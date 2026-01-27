新聞幕後／迅速抓捕張又俠非臨時起意！他爆習近平運籌帷幄、佈局時間

記者李鴻典／台北報導

中國國防部24日證實中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案審查調查，相關討論不斷；獨立時評人蔡慎坤今（27）天再爆，中國國家主席習近平在二十大之後便已著手佈局，準備拿下張又俠。對張又俠的迅速抓捕，不僅是對紅二代群體的一記當頭棒喝，更是對黨內元老的強力震懾——不得妄議「習天下」。

中國國防部24日通報，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。（圖／翻攝自央視）

日前率先披露張又俠遭逮捕消息的蔡慎坤今天又在社群平台Ｘ（原推特）發文寫下，網路上傳聞紛起，有的說發生火拼，張又俠受傷，大軍挺進北京，習近平被軟禁；也有的說軍中不服，要求交出張又俠，習近平在抓捕張又俠時並未獲得軍隊明確表態效忠。

但實際上，習近平在二十大之後便已著手佈局，準備拿下張又俠。

蔡慎坤指出，習近平默許親信何衛東、苗華對前任中共國防部長李尚福及火箭軍系統展開清洗，目的正是透過不斷施壓，逼迫張又俠退場。

廣告 廣告

未料張又俠隨即反擊，掌握了苗華、何衛東更多不利材料，轉而對習近平形成逼宮之勢。習近平最終不得不「揮淚斬馬諭」，原31軍少將以上軍官幾乎無一倖免。 此後，習近平選擇隱忍不發。

蔡慎坤說，年前，習近平仍在張又俠陪同下出席上將授銜儀式，而張又俠也未曾料到習近平會突然出手。對張又俠的迅速抓捕，不僅是對紅二代群體的一記當頭棒喝，更是對黨內元老的強力震懾—不得妄議「習天下」。

更多三立新聞網報導

列10點拆穿民眾黨軍購條例 沈伯洋轟黃國昌：以毀掉台灣為前提在寫的

關稅被川普調升了！專家：藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？

中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手

謠言假的又如何？張又俠被抓、點破中共政治最毛骨悚然邏輯

