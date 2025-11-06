新聞幕後／被川普貼「共產主義」標籤 曼達尼的民主社會主義是什麼？
編譯張渝萍／綜合報導
被一向厭惡左派的川普視為眼中釘的民主黨新星曼達尼（Zohran Mamdani），5日當選紐約市長，不但是首位穆斯林市長，他年僅34歲，更是一百多年來最年輕的市長，加上身為民主社會主義者的曼達尼，將會為資本主義重鎮紐約帶來什麼樣的改變，引起外界關注。
稍早已整理曼達尼其人其事，本文將整理曼達尼的政策、正式就任前的規劃，以及為何民主社會主義正在崛起。
看更多：新聞幕後／左翼穆斯林曼達尼當選紐約市長 妻子成首位Ｚ世代第一夫人
曼達尼全女性過渡政府
《衛報》報導，曼達尼的新政府5日已開始成形，他宣布成立交接團隊，協助實現他稱的「這世代最有野心的城市政策藍圖」，並誓言在 1 月 1 日上任當天就立刻展開工作。
曼達尼5日一早就舉行記者會，對外公開他的「全女性」交接團隊。包括政治顧問李歐波德（Elana Leopold）、前第一副市長托雷斯－斯普林格（Maria Torres-Springer）、前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）、紐ㄝ是聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla），以及主管衛生與公共服務的前副市長哈佐格（Melanie Hartzog）。
報導指，麗娜汗入選被視為曼達尼引入大膽改革派進入市府的訊號，因為她在拜登任內，就以強力執行反壟斷政策而聲名大噪，並受到進步派與民粹派的共和黨人讚賞。
曼達尼在上任前的首場電視訪問中，強調準備工作的急迫性：「我們有責任確保在1月1日就能立刻開始為這座城市服務。」他說，「距離那天還有57天，而這57天就是我們開始準備工作的57天。」
即將上任的紐約市政府表示，未來幾天內將開始公布副市長與各局處首長名單，「其中一些人會是熟悉的名字，另一些則不會，但他們都將以創新方式解決老問題為共同使命。」
還沒上任就面臨川普挑戰
曼達尼明年才會就任，但他受到川普的挑戰是在還沒當選前就開始了。
選前，川普多次威脅若曼達尼當選，將扣住對紐約市的聯邦資金。川普更曾多次貼標籤稱曼達尼是「共產主義者」，還稱若他當選，他僅會提供法律要求的最低聯邦資金。
根據統計，紐約市2026會計年度的預算中，約有74億美元（占總支出的 6.4%）來自聯邦資金。
在選舉日當天，川普進一步攻擊，在Truth Social發文說：「任何投票給曼達尼這個自稱的『反猶』的猶太人，都是愚蠢之人。」但事實上，曼達尼已多次公開譴責反猶主義。
曼達尼的穆斯林身分遭攻擊
《衛報》指出，曼達尼參選後，整場選戰充斥著來自民主黨、共和黨及保守派評論家的「恐伊斯蘭」（Islamophobic）言論與攻擊。佛羅里達州共和黨籍的眾議員法恩（Randy Fine），與田納西州眾同黨議員奧格斯（Andy Ogles），都曾呼籲司法部撤銷曼達尼的入籍資格，並將他驅逐出境。曼達尼 2018 年才正式歸化為美國公民。
十月底，民主黨黨內初選輸給曼達尼、之後脫黨參選的古莫，也曾在廣播節目中大笑回應主持人羅森伯格（Sid Rosenberg）的玩笑，當時主持人暗示「若再發生一次 9/11，曼達尼一定會歡呼」，想不到古莫竟附和認同。
之後，當古莫與即將卸任的市長亞當斯（Eric Adams）一同出席活動時，亞當斯警告：「紐約不能變成歐洲。你們看看那些國家因為伊斯蘭極端主義發生了什麼事。」古莫也旁點頭贊同。
根據「組織性仇恨研究中心」（Center for the Study of Organized Hate）11月的報告，9月到10月間，X上關於曼達尼的恐伊斯蘭貼文增加超過 450%，共有超過1.7萬個帳號發出近3.6萬則貼文，總計獲得737萬個讚，當中72%涉及「恐怖分子標籤」。
曼達尼的進步主義政策有哪些？
曼達尼的競選藍圖毫不避諱進步主義立場，像是對租金管制公寓實施租金凍漲、提供免費公車服務、推動普及托育制度，以及設立市營超市，超市資金來源則是向企業與富人加稅。此外，他的競選團隊先前接收的小額捐款，總額已超過2000 萬美元（6.18億元台幣），平均每筆約 80 美元，創下紀錄。
民主黨大勝
除了曼達尼勝選外，州長選舉中，民主黨人謝里爾（Mikie Sherrill）與史班柏格（Abigail Spanberger）也分別在紐澤西與維吉尼亞勝出，兩人皆為前溫和派國會議員，以國家安全背景為競選主軸。讓民主黨聲勢再起。
此外，加州選民也通過了第50號提案（Proposition 50）公投，這是州長紐松（Gavin Newsom）提出的選區重劃措施，目的是讓五個共和黨掌控的聯邦眾議院選區更有利於民主黨。
麻薩諸塞州薩默維爾市（Somerville），也就是塔夫茨大學（Tufts University ）所在地的選民，也以55%贊成通過第3 號非拘束性提案，呼籲市府停止與「支持以色列種族隔離、種族滅絕與非法佔領巴勒斯坦」的企業往來。
