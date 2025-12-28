新聞幕後》蔣堅持純市政交流 陸從善如流

台北上海雙城論壇，趕在2025年結束前壓線舉辦，此次從9月延到12月底，主要有檯面上的技術性原因，和檯面下的政治角力，技術涉及兩份MOU，政治因素則暗潮洶湧，從大陸國台辦3個多月來的回應內容變化，和蔣幾次的公開表態，可一窺雙方的談判過程。最終蔣萬安嚴守「單純市政」，不碰兩岸政治定位論述、不見國台辦主任宋濤，陸方也從善如流。

雙城論壇一度定於9月25日舉行，召開前夕臨時喊卡，大陸國台辦9月24日、10月22日被問及此事，都重申九二共識、反台獨，表示「我們願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來」；但蔣則希望單純談市政，不願在論壇上就兩岸的政治議題表態，雙方因此一直喬不攏。

廣告 廣告

到了11月，陸方說法出現調整，不提九二共識，改訴諸民族親情。11月12日，國台辦說「兩岸同胞都是中國人、一家人，我們一貫支持包括城市交流在內的兩岸各領域交流合作」；11月19日，維持相同基調，指「兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親」。

到了11月27日，蔣萬安在議會公開表明，雙城論壇討論議題就是城市交流，「無關乎任何政治敏感議題」。就在幾乎同一時間，國台辦的說法再次調整，未再提兩岸一家人相關表述。

11月26日、12月3日、12月10日，國台辦皆表達「希望通過多走動、多交流，不斷增加兩岸同胞利益福祉」，到了12月中，雙方已同步官宣12月28日舉辦，國台辦只介紹具體議程，未再觸及兩岸政治原則。

值得一提的是，12月15日，蔣萬安在議會被藍營議員楊植斗質詢「你是哪一個國家的台北市長？」蔣明確表示「反對台獨、堅定捍衛中華民國」，並強調自己支持的是「符合《中華民國憲法》的九二共識」。此番間接表態是否為雙城論壇前，與陸方折衝下的默契，耐人尋味。

28日上海市長龔正提及「兩岸一家親、血脈相連、中華民族偉大復興」，蔣萬安未附和，而是用自己的語言表達兩岸交流的重要，更以五四運動的「德先生、賽先生」，和期盼台海不再是「呼嘯與波濤」，巧妙宣揚民主價值和希望共軍機艦別再擾台。

如今論壇順利落幕，陸方從一開始希望的九二共識、反台獨，退到兩岸一家人，再退到憑藉默契互信「隨便你『蔣』」，總算讓雙城論壇保住16年不中斷的全勤紀錄。