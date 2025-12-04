新聞幕後／黃仁勳遊說戰成功！對中AI晶片出口限制 不納入美國防立法

編譯林浩博／綜合報導

輝達執行長黃仁勳3日親赴華府，成功說服國會議員們，將限制人工智慧晶片輸中的GAIN AI法案，排除於美國年度的國防立法之外。但高階晶片被視為國安重大風險，管制其對中出口美國政壇跨黨派的共識，黃仁勳又是如何翻盤？

美國總統川普與輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

鎖定共和黨人

據《華盛頓郵報》報導，黃仁勳此番華府說服的對象很明確，就是共和黨人。當天他與參議院銀行委員會的共和黨籍成員，舉行了閉門會議。會前黃仁勳先打出了「理解」牌。

黃仁勳當時對媒體說道：「我已多次說過，我們應確保美國企業擁有最好、最多、最快。」

黃仁勳隨後又說，自己理解關於將AI晶片賣到中國的疑慮，但他認為限制的做法，並無法拖慢中國在AI競爭的步伐。

黃仁勳強調：「我們須能在全球範圍競爭。有件我們所不能做的，就是將賣往中國的晶片降規。他們不會接受。他們不接受是有理由的，所以我們應向中國市場提供最具競爭力的晶片。」

黃仁勳說他先與總統川普見面，雙方討論了輝達晶片的出口管制，他還說自己祝川普「佳節愉快」。

國會分裂

高階AI晶片被視作國安風險，尤其是賣給像中國這樣的戰略對手，這可是華府政壇跨黨派的共識。不過，經黃仁勳先前在川普政府不斷奔走、與川普本人培養個人交情，川普這邊先有了轉向。

據《紐約時報》早先的報導，自從４月政府禁止輝達H20晶片賣往中國，黃仁勳即搖身一變，成為全球走透透的協商高手，就是為了說服川普。黃仁勳陪同川普出訪、在國會作證，還不吝與華府的記者們打好關係。

黃仁勳的努力有了回報，5月川普政府推翻了前朝拜登的限制，開放輝達等晶片商對許多國家的出口；7月黃仁勳與川普在白宮會面，獲得對方同意恢復H20晶片輸往中國；８月白宮宣布，允許輝達和超微等廠商在中國賣晶片，但須給美國政府抽成15%相關營收。

《華郵》指出，15%抽成的協議，令本來在AI晶片議題上鐵板一塊的國會議員們，出現了分裂。時間回到3日的黃仁勳華府訪問，參與閉門會議的共和黨議員們，多數都不願透露所談內容。不過，他們當中也有人表示，這場會議既正面又富有成果。

南達科他州的共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）稱：「對我來說，這是場相當好的討論。」兩資稱議員們與黃仁勳就AI產業情況，進行了「廣泛討論」，議員們仍對各種政策選項，抱持開放態度。

被問及他是否認為輝達的利益與美國國安相符，朗茲答道：「他們目前並未在中國賣晶片。他們也清楚自己是美國公司。他們想在世界其餘地方競爭。他們很想要重回中國競爭，但他們也知道出口管制對我國國安的重要。」

「明智」的決定

黃仁勳這次遊說所對抗的目標，即所謂的「GAIN AI」法案。此法案要求輝達等晶片商，須先滿足美國國內客戶的採購需求，才可向中國等遭受武器禁運的國家出口AI晶片。多名國會議員想將該法案併入5日即將公布的國防政策法案，但據知情人士透露，GAIN AI法案並未被納入其中。儘管情況仍可能有變，但毫無疑問，黃仁勳贏了這一局。

黃仁勳會後大讚議員們做出了「明智」的決定，未將GAIN AI法案納入立法，並將之與另一項輝達正在對抗的政策相比。

黃仁勳說：「GAIN AI法案對美國的傷害，要比AI擴散法案大。」

H200晶片能否出口？

黃仁勳的最終目標，是讓自家性能最強的H200晶片，能夠出口中國輝達，而白宮如今正對此再三掂量。據美國媒體稱，H200晶片的性能勝過中國當前任何國產晶片，但目前想出口須先取得美國政府許可。

其實黃仁勳光是要讓降規版的Blackwell晶片出口，就在川普政府內部遭遇阻力，即便川普本人此前暗示了同意的態度。

多名主要閣員卻持反對意見，其中之一即白宮AI沙皇薩克斯（David Sacks）。薩克斯一直不願將先進晶片賣給中國，就怕會不利於美國的全球科技領導地位。但媒體先前報導，白宮與輝達立場相同，同樣勸說反對限制。

對中鷹派未放棄

反之，支持GAIN AI法案的一方認為，則是憂心川普政府的做法。他們指出，美國AI產品恐成為中國加強自身經濟、軍事實力的利器，因此應當管制對中國的高階AI晶片輸出。

3日無法參與閉門會議的部分民主黨籍參議員，即不滿黃仁勳竟可堂而皇之來到國會搞黑箱作業。參院銀行委員會首席成員華茲（Elizabeth Warren）批評黃仁勳：「顯然，他想秘密向共和黨人遊說，而非公開說明。」

一些共和黨同僚同樣堅守立場。路易斯安那州的該黨參議員甘迺迪（John Kennedy），乾脆不出席這場閉門會議：「關於將晶片賣往中國的議題，我不認為他（黃仁勳）是客觀、可信的參考來源，他賺的錢比聖父、聖子、聖靈還多，但他還想賺更多。我不因此怪他，但我想要某個更有可信度的人，就是否允許我們科技通往中國來提供建議，但他不是這個人。」

雖然這場遊說戰打了敗仗，這些對中鷹派仍未放棄，他們將持續推動對先進AI科技更嚴格的管制。這個陣營的議員們正在草擬《安全可行出口法案》（Secure and Feasible Exports，簡SAFE法案），將現今對中國的AI晶片出售限制寫成法條。

除了鷹派之外，GAIN AI法案未被納入國防立法一事，微軟、亞馬遜等輝達的美國大客戶會是另一大輸家。這些企業支持該法案，以保障他們對輝達晶片的優先購買權。

