新聞幕後／1979年以來最瘋貴金屬行情 兩大推手曝

金銀價格同步刷新歷史高點，市場確認行情來自結構性推力。（圖／翻攝自Pixabay）

金價與銀價同步暴衝，市場終於發現，這一波並不是單一事件推動的行情。週二，現貨白銀首度突破每盎司71美元，黃金盤中一度逼近4500美元，雙雙改寫歷史新高，也讓今年以來的漲勢正式被定調為「結構型行情」，而非短線資金炒作。

降息循環成形 資金正式撤離美元資產

市場共識愈來愈清楚，第一個推手來自聯準會。聯準會已連續三次降息，交易員進一步押注明年仍有降息空間，實質利率下滑，使不孳息的黃金與白銀，反而成為資金首選。分析指出，這其實是一場典型的「貨幣貶值交易」，投資人開始降低對美元與主權債券的曝險，轉向能對抗長期購買力侵蝕的實體資產。

ETF資金流向攤牌 行情不是靠嘴巴

資金動向已率先表態。根據統計，今年以來全球最大黃金ETF持倉量增加超過20%，世界黃金協會數據也顯示，除了5月短暫停滯外，其餘月份幾乎持續加碼。這條資金線，被視為支撐金價創下1979年以來最大年漲幅的核心動能。

地緣政治回溫 避險買盤悄悄墊高

第二個推手，來自市場重新評價地緣政治風險。美國近期封鎖委內瑞拉油輪、持續對馬杜羅政府施壓，使避險題材重新回到投資人視野。分析師指出，這並非恐慌式避險，而是持續性的背景買盤，讓黃金在回檔時仍有承接力道。

ETF資金持續湧入，成為支撐金價與銀價的關鍵底盤。（圖／資料照）

白銀走勢更激烈 供需結構同時點火

相較黃金，白銀今年漲勢更為凌厲，年內漲幅逼近140%。除了資金面推動，白銀還同時面臨供應錯配與工業需求攀升。隨著太陽能、電子零組件與醫療設備用量增加，全球白銀需求已連續五年超過礦山產量，使價格一旦突破，回頭空間有限。

市場觀察 兩大推手仍未退場

即便技術指標顯示短線過熱，市場並未出現明顯賣壓。分析人士直言，4500美元與70美元，更像是行情中的關卡，而非終點。對投資人而言，真正該關注的不是價格高度，而是支撐金銀上漲的兩股力量，至今仍未消失。

