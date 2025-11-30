新聞幕後／美國人酸台積電天才們領「屎」薪水 真相揭台灣3張關鍵王牌

財經中心／李宜樺報導

象徵台灣半導體產業的護國神山台積電，薪資結構穩定、分紅優渥，卻意外被外媒酸爆是「屎一般的薪水」。但台灣擁有的三大關鍵王牌——稅少、健保、生活安定，正是美國人、矽谷再高薪也換不到的真實優勢。（圖／資料照）

台積電第三季（Q3）獎金一發出，內部士氣高昂、社群熱議不斷。多家媒體報導指出，資歷約10年的資深工程師，在今年可領到含獎金與分紅的年薪約新台幣500萬元。然而，這樣的數字卻在國外社群平台意外掀起一場薪資論戰。

這起討論最早源於前記者、現任金融分析師 Dan Nystedt 在X平台（原Twitter）轉發台灣媒體的報導，隨即引來一名自稱在美國科技業工作的巴基斯坦工程師 hk 留言驚呼：「台積電給一位擁有十年經驗的工程師的薪資，竟然只等於FAANG（美國五大科技巨頭）公司應屆畢業生的起薪！」

美國人酸「屎薪水」 卻沒看到另一面



這番比較立刻引爆熱議。美國知名經濟學家 Noah Smith 隨即接力轉發，語氣更為犀利，寫下那句在全球科技圈炸開的評論：「台積電的祕密在於：台灣是一個只有2400萬人口的國家，最聰明、最優秀的人才全都進了這家公司工作。而這是台灣唯一真正成功的晶片企業，所以它能用『crap salaries（大便般薪水）』僱用他們，因為這些人根本沒別的地方可去。」

這句話如同一根火柴，瞬間點燃台灣與國際科技圈的輿論戰。

然而，就在外媒與工程師的酸言滾雪球時，一則反擊留言意外成為轉折點。網友 Glenn Luk （自稱為 Healthcare Inc. 聯合創辦人暨董事會成員，長年專注投資中國與亞太地區新創產業，對亞洲市場極為熟悉）在同一串討論中回覆道：「These aren't crap salaries in Taiwan.（在台灣，這根本不是屎薪水）」並直言，台灣擁有美國沒有的三張關鍵王牌，「It's not comparable（根本無法相比）！」



Glenn Luk 更進一步補充：「NT$5 million in Hsinchu affords equivalent quality of life as someone making US$400k in Palo Alto.（在新竹年薪500萬元台幣，生活品質等同於美國帕羅奧圖約40萬美元、折合新台幣約1260萬元的水準。）」

這句話瞬間被台灣網友推爆，許多人留言表示：「終於有懂台灣的人說出重點！」也有人指出，「在美國是高薪，在台灣是高生活品質，根本不是同一組遊戲規則。」於是，一場從「屎薪水」起頭的國際酸戰，最後意外讓世界看見了台灣在薪資之外的另一面──制度、生活與安定，才是這座「護國神山」真正的底氣。

輝達執行長黃仁勳（右3）特別返台出席台積電運動會，與台積電總裁魏哲家（左4）在公開場合互動熱絡。正值台積電公布Q3財報與獎金發放後，工程師薪資話題成為焦點，兩位晶片巨頭同框的畫面，也被視為AI熱潮與台積電實力的象徵——當全球都在看台積電的薪水，台積電早已用實力定義價值。（圖／三立電視台）

Glenn Luk 點出台灣3張關鍵王牌：



1. 稅負優勢： 台灣所得稅與資本利得稅低，實領收入遠高於名目薪水，遠勝美國高稅率環境。

2. 健保與社會安全網： 醫療、教育成本極低，工程師可將收入真正用於生活品質，而非被醫療帳單吞噬。

3. 生活成本與安定度： 新竹500萬年薪即可購屋、養家、開車，購買力與生活滿意度，遠勝美國矽谷。

第一張底牌：稅少、錢實在



美國工程師薪資高、稅也高；台灣雖然名目薪水低，但扣完稅後的實領差距沒想像大。加上分紅制度與年終獎金穩定，台積電能讓中產工程師過上「高收入、低風險」的生活──這是美國高薪族最缺乏的安全感。

第二張底牌：健保與生活品質



在台灣，醫療不會壓垮家庭、孩子能穩定上學、通勤不用塞三小時。美國人看到的是台積電薪水數字，台灣人看到的卻是生活品質。當他們笑「低薪天才」時，沒看到這群人擁有的是時間、穩定與秩序──這些在美國都得用高薪去換。

第三張底牌：生活成本與安定度



對多數台積電工程師而言，留在台灣不只是薪水選擇，而是生活策略。新竹的五百萬年薪，能支撐購屋、養家、休閒與儲蓄，一個收入就能維持全家中產水準。相較之下，美國矽谷高薪工程師在稅、房、醫療壓力下往往月光。這份「可預期的生活安定」，正是讓天才願意留台的真正底牌──不是賺最多，而是活得最踏實。

外媒眼中的「屎薪水」，其實是不同經濟結構下的價值落差。當西方靠高薪吸引人才，台灣靠的是生活與安定。對這群工程師來說，留在台積電不是被困在島內，而是選擇一種能讓努力轉化成生活品質的方式。（示意圖／AI製圖）

國家與產業的連結感

身為記者觀察多年，認為這是最容易被外國人忽略、卻最深層的底牌。在台灣，「進台積電」早已不只是職涯選擇，而是一種集體信仰與認同。從AI晶片到國防戰略，台積電早已成為國家安全與產業韌性的象徵。這份使命感讓許多工程師願意留在島內，因為他們相信自己守的不只是工作，而是整個產業鏈與國家未來。



在台灣，「進台積電」不是單純職涯選擇，而是一種集體信仰。從稅收到就業、從AI晶片到國防戰略，台積電不只是公司，更像國家安全的一部分。這種「護國神山」的象徵力量，讓員工多了份榮譽感與歸屬感。

外媒眼中的「屎薪水」，其實是不同經濟結構下的價值落差。當西方靠高薪吸引人才，台灣靠的是生活與安定。對這群工程師來說，留在台積電不是被困在島內，而是留在一個能讓努力轉化成生活品質的地方。

你覺得的低薪天才？還是選高性價比人生？



或許，真正的幕後真相是──在別人眼中吃虧的數字，在台灣卻成了幸福的底線。這些「低薪天才」，早就用行動證明：能在家鄉過好生活，那份穩定的歸屬感，才是最昂貴的奢侈品。

