新聞幕後／蘋果AI內幕曝！高層權鬥險讓Siri夭折 庫克罕見展現強硬姿態

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實習編輯張宣恩／綜合報導

庫克在危機中展現了少見的強硬姿態。他不僅親自審閱AI發展藍圖，更對全體高層發表動員演說，展現了蘋果勢必奪回AI主導權的決心。（圖／翻攝自YT＠Apple）

WWDC 26蘋果展現的AI強大戰力，外界看來是水到渠成，但根據外媒最新披露內幕，這場發佈會背後，其實隱藏著蘋果過去兩年來一場驚心動魄的「權力重組」與「生存保衛戰」。這家向來以優雅、穩健著稱的科技巨頭，一度在生成式AI的競賽中慘遭邊緣化，被迫進行一場大規模的內部自我救贖。

時間拉回2025年初，當微軟與Google在AI領域狂飆突進時，蘋果內部卻陷入了嚴重焦慮。軟體工程部門召開了一場關鍵的緊急戰略會議，值得玩味的是，執行長提姆庫克（Tim Cook）並未親自坐鎮，而是由營運長傑夫威廉姆斯（Jeff Williams）主持。

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這場會議撕開了蘋果的遮羞布：高層坦承Apple Intelligence進度停滯，而眾所期待的 Siri 重構計畫更是不斷跳票。當時身為AI業務負責人的約翰吉安南德雷亞（John Giannandrea），因為進度落後，內部信任度跌至谷底，整個蘋果的AI發展方向在當時幾乎陷入真空。

就在會議陷入僵局、蘋果 AI 未來蒙上陰影之際，曾主導 Vision Pro 專案、在內部享有極高聲譽的麥克洛克威爾（Mike Rockwell）挺身而出，主動請纓接管Siri與AI發展重任。

事實上，早在十年前，硬體主管丹里奇奧（Dan Riccio）就曾預言危機，建議高層應指派專責的AI領袖並擬定Siri的長期重構計畫，但當時的高層並未採納。直到2025年的嚴峻局勢逼迫下，蘋果終於做出改變，不僅撤換了原有的AI負責人，更全面授權洛克威爾進行大刀闊斧的改革。

然而，改革之路並非一帆風順。洛克威爾接手後，面臨了與軟體工程資深副總裁克雷格費德里希（Craig Federighi）的權力摩擦。克雷格堅持洛克威爾必須在自己的指揮鏈之下運作，而非直接向庫克匯報。這場內部權力博弈，曾一度讓洛克威爾萌生去意，所幸最終達成妥協，確立了由克雷格領軍、洛克威爾執行改革的雙軌架構，隨後更挖角了AI專家阿馬爾蘇布拉馬尼亞（Amar Subramanya）協助重整。

蘋果不再堅持「閉門造車」，選擇與Google展開深度合作。 （圖／翻攝自X平台 @tijd）

面對巨大的技術落差，蘋果不再堅持「閉門造車」，選擇與Google展開深度合作。值得注意的是，平時以「充分授權」著稱的庫克，在這場危機中展現了少見的強硬姿態。他不僅親自審閱AI發展藍圖，更對全體高層發表動員演說，展現了蘋果勢必奪回AI主導權的決心。

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