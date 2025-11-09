新聞幕後／裴洛西宣布退休！最崩潰竟是這擁有120萬粉絲的社群 原因曝
財經中心／李宜樺報導
美國前眾議院議長、現任聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，不再尋求連任，將於 2027 年 1 月結束長達 40 年的國會生涯。這位在華府地位深厚、2022 年深夜訪台曾牽動兩岸與全球政局的重量級政治人物，一句「任期結束後不再續任」震動的不只有政壇，更意外讓另一群人瞬間失去重心——靠她的公開投資申報，進行跟單操作的 120 多萬散戶。
百萬散戶盯她申報 把裴奶奶當成美股明牌神器
在社群平台 X 上，有個名為「Nancy Pelosi Stock Tracker」的帳號，中文翻譯就是「南希．裴洛西股票追蹤器」，真是簡單又粗暴。令人驚訝的是，它的追蹤數竟超過 127 萬人，比多數專業財經網紅都多。這批百萬粉絲的共通特點是
1. 不看技術分析
2. 不看財報
3. 無須理解消息面
4. 更從不研究宏觀經濟
他們的投資邏輯一句話就能總結：「裴洛西買什麼，我就買什麼。」就是這麼地從從容容、遊刃有餘！
數據太漂亮 連川普都忍不住酸她
裴洛西之所以成為「跟單文化」的核心，首先是她確實以超狂報酬率聞名投資圈；但更關鍵的是，她仍是現任聯邦眾議員，必須受《STOCK Act》規範，每筆股票與選擇權交易都要公開申報。這個原為反貪腐、強化透明的制度，意外把她的投資紀錄變成美股市場最具指標性的「明牌來源」。
而她宣布不再參選、將於 2027 年 1 月退休後，這項「因公職而生」的揭露義務即告解除——百萬散戶將無法再看到她任何新交易紀錄，跟單文化也因此面臨「訊號斷供」的關鍵時刻。
裴洛西不是靠投資起家，也不是財經背景出身，大學唸的是Trinity College, Washington D.C.（華府三一學院）政治系，也從來沒有在金融機構、券商、對沖基金、投資銀行、任何一家研究機構任職過，裴奶奶的職業生涯幾乎完全在「政治」領域。
她最大的優勢是「資訊敏銳度」與「政治前線位置」。這個能力也讓她成為美國總統川普的長期嘲諷對象。川普語帶諷刺地說：「2024 年，美國民主黨議員平均投資報酬率為 31%，共和黨議員為 26%，都遠超過大盤。但裴洛西的績效卻高達 70.9%，遙遙領先所有人。」
明牌時代要消失了 散戶驚慌失措
因此當裴洛西宣布退休後，「Nancy Pelosi Stock Tracker」的留言區立即炸鍋：「之後要跟誰？」、「這比升息還可怕！」、「我靠她公開申報活著呢！」恐慌急速擴散，逼得帳號管理者必須出面安撫：「我們還能追蹤到 2027 年 1 月。之後我們有大計畫，敬請期待。我們不會停止，除非他們（議員）被全面禁止交易為止。」（原文：For those Autopiloting her, this gives us until Jan 2027 to keep getting her trade updates After that we have something big planned. Stay Tuned. Regarding this account, we won't be stopping until they get banned from stock trading）
看似幽默的貼文，卻也點破最大的問題——
一旦裴洛西卸下公職，她就不必再公開任何投資紀錄。
散戶們很清楚：裴洛西之所以能成為「指標」，不是因為她要當網紅，而是因為她身處美國權力核心，掌握最敏銳的政策風向、法案節奏與國會溝通脈動。當她不再是公職，資訊來源將瞬間封閉。
下一個指標在哪裡？跟單族陷入無主狀態
隨著裴洛西宣布退休，美國論壇、Reddit 和 X 上已開始討論下一個候選人：誰能接替裴洛西，成為「議員明牌之王」？哪些議員的投資申報長期打敗市場？「PELOSI Act」「HONEST Act」等法案是否有機會「真的」禁止議員持股？如果美國真的施壓國會停止持股，那意味著這整個「議員透明投資文化」將畫下句點。
無論法案是否能通過，裴洛西 2027 的退場，都是這個時代最重要的轉折點。
她不是職業投資人，她的主業永遠是政治家，但在資訊公開的年代，卻意外讓百萬散戶靠她吃飯。她的退役，象徵的不只是政壇世代交替，而是美國散戶即將失去最常依賴的「資訊優勢」。
2027 年 1 月，不只是裴洛西的退休日，也可能是 百萬跟單散戶的黑暗日。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
獨家幕後／金管會6月一紙預告神助攻 揭密玉山金僅花13天併三商壽關鍵
黃仁勳獲英王接見！除了獎章外 查爾斯親授「神祕信函」
吳東亮揭輝達主動敲門真相 呼籲北市府補償金轉做公益捐贈
大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
22億投資世界大賽沒用 道奇賺到「臨演」朗希終結者仍無解
洛杉磯道奇隊在季後賽暴露中繼、後援與終結者不足的問題，尤其去年補強的左投史考特（Tanner Scott），簽下4年7200萬美元，首年證明這筆投資失敗，美國媒體《ESPN》分析，道奇明年爭取三連霸，首要任務是找到新的終結者。太報 ・ 2 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 18 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 2 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前