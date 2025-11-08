新聞幕後/補充保費急剎車 石崇良非首次「踩紅線」部院多溝通才能快步走
記者簡浩正／台北報導
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，更有網友喊「衛福部長下台」。石崇良則回應，「去留從來不在我心中」；但其實這並非石崇良首次「踩線」，健保的財務壓力石崇良一直都放在心上，如何永續跟健全發展更是重中之重。只是這次可能真的是「太急了」。
此事件緣起為石崇良本月4日接受媒體專訪的報導於5日刊出，他拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採「年度結算制」、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計可為健保增加100至200億元收入，擬明年提修法、最快116年上路。
未料，報導一出立即引發外界熱議，更有存股族股民崩潰哀號。即便石崇良前日舉行臨時記者會再度說明，也無法澆熄網友的反彈聲浪，也驚動了行政院，連忙解釋「關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，政府也絕對不會為難小資族」等話語；行政院發言人李慧芝前晚更表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規劃。
上述政策的「急轉彎」，讓改革尚未送入行政院審議就被迫喊停。但其實這並非石崇良首次「踩線」，近期非洲豬瘟事件中，他10月底在立院衛環會接受媒體採訪時，曾突然提出取消機場「免檢疫」通道、不再以「紅、綠線」區分疫區班機的防堵政策震驚外界！後續才被發現仍在研議中。衛福部當日也趕緊補充修正：「針對衛福部證實機場免檢疫通道取消、一律要過X光等相關報導，目前防檢署研議中」，對於細節有疑問，建議可進一步向主責機關確認。
回顧健保財務，健保基金的財務壓力並非近期才浮現，創立至今滿30年的健保，目前保費收入75%來自一般受薪階級，但近十年因台灣邁向高齡化、勞動人口減少等因素，警鐘已漸漸響起；除了一點一元的「點值」保衛戰外，「健保會不會破產」早已是醫界長期討論的熱門話題，也曾多次在行政院高層與「健康台灣」論壇中提及。
總統賴清德去年520上任後，總統府「健康台灣推動委員會」在8月首次的健康台灣會議中，也指示中央政府今年總預算中，挹注健保基金共336億元，其中政府應負擔保健保比率不得低於36％，計算基礎重新計算後，新挹注134億元，未來每年都會持續下去。持續優化健保成了不能斷的路。
但健保不只節流也要開源，台大急診科醫師出身的石崇良，行事風格果斷迅速，轉入公職後更從基層做起，包括衛生署時期的醫事處，衛福部醫事司、常務次長、健保署長再到現在的衛福部長。實務經驗豐富的他深知健保已「大到不能倒」，但單靠薪資來源已不足以支撐健保長期運作，而目前二代健保補充保費也出現「規避手法」，更讓健保改革與新增財源為迫切課題，或許是他此次喊出補充保費新制的原因。
只是，補充保費牽涉層面甚廣，除了衛福部外尚需金管會、財政部等跨部會多方協調，但他在政策尚未正式討論就「說漏嘴」對外拋出、前日接受媒體訪問時更坦言「沒跟金管會溝通」，更傳出各部會甚至行政院高層多是看了報導才知道，反讓高層頭疼。
套句歌手梁靜茹歌曲《勇氣》中經典歌詞，不只愛真的需要勇氣，「改革」也需要勇氣，來面對流言蜚語。改革是個雙面刃，平時行事果斷、辯才無礙且親力親為的石崇良這次栽在補充保費，可能真的是「走太快」，或許可藉這次靜下心來想想政策利弊，是否先對內溝通，如跨部門甚至政院協調，集思廣益後再端出多數人可接受的「牛肉」與配套，以便跟社會大眾溝通，避免為了增加200億得罪480萬人，政府跟著「改革的小船」說翻就翻、讓原先的美意變調。值得深思。
更多三立新聞網報導
補充保費爭議後與賴總統同台 石崇良：改革要持續 爭取最大共識再推動
替石崇良緩頰 陳時中：補充保費「2萬元門檻太低」要有劫富濟貧精神
補充保費改制惹議急喊卡 卓榮泰：「高收入多負擔」才是大原則
石崇良改革補充保費受挫 醫界力挺：非全民加保費「是卑微請求」
其他人也在看
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 12 小時前
通過美國CMMC Level 2認證 中科院：資安防護能力達國際標準
台灣軍工重鎮-國家中山科學研究院，強化資安有重大進展，其在歷經2年多的嚴審評鑑，在11月5日通過美國資通安全成熟度模型驗證CMMC （Cybersecurity Maturity Model Certification）獲頒等級二（Level 2）的合格證書，由中科院副院長羅意中代表接受，象徵中科院在資安防護能力已達到國際標準，符合美國國防產業供應鏈的要求。太報 ・ 11 小時前
健保整體預算破兆元 總統：提高服務、留住人才
賴清德總統今天(8日)應邀出席「2025台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。總統在致詞時詳細介紹明年度的健保預算，會繼續高推估編列新台幣9千8百多億元預算，若再加上非健保給付的近200億元公務預算，明年相關經費總額將超過1兆元，總統強調，高推估的目的就是希望能藉此「提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉」。賴總統在出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮致詞表示，他是因為1996年台海第一次飛彈危機而決定棄醫從政，回顧近30年歷程，發現自己的問政深深受惠於醫學與醫療的專業訓練，一直秉持誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題，而他的政治理念跟醫學理念一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時應將經濟發展的果實讓全民共享，尤其要積極協助弱勢民眾，總統說：『(原音)我特別可以跟我們醫界各位前輩、各位夥伴報告的是，不管我在哪個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。』 總統先介紹自己在擔任立委與行政院長時，處理或改善過的不合理醫療問題，接著說明就任總統後成立「健康台灣推動委員會」的工作重點，首先就是提高健保總額，政府將持續以高推估方式計算，總統說：『中央廣播電台 ・ 11 小時前
