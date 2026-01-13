新聞幕後／紐時爆台灣關稅降至15% 黃國昌急飛美國成「生態指標生物」？

記者李鴻典／台北報導

《紐約時報》報導，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。而民眾黨主席黃國昌近日率團訪美也成焦點，陳怡凱律師說，有個名詞叫作「生態指標生物」，他在此就扮演了類似的角色。

黃國昌率團訪問華府。（圖／翻攝畫面）

陳怡凱律師在臉書粉專「一個律師的筆記本」撰文，如果《紐約時報》報導屬實，這樣的條件已經算是非常好了。即使不看股市的反應，單憑某位咆哮型政治人物急欲在消息曝光前衝去美國，就已經足以證明。

陳怡凱律師說，假如條件不好，他肯定會避之唯恐不及。這個節骨眼別說赴美，大概連靠近西半球都不願意。有個名詞叫作「生態指標生物」，他在此就扮演了類似的角色。只可惜時機還是沒掌握好，在他抵達之前消息就見報，導致日後沾光未免缺乏說服力。

陳怡凱律師也提到，無論如何，政府談判團隊這次立下大功，可說是功在社稷。先謝謝談判團隊了。

而據《中央社》報導， 民眾黨一行人前往AIT期間，《紐約時報》引述知情人士報導，美國接近與台灣達成貿易協議，對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。黃國昌也未證實與美方對話期間是否談到15%為最終關稅稅率，多次以「謝謝」回覆後便搭車離去。

臉書粉專「黑暗流浪者」認為，因為得到台美談判結果即將出來的消息，黃國昌聲勢浩大的跑到美國，想主導一齣割稻草尾的大戲。結果美國人不但搶先公布消息，讓他的收割動作揮了空，他還被叫去AIT聽訓。難怪他出來時不敢發表什麼意見，神情落寞，比喪家之犬還不如。

「黑暗流浪者」說，黃國昌自作聰明太久了，以為自己在台灣草叢間吃得開的那套，可以拿到美國去用，使得這趟千里迢迢赴美拜會的大成本製作，最終落得了金酸莓獎全包的下場，真可謂自取其辱也

