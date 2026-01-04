新聞幕後／馬杜洛傀儡？揭密獨裁後的四大影武者 「地下總統」發動員令

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

委內瑞拉總統馬杜洛獨裁政權後的四大影舞者。（圖／AI製圖）

隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭到美方突襲逮捕，這場震撼拉丁美洲的地緣政治風暴焦點，已迅速從這位獨裁者的落馬，轉移到支撐其政權長達十餘年的幕後結構。根據外媒報導以及美國智庫過去的分析，馬杜洛從來就不是唯一的掌權者，而是不同勢力相互制衡下的共識門面，相當於傀儡總統。國際媒體與情報分析普遍指出，美國執行「斬首」行動之後，委內瑞拉政權是否會發生實質改變，還得看馬杜洛背後的四大影武者。

權力過渡的關鍵：羅德里格斯兄妹

在這場權力重組的開端，目前的聚光燈都打在現任副總統德爾西羅德里格斯（Delcy Rodríguez）身上，她在馬杜洛被逮捕後成為委內瑞拉首位女性領導人。委內瑞拉遭襲後，羅德里格斯透過國營電視台發表聲明，譴責美國的行動是「極其嚴重的軍事侵略」。雖然川普聲稱副總統已經繼任為總統，但羅德里格斯在電視台的聲明中仍表示馬杜洛是唯一總統，電視台對羅德里格斯的職稱仍是「副總統」。

委內瑞拉副總統Delcy Rodríguez在馬杜洛遭美國逮捕後成為委國首位女性領導人。（圖／翻攝自Delcy Rodríguez臉書）

根據外媒報導，德爾西羅德里格斯和現任全國代表大會議長豪爾赫羅德里格斯（Jorge Rodríguez）是兄妹檔，共同掌握了委內瑞拉的政治運作與國際金流。這對兄妹被視為馬杜洛政權的大腦與管家。彭博社（Bloomberg）曾經報導，精神科醫師出身的豪爾赫是政府首席談判代表，過去幾年負責主導與反對派及美國政府的秘密接觸，包括2023年在巴貝多達成的協議。

現任委內瑞拉全國代表大會議長豪爾赫羅德里格斯（Jorge Rodríguez）是副總統德爾西羅德里格斯的哥哥，兄妹倆都被指為馬杜洛政權背後的影舞者。（圖／翻攝自Jorge Rodríguez臉書）

這對兄妹展現了極高的政治手腕與生存本能。德爾西掌控著國家財政與石油出口的行政權，負責在國際制裁的縫隙中尋找金流。《金融時報》（Financial Times）曾形容他們為政權中的「務實主義者」。在川普總統公開表示接管意願，並提及德爾西「願意配合」後，外界普遍推測，相較於背負沈重販毒指控的其他強硬派，羅德里格斯兄妹更傾向於利用其掌握的行政資源與外交管道，尋求與美方達成某種形式的過渡協議，以換取自身資產與未來的安全。



軍隊與經濟的雙重守門人：帕德里諾·洛佩斯

然而，若沒有軍隊的支持，德爾西的繼任將只是曇花一現。國防部長帕德里諾洛佩斯（Vladimir Padrino López）握有實質的力量，他不僅是軍隊最高指揮官，更是國家經濟命脈的實際控制者。根據美聯社和路透社的報導，帕德里諾獲授權掌控「大主權供應計畫」，這賦予了軍方控制全國食品進口、物流與分配的絕對權力。

外媒報導委內瑞拉國防部長帕德里諾洛佩斯握有實質的力量，他不僅是軍隊最高指揮官，更是國家經濟命脈的實際控制者。（圖／翻攝自Vladimir Padrino López臉書）

報導指出，帕德里諾透過控制港口與運輸，讓軍方高層得以從中牟取巨額回扣，建立了一個與政權存亡與共的利益共同體。西班牙《國家報》（El País）的分析也強調，帕德里諾是傳統查維茲主義在軍中的守護者，他在馬杜洛缺席後的首要任務是確保軍方資產不被清算，這使他成為目前唯一有能力與美方進行對等談判，或發動全面武裝抵抗的關鍵人物。

地下總統與暴力機器的掌舵者：迪奧斯達多卡韋略

而同樣被點名為馬杜洛幕後操盤手的內政部長迪奧斯達多卡韋略（Diosdado Cabello），則掌控著地下武力與情治網路。根據路透社的報導，卡韋略被公認為委內瑞拉政壇的「二號人物」。然而，在許多反對派人士及智庫《InSight Crime》的分析眼中，掌握了執政黨機器與國家情報局（SEBIN）的他，才是支撐這個政權不倒的「實質掌權者」。

被點名為馬杜洛幕後操盤手的內政部長迪奧斯達多卡韋略，掌控地下武力與情治網路。（圖／翻攝自Diosdado Cabello臉書）

根據外媒分析，卡韋略的處境最為凶險，因為他與國際販毒網絡有著深厚關聯。美國司法部（DOJ）早於2020年就以涉嫌「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）對其發出起訴，指控他是「太陽販毒集團」（Cartel of the Suns）的領導人之一。這意味著在目前的局勢下，卡韋略是四人中退路最少的一位。美聯社的分析認為，卡韋略深知自己一旦失去權力保護傘，將面臨美國司法的嚴厲審判，因此極可能動員名為「Colectivos」的親政府武裝民兵團體，進行焦土抵抗。

而根據阿根廷媒體《Infobae》的報導，在馬杜洛被捕後發卡韋略在第一時間透過電視演說公開向名為「Colectivos」的親政府武裝民兵團體發出「警戒！摩托車隊警戒！（Alerta, los motorizados alerta）」行動代號。

儘管他在演說中試圖粉飾太平，聲稱「國家完全平靜」，並要求民眾不要陷入絕望或幫助「恐怖主義入侵者」，但其發出的動員令顯示他已準備好將衝突升級。隨著委內瑞拉當局宣布全國進入「外部騷亂狀態」（Estado de Conmoción Exterior）並宣示將立即轉入武裝鬥爭，卡韋略作為暴力機器的總指揮，極可能將加拉加斯街頭轉變為血腥的游擊戰場，以此作為他個人對抗美國司法的最後堡壘。

恐怖平衡的終結

根據智庫《InSight Crime》的報告分析，馬杜洛政權實質上是由軍方、黨務與行政官僚組成的「犯罪合資企業」（Criminal Joint Venture）。馬杜洛過去的角色在於平衡各方利益，一旦他消失，這個三角平衡會不會崩解？。或是如何權力重組，將成為外界觀察重點之一。



