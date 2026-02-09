新聞幕後／0050破兆揭密！零股量狠甩台積電 散戶搬出一兆奇蹟

財經中心／師瑞德報導

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（圖／元大投信提供）

當一檔ETF的規模突破一兆元、受益人數超越214萬人時，它就不再只是一項金融商品，而是一種社會現象，甚至是台股在面臨動盪時最堅實的「壓艙石」。

日前在「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會上，元大投信董事長劉宗聖難得慎重地「照稿演出」。這一刻，他慶祝的不僅是元大台灣50（0050）正式突破一兆元規模，更是在見證這檔被譽為「國民ETF」的長青樹，如何透過「零股經濟學」與「世代傳承」，改寫台灣資本市場的地貌。根據最新數據顯示，0050不僅躋身亞洲前十大ETF之列，更在2025年創下零股交易量超越台積電1.6倍的驚人紀錄，證明了「螞蟻雄兵」也能築起兆元長城 。

狂飆的五個月！從「不可能」到「非來不可」

回顧這場驚奇之旅，劉宗聖在致詞時透露了一段鮮為人知的幕後插曲。早在去年初，0050規模尚在4千億元徘徊時，他便與富時羅素（FTSE Russell）全球ETF主管Fiona Bassett有過密切交流。當時，雖然團隊對於費率優化與分割機制有著清晰藍圖，但面對「年底破兆」這個天文數字，連劉宗聖自己都不敢輕易畫大餅。

然而，市場的發展總是比劇本更戲劇化。隨著台股多頭氣盛，0050展現了驚人的「吞吐量」。劉宗聖回憶，到了下半年，規模幾乎是以「每個月增加一千億」的速度在狂奔。當數字衝上八千億元大關時，他向Fiona發出了一張充滿自信的邀請函：「如果破兆，妳一定要來台灣。」這句當時看來近乎「不可能的任務」，最終在台灣股民的熱情下成真，讓Fiona不得不履行承諾，遠渡重洋飛抵台灣，見證這個「不可能不來」的歷史時刻 。

數據解密！零股交易量超越台積電 小資族撐起半邊天

外界或許認為，撐起這一兆元規模的推手是外資或壽險法人，但攤開元大投信的最新數據，卻揭示了0050作為「全民ETF」的真實底氣。數據顯示，0050在2025年全年的零股交易股數高達7.4億股，不僅年成長率飆升329%，成交量更是一舉超越「護國神山」台積電的4.6億股，達到台積電的1.6倍 。

這是一個極具指標意義的市場訊號。這意味著0050的籌碼結構已經發生了根本性的「碎形化」與「民主化」。劉宗聖指出，在兩百萬名受益人中，持有1到10張的族群超過半數，更有高達37.6%是持有不滿一張的「零股族」。換言之，有將近九成的投資人，是透過定期定額、零股交易的小額累積方式參與其中 。這種由「螞蟻雄兵」築起的兆元長城，反而比單一法人持有更具黏著度，成為台股在劇烈波動中最穩定的基石。

定期定額霸主！每月70億資金狂潮

除了零股交易活絡，0050在定期定額市場的統治力更是驚人。根據統計，截至2025年12月，0050單月定期定額扣款金額高達70.9億元，年增率達212% 。在整體台股ETF定期定額扣款中，0050一檔就囊括了市值型ETF約64%的金額 。

這股源源不絕的資金活水，顯示投資人已從過去的「價差交易」轉向「存股累積」。元大投信分析，這主要歸功於2025年推動的兩大重磅利多：費率調降與股票分割，大幅降低了年輕人與小資族的進場門檻，讓0050真正落實了普惠金融 。

紅包行情變「存股行情」 微笑曲線串起百歲人生

除了規模的擴張，劉宗聖更敏銳地觀察到投資人結構的質變，也就是他口中的「微笑曲線」：投資族群正向「極年輕」與「退休族」雙向延伸。目前30至39歲的青壯年世代已是0050的主力，佔比超過四分之一 。

更令人驚訝的是「財富傳承」的趨勢。數據顯示，年輕族群的受益人數成長率翻倍，顯示台灣家庭理財觀念巨變。劉宗聖打趣地說，以前阿公阿嬤是給孫子壓歲錢，現在觀念全改了，不再只是存錢，而是「存股、存ETF」。這一點從2025年7月TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度上路後也能得到印證，0050連結基金的TISA級別規模迅速突破8億元，成為退休理財的首選標的 。

兆元之後！從「財富累積」到「國安層級」的戰略轉型

觀察這場兆元盛宴，其最大的意義其實不在於「1兆」這個驚人的數字本身，而在於台灣資本市場的體質已經出現了不可逆的「轉骨」。

過去，台股常被戲稱為外資的提款機，只要國際局勢一有風吹草動，外資撤離往往造成股市劇烈震盪。然而，0050這座由數百萬「螞蟻雄兵」一磚一瓦堆砌起來的兆元堡壘，卻展現了截然不同的韌性。根據數據，0050已晉升亞洲前十大ETF，且它是榜單中極少數不靠央行或國家隊資金挹注，純粹由一般散戶撐起的巨獸 。這意味著，台灣的金融主權正在回歸到人民手中，這股由內而外的支撐力，已將0050從單純的投資工具，升華為具備「社會安定」功能的戰略資產。

展望下一個兩兆，挑戰與機會並存。當劉宗聖喊出「兩兆」的承諾時，關鍵或許不在於市場指數能漲多高，而在於這股「存股文化」能否順利轉化為「退休安養」的堅實依靠。隨著台灣步入超高齡社會，2050年65歲以上人口將逼近四成 ，0050的角色勢必得從年輕人衝刺財富的「第一桶金」，轉型為銀髮族安身立命的「養老金」。

這也是為何TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）的連結如此重要 。未來的ETF戰場，比拚的將不再只是費率或績效，而是誰能更有效地解決「長壽風險」。0050若能成功接軌國家退休政策，將這龐大的民間游資導向長期穩定的資產配置，那麼它所創造的價值，將遠遠超過帳面上的兩兆元，而是成為台灣社會面對高齡化海嘯時，最堅固的一道防波堤。這，才是0050破兆後，最值得我們深思的歷史定位。

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（圖／元大投信提供）

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（圖／元大投信提供）

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（圖／元大投信提供）

