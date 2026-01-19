新聞幕後／美光豪擲18億鎂買台廠 背後盤算全解析

財經中心／師瑞德報導

美光斥資18億美元買下力積電銅鑼廠！TrendForce指出，美光藉此加速AI布局，預計2027年貢獻逾10%產能。力積電則獲1Ynm技術授權，升級DDR4戰力。雙方結盟互補，美光攻高階、力積電守中階，將推升全球DRAM供給，共創產業雙贏新局。（AI製圖）

記憶體產業迎來震撼彈！根據TrendForce最新調查，美商美光（Micron）宣布以18億美元總價，收購台廠PSMC(力積電)位於銅鑼的廠房與無塵室設施。這樁交易不僅是單純的資產買賣，更確立了雙方將展開長期的「代工與技術」深度結盟。TrendForce預估，隨著這波新產能在2027年開出，全球DRAM供給版圖將出現結構性上修。

策略一：買時間換產能 全力衝刺AI高階戰場

為什麼美光（Micron）急著買廠？主因是AI浪潮太猛烈。TrendForce分析，隨著AI晶片對運算速度要求極高，帶動了高頻寬記憶體(HBM3e)與新一代DDR5的需求大爆發，這些高利潤產品讓產能變得極度吃緊。

為了不被蓋新工廠的漫長工期拖累，美光（Micron）採取「以買代建」的快攻策略。取得銅鑼廠後，美光（Micron）將直接跳過蓋廠房的階段，預計在2026至2027年間快速移入先進製程設備，目標在2027年正式量產。這座新廠戰略地位極高，預估投產後將貢獻美光（Micron）全球超過10%的產能，成為競逐AI商機的關鍵軍火庫。

策略二：整合前後段製程 打通HBM技術任督二脈

美光（Micron）的佈局不僅是「量」的擴充，更是「質」的整合。為了生產結構複雜的HBM記憶體，必須完美串聯「前段晶圓製造」與「後段先進封裝」。

在此之前，美光（Micron）已在台灣收購了AUO(友達)與Glorytek的廠房，專門負責晶圓測試與高難度的TSV(矽穿孔)製程。現在買下銅鑼廠補足了前段製造缺口，加上計畫將新加坡廠部分設施轉作金屬化(Metallization)用途，美光（Micron）等於打通了從製造到3D堆疊封裝的一條龍產線，大幅提升良率與生產效率。

策略三：力積電獲技術大補丸 升級轉型避開紅海

對賣方PSMC而言，這是一次漂亮的轉型契機。PSMC過去受限於舊世代的25nm與38nm製程，難以生產高容量產品，市場競爭力受限。

透過這次結盟，PSMC將獲得美光（Micron）授權主流的1Ynm製程，未來更有機會推進到1Znm。這相當於打了一劑技術強心針，讓PSMC能生產容量更大、效能更好的DDR4產品，穩固其在消費性電子(Consumer DRAM)市場的地位。如此一來，美光（Micron）專攻AI高階、PSMC深耕消費中階，雙方互補共榮，不僅擴大了產能，更避開了同業間的削價競爭。

