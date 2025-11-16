新聞幕後／Drop the beat！總統盃街舞決賽登凱道 背後三大象徵意義

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（16）日上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時表示，政府推廣街舞、鼓勵創作，歡迎全國舞者齊聚凱達格蘭大道參賽，也象徵將過往追求民主的政治場域，轉化為全民共享的運動舞台。據了解，此次總統盃街舞決賽在凱道上盛大登場，也是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發，同時背後凸顯三大象徵意義。

「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」今天一早在總統府前凱達格蘭大道登場，賴總統除了出席決賽前的開幕記者會，傍晚將親自出席決賽現場觀戰，為來自全台北中南各地的街舞好手加油。為表達對總統盃街舞的重視與支持，日前在影片《追夢事務所》透露「跳舞不行，但擺姿勢可以」的賴總統，今在開幕式不只「擺姿勢」，更親自上陣小秀身手，與運動部李洋部長一起跳以Locking基本動作串連起來的「手勢舞」，大方展現近日練習成果，可以說是賴清德為此次賽事特別準備的驚喜彩蛋。

賴清德總統今（16）日出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。（圖／總統府提供）

賴清德在致詞時表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。所以一方面推廣街舞，一方面也要鼓勵創作。舉辦總統盃街舞大賽，決賽地點在總統府前廣場，就是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。

此次總統盃街舞決賽在凱道上盛大登場，也是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發。據了解，背後凸顯三大象徵意義，第一，展現全民運動精神。街舞不分年齡、性別、場域，此次總統盃街舞吸引全台北、中、南各地超過五百組街舞好手們報名，參與對象從學生、社會人士、初學者、身障者到專業舞者都共襄盛舉，參賽者的多元性正彰顯賴總統舉辦總統盃初衷，致力推動台灣全民運動。第二，以國家力量支持街舞運動。總統盃街舞決賽搬到總統府前，說明國家對街舞文化的重視，要以國家的力量，具體支持台灣街舞文化的傳承與發展。

第三，對多元價值的呼應。「霹靂舞」（Breaking）於 2024 巴黎奧運中首次被列為競賽項目，是史上第一個被列入奧運的舞蹈項目，當時奧委會認為「霹靂舞」已成為當代多元文化的代表運動，符合奧林匹克精神中強調的自由平等價值。總統盃街舞也正是以此理念出發，讓凱道從政治場域中解放，不再只是政治符碼的標的，讓府前廣場透過藝文與運動相關活動更加敞開，真正屬於每一個台灣人民，同時也是透過向街舞文化致敬，表達對台灣自由民主、平等多元價值的具體呼應。

