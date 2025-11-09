新聞幕後／裴洛西宣布退休！最崩潰竟是這擁有120萬粉絲的社群 原因曝

財經中心／李宜樺報導

美國現任聯邦眾議員裴洛西宣布不再尋求連任，2027 年將告別 40 年政治生涯，她的退休消息讓政壇與投資圈同感震撼。（圖／翻攝自裴洛西臉書）

美國前眾議院議長、現任聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，不再尋求連任，將於 2027 年 1 月結束長達 40 年的國會生涯。這位在華府地位深厚、2022 年深夜訪台曾牽動兩岸與全球政局的重量級政治人物，一句「任期結束後不再續任」震動的不只有政壇，更意外讓另一群人瞬間失去重心——靠她的公開投資申報，進行跟單操作的 120 多萬散戶。

百萬散戶盯她申報 把裴奶奶當成美股明牌神器

廣告 廣告

在社群平台 X 上，有個名為「Nancy Pelosi Stock Tracker」的帳號，中文翻譯就是「南希．裴洛西股票追蹤器」，真是簡單又粗暴。令人驚訝的是，它的追蹤數竟超過 127 萬人，比多數專業財經網紅都多。這批百萬粉絲的共通特點是



1. 不看技術分析

2. 不看財報

3. 無須理解消息面

4. 更從不研究宏觀經濟

他們的投資邏輯一句話就能總結：「裴洛西買什麼，我就買什麼。」就是這麼地從從容容、遊刃有餘！

X 平台上的「Pelosi Stock Tracker」擁有逾 127 萬追蹤者，專門監看裴洛西申報的每筆交易，被視為美股散戶的重要明牌來源。右上角寫著 Autopilot，更巧妙呼應百萬散戶「自動跟著裴洛西下單」的網路哏。（圖／翻攝自X平台 @ Nancy Pelosi Stock Tracker）

數據太漂亮 連川普都忍不住酸她

裴洛西之所以成為「跟單文化」的核心，首先是她確實以超狂報酬率聞名投資圈；但更關鍵的是，她仍是現任聯邦眾議員，必須受《STOCK Act》規範，每筆股票與選擇權交易都要公開申報。這個原為反貪腐、強化透明的制度，意外把她的投資紀錄變成美股市場最具指標性的「明牌來源」。

而她宣布不再參選、將於 2027 年 1 月退休後，這項「因公職而生」的揭露義務即告解除——百萬散戶將無法再看到她任何新交易紀錄，跟單文化也因此面臨「訊號斷供」的關鍵時刻。

裴洛西不是靠投資起家，也不是財經背景出身，大學唸的是Trinity College, Washington D.C.（華府三一學院）政治系，也從來沒有在金融機構、券商、對沖基金、投資銀行、任何一家研究機構任職過，裴奶奶的職業生涯幾乎完全在「政治」領域。

她最大的優勢是「資訊敏銳度」與「政治前線位置」。這個能力也讓她成為美國總統川普的長期嘲諷對象。川普語帶諷刺地說：「2024 年，美國民主黨議員平均投資報酬率為 31%，共和黨議員為 26%，都遠超過大盤。但裴洛西的績效卻高達 70.9%，遙遙領先所有人。」

川普在Truth Social曾多次發文開嗆裴洛西，指其投資報酬率「打敗全華爾街天才」，懷疑她內線交易的可能性非常高，記仇記恨能力超強的川普更翻出過往兩次遭裴洛西主導彈劾事件，稱對方「令人作噁」，雙方多年政治恩怨延燒至今，從國情咨文撕稿到政府關門爭議不斷。（圖／翻攝自川普Truth Social）

明牌時代要消失了 散戶驚慌失措

因此當裴洛西宣布退休後，「Nancy Pelosi Stock Tracker」的留言區立即炸鍋：「之後要跟誰？」、「這比升息還可怕！」、「我靠她公開申報活著呢！」恐慌急速擴散，逼得帳號管理者必須出面安撫：「我們還能追蹤到 2027 年 1 月。之後我們有大計畫，敬請期待。我們不會停止，除非他們（議員）被全面禁止交易為止。」（原文：For those Autopiloting her, this gives us until Jan 2027 to keep getting her trade updates After that we have something big planned. Stay Tuned. Regarding this account, we won't be stopping until they get banned from stock trading）

看似幽默的貼文，卻也點破最大的問題——

一旦裴洛西卸下公職，她就不必再公開任何投資紀錄。

散戶們很清楚：裴洛西之所以能成為「指標」，不是因為她要當網紅，而是因為她身處美國權力核心，掌握最敏銳的政策風向、法案節奏與國會溝通脈動。當她不再是公職，資訊來源將瞬間封閉。

裴洛西（右4）曾於2022 年訪台，以一襲粉紅色套裝步下專機時，曾在讓人留下強烈印象。（圖／翻攝自House Speaker Nancy Pelosi臉書）

下一個指標在哪裡？跟單族陷入無主狀態

隨著裴洛西宣布退休，美國論壇、Reddit 和 X 上已開始討論下一個候選人：誰能接替裴洛西，成為「議員明牌之王」？哪些議員的投資申報長期打敗市場？「PELOSI Act」「HONEST Act」等法案是否有機會「真的」禁止議員持股？如果美國真的施壓國會停止持股，那意味著這整個「議員透明投資文化」將畫下句點。

無論法案是否能通過，裴洛西 2027 的退場，都是這個時代最重要的轉折點。

她不是職業投資人，她的主業永遠是政治家，但在資訊公開的年代，卻意外讓百萬散戶靠她吃飯。她的退役，象徵的不只是政壇世代交替，而是美國散戶即將失去最常依賴的「資訊優勢」。

2027 年 1 月，不只是裴洛西的退休日，也可能是 百萬跟單散戶的黑暗日。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

獨家幕後／金管會6月一紙預告神助攻 揭密玉山金僅花13天併三商壽關鍵

黃仁勳獲英王接見！除了獎章外 查爾斯親授「神祕信函」

吳東亮揭輝達主動敲門真相 呼籲北市府補償金轉做公益捐贈

大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光

