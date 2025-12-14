新聞幕後／美軍遇襲3死 槍手竟是敘利亞部隊成員

編譯林浩博／綜合報導

敘利亞戰後局勢不穩，如今恐怕又會急遽升級！敘利亞中部古城、世界文化遺產「帕爾米拉」（Palmyra），13日傳出2名美軍士兵，以及1名隨同的美籍平民口譯員遇襲喪命。美國將矛頭對準「伊斯蘭國」（Islamic State），總統川普更是誓言報復。只不過，發動突襲的槍手，居然是敘利亞安全部隊的「自己人」。

在俄羅斯軍事介入並力挺阿塞德政權的時期，俄國管弦樂團甚至在帕爾米拉的羅馬劇場遺址演奏。（圖／翻攝自X平台 @bayraktar_1love）

機關槍掃射

《華盛頓郵報》 14日引述當地官媒報導，事發之時，美軍正與敘利亞的安全部隊執行聯合巡邏，除了死亡的3人，另有3名美軍與2名敘國安全部隊成員受傷，傷亡人員立即由直升機撤離至帕爾米拉以南約120公里的美軍基地。

帕爾米拉以古羅馬遺跡出名，但在內戰期間，長年為伊斯蘭國所佔據。即便戰後，該恐怖組織也持續在這片區域發動攻擊。《紐約時報》即引述美方官員稱，陣亡的士兵，是在支援對抗伊斯蘭國的反恐行動。

官員告訴《紐時》，當時敘利亞內政部的官員正在一棟建築內，與帕爾米拉的對口人士會面；那幾名美軍士兵與口譯員則在室外負責維安。此時，一名單獨行動的槍手，自隔壁建築用機關槍掃射負責維安的人員。美方與敘方的官員表示，敘國安全部隊開槍回擊，擊斃了槍手。

另有匿名的敘國官員向法新社透露，那時開會的是敘利亞與美國兩方官員，地點是在敘利亞的軍事基地。也有目擊者稱，他聽到了基地內傳出槍響。

美國愛荷華州州長雷諾芝（Kim Reynolds）證實，喪命的美軍士兵，為派駐敘利亞的該州國民兵。這是自2024年1月3名美軍死於約旦北部邊境後，再有駐外美軍陣亡。川普強調罹難者是「3名偉大的愛國人士」，他承諾「我們會報復」。

「自己人」

槍手身分並未被公之於眾，但可確定是「自己人」。路透從3名地方官員得知，槍手是敘利亞安全部隊成員。敘利亞內政部巴阿（Noureddine el-Baba）對此也間接證實，稱槍手並未在安全部隊擔任領導職位。

巴阿接受自家官媒訪問稱，槍手每週接受定期評估，而報告顯示，此人恐懷有「極端主義觀點」。但阿巴也強調，敘利亞的情治單位已向美國領導的盟軍，警告了伊斯蘭國發動襲擊的危險，卻被置之不理。

美國總統川普與敘利亞臨時總統夏拉11月於白宮會面，會後美方稱敘國加入抗伊斯蘭國的聯盟。（圖／翻攝自X平台 @factt110）

夏拉政府的困境

《華郵》指出，此次事件凸顯了夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府的困境。儘管自帶領反抗軍推翻獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）過了約一年，夏拉仍無法掌控部分地區，分離主義運動、前朝勢力和伊斯蘭國之類的極端組織，依然在這些區域稱王。

川普作為夏拉的盟友，同樣在自家「真實社群」（Truth Social）平台為他抱屈，稱攻擊發生在「敘利亞很危險的地方，尚未被（夏拉）他們所控制」，還轉述說夏拉「為攻擊事件深感憤怒與不安」。

夏拉麾下，既有外國聖戰份子，也有極端主義派別，外界因此一直都很擔憂，這次的「自己人」事件更是放大了此種不安。過去一年來，夏拉政府的意識形態和行為，多次引發各界警惕，像是敘利亞南部與海岸地帶的宗派衝突，釀成數千人死亡，而政府的武裝人員被控犯下種種暴行。為了自清，夏拉政府出面譴責暴力，並將安全部隊內部犯下罪行的成員予以起訴。

川普與敘利亞的複雜關係

自美國於歐巴馬（Barack Obama）總統任內的2015年，派軍與庫德族合力對抗伊斯蘭國，美軍就長駐在敘利亞境內。據美軍官員所說，即便於2019年擊敗伊斯蘭國，美軍仍舊駐守，以壓制殘餘勢力。

《華郵》分析，川普與敘利亞的關係，可說是剪不斷、理還亂。川普第一任期之時，敘利亞深陷內戰，一方面是阿塞得政權與反抗軍的較量，另一方面是美國對抗橫跨伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國。川普那時曾宣布伊斯蘭國已被打敗，要從敘利亞撤軍，以實現他遠離海外戰爭的承諾，但之後又沒如此做。他也曾下令空襲阿塞德政權。

11月夏拉成為首位訪問白宮的敘利亞領導人，會見了川普。這可說是「前恐怖份子」的華麗轉身，在該次會面，白宮宣布，敘利亞加入了美國所領導的抗伊斯蘭國聯盟。而據戰爭部官員表示，幾個月前，美國也開始削減駐敘美軍，自年初2000人左右的兵力，大砍一半，只剩約1000人。

