新聞幕後／遭重罰43億！馬斯克加倍奉還了 1招反教歐盟怎麼做人

財經中心／李宜樺報導

馬斯克旗下社群平台X（前Twitter）再掀風暴！在遭歐盟重罰1億2千萬歐元（約新台幣43億元）後，向來以「有仇必報」聞名的馬斯克，也沒有讓吃瓜群眾失望——今年7月馬斯克從Solana labs挖來的X社酴擔任產品主管的Nikita Bier在自己的X社群上，重磅宣布：即日起封鎖歐盟在X上的廣告收益帳戶。



這場科技巨頭與監管機構的對決，正式進入火線。

他用一句冷冷的開場：「The irony of your announcement（歐盟你們這份公告的諷刺）」掀起全球熱議。

歐盟嫌X不透明 卻親手示範雙標操作

Bier貼文直指，歐盟官方帳號登入一個「閒置已久」的廣告帳號，利用X內部的Ad Composer功能漏洞，發出一則假裝是影片的連結，藉此拉高觸及率。他反諷：「X相信每個人都應有平等的發聲權，但看來你們覺得規則不適用於自己。」最後一句最狠──「你的廣告帳號已被終止。」

廣告 廣告

這段話等於把歐盟開罰的理由原封不動地丟回去：歐盟罰X「欺騙性設計」、指控平台缺乏透明度，結果自己在X上卻利用不透明手法製造更高曝光。Bier的暗示很清楚──歐盟批別人玩不透明，卻在實際操作上親自示範了什麼叫「雙重標準」。

表面封鎖 其實是「象徵報復」



Bier特別用「dormant（閒置）」一詞，透露歐盟那個帳號根本沒在用，也沒有靠X賺過什麼大錢。換句話說，這次封鎖歐盟廣告帳號，其實對歐盟來說幾乎沒有金錢損失，但卻有巨大話題效應。X不是真的要懲罰歐盟，而是要公開羞辱，這是一場以輿論為主戰場的報復戰。

馬斯克化身雷射眼戰神，親手撕裂燃燒的歐盟旗幟，在X社群接獲43億罰款後，反手關掉歐盟在X上的廣告帳號，史詩級清算一觸即發。（圖／AI生成）

誰能定義「誤導」？ 平台對上政府的權力戲碼



歐盟自詡為網路監管者，用法條懲罰X；X則以平台主體回嗆：「你才在誤導！」這已不只是罰款與封鎖的對抗，而是誰能定義「錯誤」、「欺騙」與「規則」的權力之爭。馬斯克藉這場加倍奉還的反擊，重新搶回話語主導權，讓事件從「X被罰」變成「歐盟被上了一課」。目前網路上的留言，已有人支持X退出歐盟市場，最後重傷會是哪一方，有待觀察。

幕後意義：一招封回去 歐盟反被打成案例



X這次封鎖行動雖不涉及金錢損失，但政治象徵意味強烈。馬斯克選在歐盟開罰後迅速出手，等於以實際動作回嗆監管權威。



這場「加倍奉還」的攻防，讓歐盟原本企圖以《數位服務法》樹立的監管典範，反成被檢驗的對象。從「被罰」到「封人」，馬斯克用行動重新定義了誰才握有話語權。歐盟想教X什麼叫誠實，結果被馬斯克反手教做人。

更多三立新聞網報導

阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！

【台股週盤兵法】外資賣過頭？2因素嘎空行情開打 朱成志：重返2萬8

新聞幕後／Netflix吞華納 好萊塢的集體焦慮夜

寶佳全台破盤殺價開戰？葉國華示警1效應 恐讓房市進入修正期