曼達尼是共產主義者？
曼達尼是美國民主社會主義者協會（Democratic Socialists of America ,DSA）的長期成員。
根據美國全國公共廣播電台NPR報導，DSA的紐約市分會，在曼達尼這場選戰中扮演關鍵角色，DSA很早就給予支持，且動員大批志工協助挨家挨戶宣傳與募款，同時也提升了自身的影響力。
隨著曼達尼的勝選將「民主社會主義」推向主流，也引發了外界對這一政治理念究竟是什麼、又不是什麼的討論。
其中最引人注目的是，川普總統在選前，頻繁且錯誤地稱曼達尼為「共產主義者」。然而，曼達尼在6月接受NBC《Meet the Press》節目訪問時就駁斥這種說法，直接回答：「我不是。」
接著，他進一步解釋自己所主張的「民主社會主義」理念，「談到我的政治立場時，我稱自己是民主社會主義者，部分靈感來自馬丁・路德・金恩博士幾十年前的一句話：『不管叫它民主，還是叫它民主社會主義，這個國家應該讓所有上帝的孩子都能得到更公平的財富分配。』」他引用的是金恩博士 1961 年的演講。
曼達尼說：「如今，全國的所得不平等有所下降，但在紐約市卻愈發嚴重。最終，我們需要的是一個讓每個人都能茁壯成長的城市。」
什麼是「民主社會主義」？
NPR報導解釋，民主社會主義並無統一標準的定義，但其支持者普遍主張政府應接管部分經濟領域，如醫療與公共事業，以造福公眾，而非私人企業。
DSA網站就寫道：「我們希望能集體擁有支配我們生活的關鍵經濟力量，例如能源生產與交通運輸。」
成立於1980年代的DSA自稱是美國最大的社會主義組織，聲稱在全美50州擁有超過8萬名成員。
該組織表示，成員之所以是社會主義者，是因他們拒絕那種以「私人利益、歧視與為維護現狀而進行的暴力」為支撐的國際經濟秩序，他們追求一種更公平、更人道的社會體系，「同時基於民主規劃與市場機制」。
民主社會主義者通常與歷史上那些帶有負面印象的社會主義，或共產主義政權劃清界線，並強調他們的理念不同於「社會民主主義」，後者常被視為在資本主義框架下建立強大福利國家的形式。
DSA表示：「通往民主社會主義的道路有許多條，我們的願景超越傳統的社會民主主義，並將威權式的社會主義徹底丟進歷史的垃圾堆。」
為何「民主社會主義」正在崛起？
佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）在2016年的總統競選中，讓「民主社會主義」一詞首次受到廣泛關注。
雖然桑德斯以無黨籍參選，但他數十年來自稱是民主社會主義者，這個理念也深刻影響了他對貧窮、醫療與高等教育等議題的立場。
桑德斯並非DSA成員，但他的競選被認為讓該組織的知名度與會員數大幅提升。
美媒Axios記者歐特貝恩（Holly Otterbein）在NPR節目《It’s Been a Minute》提到，她觀察到DSA會員數增長最快的時期是在2016年川普勝選之後。
歐特貝恩說：「我訪問過許多新入會的DSA成員與領導人，他們覺得2016年那場選舉讓民主黨在他們眼中失去公信力。」許多年輕選民對民主黨感到失望的趨勢，在新冠疫情、經濟不穩，再加上目前川普的第二任期中持續發酵，便成為民主社會主義運動的燃料。
《Teen Vogue》政治版主編萊麥克梅南（Lex McMenamin）在節目中指出：「對那些仍無法擺脫經濟不安全困境的世代來說，社會主義是個不斷出現的話題。」
根據9月公布的蓋洛普民調，大約三分之二的民主黨人對社會主義持正面看法，這一比例較2010年的50%大幅上升；不過在全體美國人中，資本主義的評價仍然較高。
曼達尼勝選代表什麼？
近年來，美國已有多位 DSA 成員當選公職，包括民主黨籍的紐約州眾議員歐嘉修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），民主黨籍的密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）。
桑德斯、歐嘉修－寇蒂茲與紐約市DSA，都在 6 月初選前就支持曼達尼，並在之後多次與他同台造勢。
曼達尼勝選後，NBC記者詢問歐嘉修－寇蒂茲如何定義「民主社會主義」，她回答：「對我而言，它是一個激進但簡單的理念：勞動人民擁有經濟權利。」她列舉了住房、工資、醫療與托育等項目。
政治學者警告說，曼達尼的策略未必適用於紐約以外的地區，因為當地民主黨選民遠多於共和黨。但支持者認為他的勝利具有啟發意義。
歐嘉修－寇蒂茲向CNN表示：「他同時擊敗了共和黨人與民主黨內的舊勢力，卻仍然大勝。這傳遞出的訊息是，民主黨若繼續否認未來、打壓年輕世代與多元新興民主派，就難以長久。」
值得注意的是，曼達尼在競選中強調自己的政見與DSA並不完全相同，且在取消輕罪，以及「刪減資助警察」等議題上採取較溫和立場。
《Teen Vogue》的麥克梅南指出，曼達尼的市長任期可能會改變人們對「社會主義」的認知，取決於他如何執政。他說：「如果這些政策真的開始落實，人們一定會重新討論社會主義這件事。未來一年紐約發生的變化，可能會影響全美 50 州。」
