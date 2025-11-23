新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國

財經中心／李宜樺報導

橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）20日接受CNBC專訪出不諱言指出，現在確實正在AI泡沫之中，財經網紅解讀Dalio的分析，認為刺破AI泡沫的「針」恐怕會是日本，且導火線並非科技退燒，而是利率逆轉。（示意圖／PIXABAY）

AI熱潮席捲全球，從美股到台股都在談「人工智慧改變世界」。但橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）20日在接受《CNBC》Squawk Box節目專訪時, 直言「我們確實正在AI泡沫之中」，而刺破它的那根針——恐怕不是科技退燒，而是利率反轉。更驚人的是，他暗示這根針，正在日本手上。

日本成為關鍵 升息恐引爆全球回流潮



專門研究美股的財經粉專《家庭主婦的美股生活》解讀Ray Dalio的分析，日本政府剛通過規模達2650億美元的經濟刺激計畫，為了支撐通膨和出口，日圓一路貶到新低。這讓日本央行面臨壓力，可能不得不升息救匯。一旦日本升息，全球「借日圓、投美股」的套利交易將被迫平倉——資金從美股抽回、日本資金鏈斷裂，美股AI權值股首當其衝。也就是說，泡沫並非因為大家不再相信AI，而是因為錢忽然回不來了。

資金熱潮堆出泡沫 低利環境成假繁榮



Ray Dalio指出，現在的AI行情，並非靠企業獲利撐起，而是靠「便宜資金」灌出來的。許多投資人長期借入低利貨幣、換成美元，再投入AI與科技概念股。這種模式就像建在沙上的高樓，「看起來光鮮亮麗，但只要利率一動，就會開始搖」。

全球資金鏈緊繃，套利交易一旦平倉，AI權值股恐成泡沫破裂的第一片骨牌。（示意圖／PIXABAY）

AI股恐成第一張骨牌 市場進入壓力測試



這種現象被稱為「套利交易平倉風暴（Carry Trade Unwind）」。當資金鏈斷裂，股市、債市與匯市會同時劇震。Dalio認為，這波風暴若真的啟動，AI概念股將成為第一張倒下的骨牌。「這不是牛市結束，而是壓力測試開始。」

Dalio籲投資人先守再攻 留得青山再看第二波



Dalio在專訪中提醒投資人，現在不是逞強的時候，而是要「活下來」。投資人應提高現金水位、減少槓桿、避免追高，等市場出現錯殺再分批進場。他強調：「下一波機會一定會來，但前提是——你得撐得住這一波。」

