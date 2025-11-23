新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國
財經中心／李宜樺報導
AI熱潮席捲全球，從美股到台股都在談「人工智慧改變世界」。但橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）20日在接受《CNBC》Squawk Box節目專訪時, 直言「我們確實正在AI泡沫之中」，而刺破它的那根針——恐怕不是科技退燒，而是利率反轉。更驚人的是，他暗示這根針，正在日本手上。
日本成為關鍵 升息恐引爆全球回流潮
專門研究美股的財經粉專《家庭主婦的美股生活》解讀Ray Dalio的分析，日本政府剛通過規模達2650億美元的經濟刺激計畫，為了支撐通膨和出口，日圓一路貶到新低。這讓日本央行面臨壓力，可能不得不升息救匯。一旦日本升息，全球「借日圓、投美股」的套利交易將被迫平倉——資金從美股抽回、日本資金鏈斷裂，美股AI權值股首當其衝。也就是說，泡沫並非因為大家不再相信AI，而是因為錢忽然回不來了。
資金熱潮堆出泡沫 低利環境成假繁榮
Ray Dalio指出，現在的AI行情，並非靠企業獲利撐起，而是靠「便宜資金」灌出來的。許多投資人長期借入低利貨幣、換成美元，再投入AI與科技概念股。這種模式就像建在沙上的高樓，「看起來光鮮亮麗，但只要利率一動，就會開始搖」。
AI股恐成第一張骨牌 市場進入壓力測試
這種現象被稱為「套利交易平倉風暴（Carry Trade Unwind）」。當資金鏈斷裂，股市、債市與匯市會同時劇震。Dalio認為，這波風暴若真的啟動，AI概念股將成為第一張倒下的骨牌。「這不是牛市結束，而是壓力測試開始。」
Dalio籲投資人先守再攻 留得青山再看第二波
Dalio在專訪中提醒投資人，現在不是逞強的時候，而是要「活下來」。投資人應提高現金水位、減少槓桿、避免追高，等市場出現錯殺再分批進場。他強調：「下一波機會一定會來，但前提是——你得撐得住這一波。」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力
【一次看懂】長榮空服員猝逝案！勞動部調查結果曝 5大調查重點總整理
市場瘋傳台積電2奈米機密被老臣羅唯仁竊走 產業大佬林伯豐發話了
分析／台股血崩700點只是開始？輝達財報前 林昌興神預言戳破3大假象
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 2 小時前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股盤後】台股失守季線 單週下跌962.56點週線連3黑
（中央社記者張建中台北2025年11月21日電）台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。台股本週累計下挫962.56點，週線連3黑。台積電(2330)下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元，影響大盤指數約562點。鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)、信驊(5274)等權值、高價股均收跌。美光（Micron）等國際記憶體廠股價重挫，記憶體族群跟著走弱，南亞科(2408)、群聯(8299)及華邦電(2344)重挫跌停，威剛(3260)、晶豪科(3006)、鈺創(5351)、旺宏(2337)也下挫逾7%。印刷電路板族群同樣表現弱勢，台光電(2383)下挫逾8%，台玻(1802)下跌逾5%，南亞(1303)也下跌逾7%。電子類股指數下挫4.39%。不過，被動元件族群蜜望實(8043)和金山電(8042)逆勢強攻漲停。傳統產業股普遍走跌，塑膠和玻璃類股指數下跌逾4%，機電和電纜類股指數下跌逾3%，表現相對弱勢。紡織、造紙和汽車類股中央社財經 ・ 1 天前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股暴跌近千點，上車還下車？阮慕驊曝輝達利多不漲訊號：腳步要放慢
台股11月份投資人心情如坐雲霄飛車，14日大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉近700點，兩個交易共計重挫近1200點；而後AI晶片霸主輝達（Nvidia）發布雙雙超乎市場預期的財報及財測後，台股20日狂漲846.24點，未料今（21）日盤中一度重挫達到970點，逼近千點。對此，財經專家阮慕驊連發兩篇貼文提出分析，表示市場趨勢和方向告訴了大家得面對......風傳媒 ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電最後一盤爆7986張賣單！跌70元收1385元 名師曝背後訊號
台積電（2330）今（21）日收盤出現最後一筆7986張賣單，股價收在1385元，下跌70元或4.81%，股價創10月初以來、逾1個月收盤最低，不僅昨日漲幅全數回吐，市值降至35.91兆元，單日蒸發近2兆元，專家表示，月底前都不要貿然出手，除非出現3天都不下跌的狀況，才有可能止跌回升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
多次獲列為首選標的！外資捲款62.7億元撤離...單週重砍「記憶體大廠」逾10萬張 結束連5買
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
聯電21日逆勢收紅 特殊製程旺到明年
聯電今年前三季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；累計今年前9月營收為1757.43億元，年增2.23%。每股稅後純益（EPS）達2.54元，累計獲利高於市場先前預期，全年EPS有望達到3.3至3.5元。聯電在近期宣布推出全新的55奈米雙極互補擴散金氧半導體（Bipolar-CMOS-DMOS）平台...CTWANT ・ 1 天前