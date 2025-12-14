新聞幕後／美軍遇襲3死 槍手竟是敘利亞部隊成員
編譯林浩博／綜合報導
敘利亞戰後局勢不穩，如今恐怕又會急遽升級！敘利亞中部古城、世界文化遺產「帕爾米拉」（Palmyra），13日傳出2名美軍士兵，以及1名隨同的美籍平民口譯員遇襲喪命。美國將矛頭對準「伊斯蘭國」（Islamic State），總統川普更是誓言報復。只不過，發動突襲的槍手，居然是敘利亞安全部隊的「自己人」。
機關槍掃射
《華盛頓郵報》 14日引述當地官媒報導，事發之時，美軍正與敘利亞的安全部隊執行聯合巡邏，除了死亡的3人，另有3名美軍與2名敘國安全部隊成員受傷，傷亡人員立即由直升機撤離至帕爾米拉以南約120公里的美軍基地。
帕爾米拉以古羅馬遺跡出名，但在內戰期間，長年為伊斯蘭國所佔據。即便戰後，該恐怖組織也持續在這片區域發動攻擊。《紐約時報》即引述美方官員稱，陣亡的士兵，是在支援對抗伊斯蘭國的反恐行動。
官員告訴《紐時》，當時敘利亞內政部的官員正在一棟建築內，與帕爾米拉的對口人士會面；那幾名美軍士兵與口譯員則在室外負責維安。此時，一名單獨行動的槍手，自隔壁建築用機關槍掃射負責維安的人員。美方與敘方的官員表示，敘國安全部隊開槍回擊，擊斃了槍手。
另有匿名的敘國官員向法新社透露，那時開會的是敘利亞與美國兩方官員，地點是在敘利亞的軍事基地。也有目擊者稱，他聽到了基地內傳出槍響。
美國愛荷華州州長雷諾芝（Kim Reynolds）證實，喪命的美軍士兵，為派駐敘利亞的該州國民兵。這是自2024年1月3名美軍死於約旦北部邊境後，再有駐外美軍陣亡。川普強調罹難者是「3名偉大的愛國人士」，他承諾「我們會報復」。
「自己人」
槍手身分並未被公之於眾，但可確定是「自己人」。路透從3名地方官員得知，槍手是敘利亞安全部隊成員。敘利亞內政部巴阿（Noureddine el-Baba）對此也間接證實，稱槍手並未在安全部隊擔任領導職位。
巴阿接受自家官媒訪問稱，槍手每週接受定期評估，而報告顯示，此人恐懷有「極端主義觀點」。但阿巴也強調，敘利亞的情治單位已向美國領導的盟軍，警告了伊斯蘭國發動襲擊的危險，卻被置之不理。
夏拉政府的困境
《華郵》指出，此次事件凸顯了夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府的困境。儘管自帶領反抗軍推翻獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）過了約一年，夏拉仍無法掌控部分地區，分離主義運動、前朝勢力和伊斯蘭國之類的極端組織，依然在這些區域稱王。
川普作為夏拉的盟友，同樣在自家「真實社群」（Truth Social）平台為他抱屈，稱攻擊發生在「敘利亞很危險的地方，尚未被（夏拉）他們所控制」，還轉述說夏拉「為攻擊事件深感憤怒與不安」。
夏拉麾下，既有外國聖戰份子，也有極端主義派別，外界因此一直都很擔憂，這次的「自己人」事件更是放大了此種不安。過去一年來，夏拉政府的意識形態和行為，多次引發各界警惕，像是敘利亞南部與海岸地帶的宗派衝突，釀成數千人死亡，而政府的武裝人員被控犯下種種暴行。為了自清，夏拉政府出面譴責暴力，並將安全部隊內部犯下罪行的成員予以起訴。
川普與敘利亞的複雜關係
自美國於歐巴馬（Barack Obama）總統任內的2015年，派軍與庫德族合力對抗伊斯蘭國，美軍就長駐在敘利亞境內。據美軍官員所說，即便於2019年擊敗伊斯蘭國，美軍仍舊駐守，以壓制殘餘勢力。
《華郵》分析，川普與敘利亞的關係，可說是剪不斷、理還亂。川普第一任期之時，敘利亞深陷內戰，一方面是阿塞得政權與反抗軍的較量，另一方面是美國對抗橫跨伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國。川普那時曾宣布伊斯蘭國已被打敗，要從敘利亞撤軍，以實現他遠離海外戰爭的承諾，但之後又沒如此做。他也曾下令空襲阿塞德政權。
11月夏拉成為首位訪問白宮的敘利亞領導人，會見了川普。這可說是「前恐怖份子」的華麗轉身，在該次會面，白宮宣布，敘利亞加入了美國所領導的抗伊斯蘭國聯盟。而據戰爭部官員表示，幾個月前，美國也開始削減駐敘美軍，自年初2000人左右的兵力，大砍一半，只剩約1000人。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
敘利亞總統夏拉登聯合國宣示重返國際 籲解除制裁、憂以色列威脅
敘利亞安全部隊徵庫德族與少數宗教青年 欲打破過往因宗派不同頻起衝突
36年來最嚴重乾旱！敘利亞小麥產量崩 糧荒考驗新政府重建
讓川普猝不及防！納坦雅胡連續兩次突襲加薩與敘利亞 兩人關係恐生變
其他人也在看
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 55
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 82
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 180
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 31
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 198
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 5
東園OB賽》威廉波特火球男林晉擇升國中禁投1年 未來想拚大聯盟
台北市東園少棒13日舉行隊史第1次的OB賽，今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍的國家隊也出席活動，包括在比賽飆出82哩(約132公里)火球的王牌投手林晉澤。威廉波特後，他已到長安國中，並繼續加入棒球隊，13日出席OB賽，他表示很欣賞大學長張奕，自己的目標是未來挑戰大聯盟。TSNA ・ 4 小時前 ・ 4
桌球》張本智和被誤當透明人 陸乒協向日本隊致歉
2025桌球混合團體世界盃，大陸桌球隊在主場成都以8比1打敗日本隊摘冠（團體賽為15局制），締造賽史3連霸。日本選手張本智和遭到不當對待，5日對戰韓國的比賽，介紹球員時居然跳過他的名字，現場的觀眾和選手也莫名其妙。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 12
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 412
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
足球》梅西活動離場後球迷暴動 主辦人遭拘留
阿根廷足球明星Lionel Messi在印度加爾各答的球迷見面會活動，球迷疑似因為認為他提早退場而不滿，在現場出現暴動。活動主辦單位負責人Satadru Dutta隨後遭警方拘捕，西孟加拉邦首席部長Mamata Banerjee隨後公開道歉。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
NBA》雷霆強到沒對手 美球評嘆：本季沒什麼好看了
美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）表示，他原本很期待2025-26球季的例行賽，直到雷霆不斷地把所有球隊打得落花流水。「他們連贏了15還是16場，我為NBA感到憂心，雷霆讓我期待的球隊變得極度無聊，他們就是強成那個樣子，他們打爆所有的人，他們是保養良好的機器，其他球隊何必補強呢，我懷疑有人能打敗他們嗎？」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 23 小時前 ・ 7