新聞幕後／豬瘟被看破手腳…唯有死過一次，盧秀燕才有可能重回2028戰局

記者李鴻典／台北報導

面對非洲豬瘟，台中市長盧秀燕應對方式引發質疑，加上國民黨主席鄭麗文上任後，國民黨2028布局似乎變得開放，黨內不只期待盧秀燕，也期待其他總統人選。資深媒體人王家俊表示，盧秀燕2028涼了？這是很有趣的命題。他直言，唯有死過一次，成為一個新造的人，盧秀燕才有可能重回2028的戰局。

王家俊表示，盧秀燕2028涼了？這是很有趣的命題。（圖／翻攝自台中市政府）

王家俊指出，他跟政壇朋友聊到。對方的看法，盧秀燕沒有共主保護傘。一方面是2028選手之一、另一方面又不是共主。很多事情（豬瘟、打鼓）就會被藍綠放大檢視。盧秀燕在政治判斷上犯了大錯，（棄選黨魁、拒挺朱郝）把黨內路線不同的極端派養大了，這也是事實。

廣告 廣告

王家俊表示，他的看法是，盧秀燕2028未必完全沒戲，但非洲豬瘟被藍綠白看破腳手腳。相較侯友宜2023定於一尊出線後，陷鄭麗文砲轟「韓上侯下」亂流，找金溥聰救援穩住，再陷侯老三漩渦，嘴不贏柯文哲，勉強選完。盧秀燕早早破功、被看破手腳，說不上「必死」，但禍福難料。

真正回歸市政，是盧秀燕唯一可以做的。但盧秀燕三位副市長幾乎無人在非洲豬瘟一事幫大忙。王家俊指出，黃國榮是胡志強人馬、前駐蒙古大使；賴淑惠是事務官出身，中市勞工局前局長、前副秘書長；鄭照新知名度最高，是江啟臣前助理、韓國瑜高雄市府前新聞局局長、台中市前新聞局長、當過名嘴。

哪一位副市長督導農業局、環保局？說真的，台中爆發非洲豬瘟這麼久了，王家俊坦言，他還是不知道。外界只知道，「有事鄭照新、無事盧秀燕」。出大事的時候，怎麼辦？連盧秀燕、鄭照新都扛不住，就沒有然後了。

王家俊解釋，簡單來說，盧秀燕既以市政當作競逐大位、不選黨主席的基底。自己對市政的嫻熟度，副市長就要夠強、超強。說真的，這三人論行政與政治資歷，當然沒有新北李四川、桃園蘇俊賓來得強。

廣告 廣告

蔣萬安首任台北市長，難道沒有危機嗎？多得很。因為有李四川，基泰建設工安意外、大巨蛋施工交通事件、拆公館圓環，一直到最近輝達進駐台北T17、T18差一點出大包，都被救了回來。王家俊比喻，說李四川之於蔣萬安，就像山本由伸之於道奇隊，有點太超過。但川伯扛過幾件大事，選新北市長就板上釘釘的事了。

王家俊：唯有死過一次，盧秀燕才有可能重回2028戰局。（圖／翻攝自台中市政府網站）

王家俊提到，對國民黨來說，盧秀燕這時候「出包」，總比2027年出線才「爆掉」好。黨內外都提早以最高標準檢驗盧秀燕。重新從「定於一尊」框架，轉向思考韓國瑜、蔣萬安或任何人2028崛起的可能性。如果到最後，盧秀燕自證最強，經得起考驗，就是好事。

前提是盧秀燕怎麼活？她光是維溫還不夠，也不能一心求活。而是盧秀燕必須死，當作自己沒有下一步了。先死而後生。王家俊強調，她必須證明從政多年的實力，不只會打順風球、公關球。她要從非洲豬瘟這件事，逆境中，活過來、活回來。還要活出另一個樣子。「唯有死過一次。成為一個新造的人。盧秀燕才有可能重回2028的戰局」。

更多三立新聞網報導

快訊／豬瘟防疫一團亂！盧秀燕道歉認：做得不好…率市府團隊鞠躬致歉

穿雲箭將再現？媒體人曝韓國瑜「選2028總統可能性」

防疫措施成效顯著？民進黨列豬瘟10大狀況：盧秀燕道歉、負責

盧秀燕稱及時拆彈豬瘟！律師看傻：她以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了