石崇良受訪回應健保補充保費議題 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題。中央社 ・ 11 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
《第68屆葛萊美》入圍名單揭曉 饒舌天王肯卓克拉瑪獲9項提名成大贏家
肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本...CTWANT ・ 10 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 9 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 11 小時前
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，估影響約480萬人，消息傳出後立刻引發民怨大反彈。昨晚行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。醫師蘇一峰則說，為了健保永續經營要改革是對的，不過方法方向不太對；他並點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐將帶來大雨或豪雨 台電南投全力戒備防颱
輕度颱風鳳凰路線難以預測，中央氣象署七日上午的記者會上表示，颱風移動的路徑，將會影響下週一到下週四的降雨分布，但颱風與東北季風的共伴效應，勢必對全台各地造成明顯雨勢。台電南投區處利用颱風來襲前加強供線路維護及樹木修剪，備妥搶修人力、車輛、機具將在第一時間投入電力修復工作，另提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，請民眾多加使用APP或網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。台電南投表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝。如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電 ...台灣新生報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役！金牌部長李洋動情發聲：能與阿戴同時期征戰是珍貴回憶
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，消息震撼體壇。運動部李洋部長，同時也是兩屆奧運金牌好手李洋也在社群留言，感性寫下：「能跟阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。」鏡報 ・ 23 小時前
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
2025年農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
西靈巖信徒大會人數不足無法召開
（記者林富貴／新北市報導）位於新北市貢寮區的西靈巖安排11／07上午召開信徒大會，因人數不足，導致無法順利召開 […]引新聞 ・ 11 小時前
中颱鳳凰來勢洶洶 台電屏縣142名搶修人員待命
鳳凰颱風已升級為中颱，中央氣象署預計11日到南海且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大；台電屏東區處處長仇忠銘今（8）日表示，昨已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等人員設備機具，預計下週一（10日）加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力自由時報 ・ 11 小時前
戴資穎宣布退役 戴爸透露女兒未來計畫：她想爬玉山、環島
31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今（8）日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。自由時報 ・ 10 小時前
領普發萬元現金來新北玩！現金變旅程 入住享折扣
中央普發萬元現金衝一波，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元方案，紛紛推出各種旅宿優惠方面，放大萬元現金價值，樂齡長者再加碼，要和全民一起拚經濟。觀旅局表示，像是大板根森林溫泉酒店推出「普發1萬元 板根再加碼」，預訂溫泉系列房型，續住第2晚享5折優惠，泡湯套票自由時報 ・ 11 小時前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 11 小時前
喝整鍋南瓜湯血糖飆破表！營養師揭澱粉真相
別再誤會南瓜！吃太多恐升糖。營養師揭密：南瓜不是蔬菜！短新聞SHOTNEWS ・ 11 小時前
嵐山竹子遭「模仿犯刻字」 被抓包竟回1句話！
國際中心／王靖慈報導京都嵐山有名的「竹林小徑」，最近出現竹子被刻字、塗鴉的情況在「急速增加」。京都市發現大量刻字後決定先做試驗性處理——把近路邊的竹子「退後」一段距離或砍伐，讓遊客「碰不到」而保護原本的景觀。日媒影片中，甚至還拍到外國遊客「當場刻字」，且遊客還不覺得自己有錯，引發居民與政府高度關切。民視 ・ 11 小時前