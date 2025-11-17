新聞幕後》避台海爭端 美韓維持戰略模糊

目前日本及韓國皆亟欲提升軍力，有周邊安全保障因素，亦有來自美國總統川普的壓力，但針對敏感的台海安全議題，日本首相高市早苗直率敢言，顯得急於表態；相對而言，韓國總統李在明則低調以對，迄今仍試圖維持「戰略模糊」，極力避免選邊站。

10月28日，川普與高市舉行峰會，高市會後主動向記者表示，「我們重申台海和平穩定的重要性」。30日上午，川普與大陸國家主席習近平會談，未提台灣問題。後來日媒報導稱，這要「歸功」高市事前鋪墊，川普沒讓習有機會提出對台主張。

10月31日，習近平與高市會晤，高市直言「維持兩岸關係良好，對區域穩定與安全至關重要」，習則暗示高市應遵守「一中原則」。11月7日，高市在眾議院答詢時卻明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力」，可能構成日本「存立危機事態」。高市一連串動作，此舉終於招來陸方強烈反彈。

日本《AERA》雜誌引述社會語言學教授東照二指出，高市的「談話風格充滿直接的敵對語言元素」，無論出於刻意或無意識，她總透過言辭塑造對立戰場，而這類談話與失言僅有一線之隔。

相較之下，在涉及美國對陸牽制的問題上，李在明一直努力保持戰略模糊。不過，李10月29日與川普會面時，似乎說溜了嘴。李請求美國批准韓國建造核動力潛艦，稱柴電潛艦的水下續航能力有限，「在追蹤中國或北韓潛艦方面存在限制」。後來韓方試圖澄清，「中國潛艦」的表述「並非指代特定國家」，但也難免引發陸方警覺。

李在明不願韓國捲入台海衝突，美方卻仍不斷試探他。「川李會」是否觸及台海議題，原本外界不得而知，直到白宮14日公布峰會成果文件，才披露兩人強調「維護台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決，反對片面改變現狀。」

針對韓國引進核動力潛艦的計畫，美國海軍作戰部長柯德爾也表示，如果韓國具備核潛艦能力，可用於牽制大陸。事實上，韓國專家指出，核潛艦可以連續潛航數月，適合長途海上作戰。若將核潛艦束縛在朝鮮半島，僅用於監視北韓的70餘艘潛艦，這是極為低效且不經濟的。

川普一直不願意就大陸攻台，是否出兵防衛台灣表示意見，只強調「他們知道後果」，顯然川普是有意的戰略模糊，反觀高市的直率卻掀起外交上的波瀾。