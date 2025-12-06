新聞幕後／Netflix吞華納 好萊塢的集體焦慮夜

財經中心／李宜樺報導

凌晨三點的加州洛杉磯，影城業者的通訊群組比院線售票系統還熱。Netflix宣布併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，簡稱WBD）旗下電影製片廠與串流資產，結束歷時數月的競標戰，雙方宣布達成協議。派拉蒙、康卡斯特等潛在買家全數出局，Netflix成為最終贏家，但似乎也讓美國戲院業者陷入焦慮。

Netflix併購 引爆六家影城示警



財經媒體《CNBC》頻道採訪了六家美國電影院營運商，他們一致表達憂慮——Netflix併購華納兄弟後，未來進入戲院上映的電影數量可能大幅縮減，全年票房恐雪崩。Fandango分析總監Shawn Robbins直言：「這是我們最不希望看到的結果。」

影院協會警告 Netflix恐掐住票房



全球最大影院協會Cinema United執行長Michael O’Leary更是發出罕見強硬聲明，指控Netflix收購將對全球影院業構成「前所未有的威脅」，預估年度票房恐減少25%。他透露，協會已全面向聯邦、州與國際監管機構遊說，「這筆交易必須被嚴格審查」。

Netflix收購 衝擊片量與信任



受訪業者指出，Netflix不只買下片廠，也把發行與播放平台綁在一起，恐讓院線陷入被動地位。「我們只能相信Netflix的話，」一名影城主管無奈表示。業內憂心，片量減少只是開始，真正可怕的是失去信任與透明度。

Netflix縮短上映窗口引爭議



Netflix共同執行長Ted Sarandos雖承諾履行現有合約至2029年，但強調「長期獨家院線窗口不夠消費者友善」，暗示將推動縮短上映期。熟悉內情人士指出，他將與影城高層會面試圖安撫不安，但縮短窗口的方向已成定局。

Netflix壟斷疑慮升溫 影視格局改寫



Wedbush分析師Alicia Reese指出，院線合約結束後，Netflix將完全掌握製作與發行節奏。當串流巨頭成為唯一的入口，好萊塢恐再現寡占格局，再加上院線合約僅維持到2029年。



這意味著四年後，Netflix將完全擁有決定權──從製作、發行到播放。這不只是一樁併購，而是文化生態權力的移轉。六家影城的焦慮，不只是怕被淘汰，而是怕有一天，全世界的銀幕都屬於同一家公司。在這場併購塵埃落定前，關於影視寡占與壟斷的疑慮，已經在好萊塢全面升溫。

