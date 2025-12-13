新聞幕後》陳建仁帶財 將靠生技加分回鍋

前副總統陳建仁。（本報資料照片）

中研院第13任院長遴選進入倒數階段，遴選委員會13日召開評議會，依序提出3位人選，送呈賴清德總統圈選。知情人士指出，從蔡政府開始，中研院逐漸走向商業化，致力將科研結果技轉牟利，在這樣的背景下，前副總統陳建仁坐擁生技專業、人脈豐厚與政界支持，成為最被看好的院長人選。

近年大學與科研機構普遍呈現「重理工、輕人文」趨勢，中研院亦不例外，尤其近幾任院長多具生命科學背景，如現任院長廖俊智在能源、生物學專業深厚，前院長翁啟惠則是國際知名生物化學學者。本次院長遴選名單，同樣延續相同背景脈絡，在3位候選人中，以具生技背景的陳建仁，最被視為能為中研院帶來資金與研究資源的最佳人選。

據該名熟悉綠營人士透露，陳建仁不僅具備豐沛的生技專業網絡，更因人緣佳，一定能獲得遴選委員的青睞，儘管他被視為英派核心人物，身分具有強烈政治色彩，但中研院長圈選慣例是尊重名次，總統都會直接圈選第一順位，因此若遴選委員會推舉陳建仁列名第一，賴清德「順勢圈選」幾乎成定局。

一名中研院內研究人員表示，從翁啟惠擔任院長開始，中研院逐漸商業化，擺脫以純學術研究為主的運作，不少院士與研究員在研究上只要有一點點成果，就力拚技轉，然後成立公司賺錢，「尤其民進黨把中研院搞得很像商發所，也沒有什麼不好。」依照這個邏輯，陳建仁具有豐厚的生技與美國藥界資源，「能夠帶錢來」，理所當然是賴清德無法拒絕的人選。

回到遴選名單，與陳建仁相較之下，同列候選人的經濟學者朱敬一，因出身的社科領域相對弱勢，再加上大砲性格，即便與賴清德關係良好，仍不被看好。

而外界更關注，陳建仁曾於民國112年出任行政院長前表示，閣揆將是他人生最後一個公職，如今若再轉任中研院長，勢必引來誠信與政治操作上的質疑。