新聞幕後／GDP衝破7%！通膨沒失控？楊金龍點出「3」大關鍵

財經中心／師瑞德報導

台灣今年經濟成長率（GDP）大幅上修至7.31%，創下近年新高，但令人跌破眼鏡的是，通常伴隨高成長而來的「高通膨」噩夢卻未發生。中央銀行預估今年通膨率（CPI）僅1.66%，明年更將進一步降至1.63%。為何台灣能走出這條「反直覺」的經濟路徑？央行總裁楊金龍在理監事會後記者會上首度解密，點出背後全靠「K型復甦、匯率神隊友、現金存起來」這三大關鍵因素，揭開了數據與民眾體感脫鉤的殘酷真相。

關鍵一：K型復甦「一個人的武林」 財富沒擴散物價就不漲

「大家可能覺得奇怪，經濟數字這麼好，為什麼我沒感覺？」楊金龍直言不諱地分析，台灣目前的經濟結構正呈現特殊的「K型復甦」。

楊金龍指出，今年高達7.31%的經濟成長率，主要動力幾乎全來自AI人工智慧與資通訊產業的出口爆發，這彷彿是科技業「一個人的武林」。然而，這種由特定高科技供應鏈帶動的繁榮，並沒有像過去全面性景氣過熱那樣，將財富效應均勻地「外溢」到餐飲、旅遊、零售等內需服務業。

換句話說，雖然科技新貴賺得盆滿缽滿，但一般庶民的薪資結構並未跟著暴漲，導致民間整體的消費力道相對冷靜，沒有出現「報復性消費」狂潮。楊金龍解釋，正因為市場需求沒有全面過熱，自然就沒有引發「需求拉動型」的通膨，這也解釋了為何GDP數據亮眼，但大眾對景氣的體感卻相對無感。

關鍵二：新台幣升值變「神隊友」 強勢擋下輸入性通膨

除了產業結構的特殊性，楊金龍也特別點名「匯率」是今年抗通膨的最大功臣，堪稱台灣經濟的「神隊友」。

他進一步分析，台灣是高度依賴能源與原物料進口的國家，國際油價與物價波動往往直接衝擊國內CPI。然而，今年以來新台幣匯率表現相對強勢，發揮了強大的阻絕作用。楊金龍解釋：「台幣升值，讓我們進口的油價、大宗物資相對變便宜了。」這直接抵銷了國際物價上漲的壓力，有效壓低了國內的輸入性通膨，讓民眾在加油、購買進口商品時，免於承受劇烈的漲價痛苦，是物價能守住2%防線的重要原因。

關鍵三：發現金不如發券？民眾選擇「存起來」而非花掉

第三個關鍵則與政府的「普發現金」政策有關。外界一度擔憂，政府發現金會讓熱錢湧入市場，進而推升物價，但楊金龍引用經濟學觀點與實務觀察指出，結果並非如此。

他分析，現金與具有時效性、強迫消費的「消費券」或「三倍券」不同。根據觀察，台灣民眾拿到政府普發的現金後，很大比例是選擇「存起來」當作儲蓄，而非立即投入市場花掉。由於缺乏強烈的乘數效應，這筆龐大的預算並沒有轉化為推升物價的猛獸。楊金龍認為，這顯示台灣民眾在面對不確定性時，消費行為趨於保守，反而間接抑制了通膨的發生。

展望明年：物價更溫和 好日子可期

綜合這三大關鍵，楊金龍對未來充滿信心。他樂觀預期，隨著國際油價回穩、通膨預期下降，加上央行持續維持審慎的貨幣政策，明年（2026年）台灣通膨率將進一步回落至1.63%，長期維持在2%的警戒線之下。他在央行第四季理監事會議上強調，這顯示台灣經濟在享受AI紅利的同時，也成功守住了物價防線，民眾不必過度擔憂物價失控。

台灣經濟根本平行時空！今年GDP狂飆7.31%，通膨卻未失控，全球傻眼。楊金龍親揭3大保命符：全靠「K型復甦」財富未擴散、新台幣升值當「神隊友」擋下輸入性通膨，加上普發現金民眾「存起來」沒亂花。預估明年通膨降至1.63%，穩到不行！（圖／記者師瑞德攝影）

