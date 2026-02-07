新聞幕後／緯創的底氣！拒做「毛三到四」 霸氣喊越難越賺
財經中心／師瑞德報導
電子五哥之一的代工大廠緯創昨（6）日晚間盛大舉辦25週年尾牙。董事長林憲銘一如去年，攜手總經理林建勳，開誠布公，面對面地接受記者們提問，兩人全程站著，語帶幽默，精神抖擻。面對外界近期對AI需求見頂的雜音，以及電子代工產業揮之不去的「毛三到四」（毛利率3%至4%）低利魔咒，他沒有選擇打太極，而是用一場長達數十分鐘的產業佈道，拋出獨創的「AI 1.5波」論述，試圖告訴在場的法人與媒體：這場仗才剛開始，而且緯創已經準備好要賺那種「別人賺不到」的錢。
告別FOMO激情 進入「AI 1.5波」的高原期
「現在不是泡沫，而是新時代的基礎建設。」林憲銘口中的「AI 1.5波」，是一個精準且經過深思熟慮的產業座標。他直言，2023年至2024年那種全市場陷入FOMO（錯失恐懼）、不問價格瘋搶GPU的「第一波」爆發期，確實已經畫下句點；但距離AI應用全面開花、滲透進每一支手機與PC的「第二波」，顯然還有一段路要走。
此刻我們身處的，正是兩波大浪之間的「1.5波」。林憲銘分析，這是一個長達三年的「基礎建設耐力賽」，不再是短線的煙火秀，而是扎扎實實的軍備競賽。他估算，未來三年全球每年都有3,000億至5,000億美元的資本支出，累計規模上看1.5兆美元。這番話的底氣，來自緯創手上的訂單能見度已一路看到2027年。林憲銘的潛台詞很清楚：別擔心成長停滯，接下來產業將進入獲利穩定的高原期，誰能比氣長、誰能穩定交貨，誰就是贏家。
拒絕代工宿命 主動擁抱「一年換一代」的極致複雜
過去20年，台灣ODM廠最深的痛，莫過於產品標準化後，技術護城河被填平，最終陷入無止盡的價格紅海。當媒體尖銳提問，AI伺服器是否會重演PC時代「毛三到四」的慘劇時，林憲銘展現了少見的強硬與霸氣。
「越困難，才越有價值！」他一語道破AI伺服器與傳統伺服器的本質差異。以前的伺服器兩年換一代，大家有時間慢慢磨、慢慢殺價；但現在的AI技術飛快，架構是「一年換一代」。光是為了應付輝達（Nvidia）等巨頭的高頻率設計變更，以及解決動輒數千瓦功耗的散熱與供電難題，這道技術高牆就已經篩選掉一大批只想做標準品的競爭者。
緯創的算盤打得很精，策略是刻意鎖定「最難的那一段」。總經理林建勳在一旁補充，緯創深入前段的主機板設計與系統整合，而非僅做門檻較低的後段組裝。這種「挑難的做」的策略，讓緯創與客戶形成了深度綁定的共生關係。當客戶離不開你的技術支援時，代工廠自然能掌握議價權，不必回頭去賺那種殺價競爭的辛苦錢。
為股價抱屈 市場看不懂的「隱藏版EPS」
話鋒一轉，談到資本市場的評價，林憲銘難得流露出一絲「不平」。他半開玩笑卻也嚴肅地指出，外界似乎過度擔憂AI產業的波動，卻忽略了緯創在營運效率與獲利結構上的實質優化。
「我們的股價確實有點委屈了。」林憲銘暗示，市場目前的估值模型，似乎還停留在過去看傳統硬體廠的視角，並未完全反映出緯創轉型後的真實含金量，更低估了公司在這一波技術升級中實際創造的EPS（每股純益）爆發力。雖然不便評論股價高低，但他言語間透露出的自信顯示，當投資人還在用舊思維檢視代工廠時，緯創早已默默走出了一條與過往截然不同的獲利成長曲線。
台美分工的商業精算 前端留才、後端找電
針對外界質疑緯創在美國德州豪擲逾10億美元設廠，是否形同「掏空台灣」？林憲銘的回應充滿了商業現實感，直接攤開帳本闢謠：「今年資本支出超過一半都在台灣，哪來的掏空？」
他進一步剖析緯創精算的全球分工邏輯：這是一場「能源」與「關稅」的套利戰。台灣擁有全球最頂尖的工程人才，因此技術含金量最高的研發與前端製造，必須留在新竹、湖口；然而，面對AI伺服器後段製程極度耗電的燒機測試，台灣北部的電力供應確實捉襟見肘。
「美國的電，來得比想像中快又大。」林憲銘坦言，德州便宜且穩定的電力，正好解決了這個痛點。因此，「前端台灣製造、後端美國測試」成了最佳解方。這不僅化解了缺電隱憂，順勢滿足美國客戶「在地製造」的政治壓力，更利用後端的高附加價值服務（測試、維運）進一步墊高產品售價。這不是掏空，而是將台灣的技術戰力，延伸到最貼近客戶與資源的戰場。
笑談算力豪賭！不只賣鏟子 還投資挖礦的人
在嚴肅的產業話題之外，林憲銘也在尾牙上展現了幽默的一面。談到去年承諾捐出100萬小時算力給學研界與新創，結果申請爆量、上半年就用掉120萬小時，他轉頭調侃身旁的林建勳：「我只負責花錢，錢是他賺的，還好他說OK。」
玩笑歸玩笑，林憲銘當場加碼宣布今年將提供220萬小時的免費算力，尤其是看到申請名單中有高達六成來自生技產業，更讓他眼睛一亮。這步棋顯然超越了ESG公益層次，更像是一場長線的生態系豪賭。緯創不甘於只當「賣鏟子的人」，透過釋出龐大的算力資源，他們正試圖提早綁定未來可能成為獨角獸的AI應用業者。或許在林憲銘的藍圖裡，今天的算力贊助者，明天就會變成緯創最忠實的客戶與合作夥伴。
