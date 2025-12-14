新聞幕後／藍強攻軍工產業 專家揭「一箭三鵰」：打擊國防產業鏈成形

政治中心／台北報導

國民黨政治人物王鴻薇、馬文君等人近日接力針對台灣國防產業進行政治攻防。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

國民黨政治人物王鴻薇、凌濤、馬文君近日接力針對台灣國防產業進行政治攻防，將擁有美國軍工大廠十年獨家代理權的廠商稱作「衛浴公司」，還抺黑成「民進黨籍賴友友」，甚至穿鑿附會廠商其弟如何穿梭綠營政要，而且還透過此手法接連鎖定三家廠商。一位深諳國防產業的資深專家指出，若從背後政治動機與潛在戰略影響觀察，國民黨此波鎖定軍工產業鏈的攻防論述，並非單純追求聲量，而是以錯假訊息試圖「一箭三鵰」：既抹黑執政黨、又中傷新興廠商，並藉由輿論壓力逼迫廠商逐一出面澄清離譜指控，進一步對其他業者形成寒蟬效應，從而打擊台灣國防產業鏈的成形。

該國防資深專家分析，首先、新興國防產業鏈遭到惡意標籤化「綠友友貪腐」，國民黨持續拋出涉及國防產業的不利訊息，其核心策略在於將新興的國防關鍵產業與「賴友友」或「綠友友」建立惡意連結，並試圖加掛負面標籤。據了解，有未得標廠商以老字號卻落馬的姿態，向立委提供半真半假的抹黑資訊，供應凌濤等政治人物以錯假資訊召開記者會、進行指控。這些未經證實或具誤導性的資訊四處散播，使高度仰賴政府支持與公眾信任的國防關聯廠商，接連捲入輿論漩渦：不澄清就被質疑「神隱」，一旦出面澄清，則讓原本低調的國防產業廠商被迫曝光。這種操作形同製造「獵巫」氛圍，迫使業者為維護企業聲譽與商業利益，極力與民進黨政府切割，並撇清關係。

其次，國防資深專家分析，把國防產業鏈打成超思2.0翻版 阻礙高風險投資：國防產業鏈的「卻步效應」。對於賴清德總統提出「台灣之盾」、八年將投入1.25兆國防特別預算等政策主張，國民黨既難以公開表態反對，也難以對美方坦承其立場，遂轉以議題設定方式，把加入國防產業鏈的廠商描繪成「無能力卻越級得標」的可疑案件，並塑造「貪污超思2.0」的負面形象，複製過去攻擊模式，藉此分化國防產業鏈內部的支持基礎，為在野黨的政治動能累積輿論資本。一旦國防產業被定性為高風險、高爭議的「政治提款機」，其後續推動阻力勢必大幅升高。

分析指出，國防產業本質上即屬技術密集、資本需求高且市場受限的高風險產業。國民黨接連指控，等同在產業風險評估上，額外加上一層「政治風險溢價」。國防產業的成功仰賴長期的政府採購承諾與穩定的政策環境。當在野黨不斷透過錯誤訊息與政治化操作質疑相關計畫的合法性與必要性，將直接使潛在投資者與技術人才對此領域卻步。任何追求穩定回報的資本，勢必對高度政治不確定性保持距離。

這位資深國防專家示警，台灣的國防產業自主計畫，特別是涉及尖端技術的開發，往往需要與國際夥伴進行技術合作或共同研發。政治上對產業鏈的攻擊與標籤化，將使國際合作夥伴對台灣政府承諾的可預期性產生疑慮，進而提高技術轉移或共同投資的門檻與成本，削弱台灣在全球軍事供應鏈中的可信度與吸引力。

還有，資深國防專家指出，國防產業鏈的脆弱化與中國監控風險。更深層的影響，是國民黨行動對台灣國防產業鏈造成的結構性脆弱化。國防產業鏈的建立需要整合上、中、下游關鍵廠商，形成具韌性的生態系。頻繁的政治爭議將使業者難以建立互信基礎，產業鏈的協同效應也因此難以發揮，進而阻礙台灣國防自主從「單點突破」邁向「系統整合」的關鍵進程。

根據分析，尤其當產業鏈被迫暴露於中國監控與施壓：國防產業一旦被貼上高度政治標籤，參與其中的民營企業將更可能成為中國滲透、施壓與監控的優先目標。中國可能藉由「反貪腐」、「國安」等名義，透過其在台的商業或政治網絡，對相關企業進行資訊戰、法律戰甚至經濟脅迫，要求提供機敏資訊或退出合作計畫。此類政治壓力將顯著增加台灣國防產業的營運風險與國安漏洞，實質削弱國防自主目標。

總結而言，國民黨針對國防產業的系列攻防，不僅是政治得分的操作，更可能構成對台灣國防自主戰略的間接性破壞。其策略以「打貪腐」之名，產生「阻國防」之實，最終恐導致台灣國防產業形象受損、投資卻步，並加劇供應鏈脆弱化的風險。

