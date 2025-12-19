新聞幕後／GDP衝破7%！通膨沒失控？楊金龍點出「3」大關鍵
財經中心／師瑞德報導
台灣今年經濟成長率（GDP）大幅上修至7.31%，創下近年新高，但令人跌破眼鏡的是，通常伴隨高成長而來的「高通膨」噩夢卻未發生。中央銀行預估今年通膨率（CPI）僅1.66%，明年更將進一步降至1.63%。為何台灣能走出這條「反直覺」的經濟路徑？央行總裁楊金龍在理監事會後記者會上首度解密，點出背後全靠「K型復甦、匯率神隊友、現金存起來」這三大關鍵因素，揭開了數據與民眾體感脫鉤的殘酷真相。
關鍵一：K型復甦「一個人的武林」 財富沒擴散物價就不漲
「大家可能覺得奇怪，經濟數字這麼好，為什麼我沒感覺？」楊金龍直言不諱地分析，台灣目前的經濟結構正呈現特殊的「K型復甦」。
楊金龍指出，今年高達7.31%的經濟成長率，主要動力幾乎全來自AI人工智慧與資通訊產業的出口爆發，這彷彿是科技業「一個人的武林」。然而，這種由特定高科技供應鏈帶動的繁榮，並沒有像過去全面性景氣過熱那樣，將財富效應均勻地「外溢」到餐飲、旅遊、零售等內需服務業。
換句話說，雖然科技新貴賺得盆滿缽滿，但一般庶民的薪資結構並未跟著暴漲，導致民間整體的消費力道相對冷靜，沒有出現「報復性消費」狂潮。楊金龍解釋，正因為市場需求沒有全面過熱，自然就沒有引發「需求拉動型」的通膨，這也解釋了為何GDP數據亮眼，但大眾對景氣的體感卻相對無感。
關鍵二：新台幣升值變「神隊友」 強勢擋下輸入性通膨
除了產業結構的特殊性，楊金龍也特別點名「匯率」是今年抗通膨的最大功臣，堪稱台灣經濟的「神隊友」。
他進一步分析，台灣是高度依賴能源與原物料進口的國家，國際油價與物價波動往往直接衝擊國內CPI。然而，今年以來新台幣匯率表現相對強勢，發揮了強大的阻絕作用。楊金龍解釋：「台幣升值，讓我們進口的油價、大宗物資相對變便宜了。」這直接抵銷了國際物價上漲的壓力，有效壓低了國內的輸入性通膨，讓民眾在加油、購買進口商品時，免於承受劇烈的漲價痛苦，是物價能守住2%防線的重要原因。
關鍵三：發現金不如發券？民眾選擇「存起來」而非花掉
第三個關鍵則與政府的「普發現金」政策有關。外界一度擔憂，政府發現金會讓熱錢湧入市場，進而推升物價，但楊金龍引用經濟學觀點與實務觀察指出，結果並非如此。
他分析，現金與具有時效性、強迫消費的「消費券」或「三倍券」不同。根據觀察，台灣民眾拿到政府普發的現金後，很大比例是選擇「存起來」當作儲蓄，而非立即投入市場花掉。由於缺乏強烈的乘數效應，這筆龐大的預算並沒有轉化為推升物價的猛獸。楊金龍認為，這顯示台灣民眾在面對不確定性時，消費行為趨於保守，反而間接抑制了通膨的發生。
展望明年：物價更溫和 好日子可期
綜合這三大關鍵，楊金龍對未來充滿信心。他樂觀預期，隨著國際油價回穩、通膨預期下降，加上央行持續維持審慎的貨幣政策，明年（2026年）台灣通膨率將進一步回落至1.63%，長期維持在2%的警戒線之下。他在央行第四季理監事會議上強調，這顯示台灣經濟在享受AI紅利的同時，也成功守住了物價防線，民眾不必過度擔憂物價失控。
更多三立新聞網報導
全球第8！台灣比特幣庫存210顆 葛如鈞盼納戰略儲備
新青安2.0有變數？嫌央行打房太兇？財政部全說了
想中樂透？闆娘揭「中獎體質」秘密 進店先做「這」動作：機率狂飆
獨家／新光三越頂樓驚見「神祕圓洞」 網瘋傳UFO基地？官方幽默神回
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 88
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 16
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 113
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 21 小時前 ・ 122
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 16
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 265
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 1 天前 ・ 337
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 11