【新聞快譯】何謂「大麥克指數」？用以評量新台幣匯價合理嗎？

《經濟學人》近期在報導中引用其所編製的「大麥克指數」，稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。到底何謂「大麥克指數」？用以評量新台幣匯價合理嗎？

什麼是大麥克指數？

大麥克指數(Big Mac index)是一個非正式的經濟指數，在假定購買力平價理論成立的前提下，用以測量兩種貨幣的匯率理論上是否合理。這種測量方法是以各國麥當勞餐廳的「大麥克」漢堡價格相對於該國貨幣匯率，作為比較的基準。這個指數在1986年由《經濟學人》雜誌推出，每年出版一次，該指數在英語國家裡衍生了「漢堡經濟」(Burgernomics)一詞。

廣告 廣告

以《經濟學人》對於「大麥克指數」的計算方式，是「大麥克在某國的價格/大麥克在美國的價格」，用來評估某國貨幣兌美元匯率是高估或低估的指標。

舉例來說，以目前最新價格，一個大麥克漢堡在台灣的售價為新台幣81元，在美國的售價則是5.69美元，因此，「大麥克指數」為14.236。若從「大麥克指數」來看，應以新台幣14.236元換到1美元，但以11月17日的匯價來看，要新台幣31.16元才能換到1美元，如此認為新台幣被低估。

用大麥克指數評量匯價合理嗎？

對此，台灣央行也澄清，認為影響匯率的因素眾多，匯率是由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；且金融自由化以來，跨境資本移動是影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。另外，央行也特別點出，《經濟學人》過去也已坦承「大麥克指數」並不適合用來評估一國匯率是否被高估或低估，除了在2003年坦承「大麥克指數」有其缺陷，2006年時更直指「大麥克指數」多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

央行也表示，2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone售價計算出「iPhone指數」，在當時納入比較的23種通貨中，美元是遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於「大麥克指數」。若以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，但《經濟學人》的「大麥克指數」卻顯示新台幣對美元匯率低估55%，兩者結果背道而馳。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠也指出，「大麥克指數」已講了近40年，若真的照《經濟學人》的算法，新台幣得升值至少1倍，這並不符合現狀，畢竟每個國家的漢堡價格不單只是匯價問題，也和薪資所得、生活水準、飲食習慣以及定價策略都有關聯，單純用「大麥克指數」評斷匯價有失偏頗。(編輯：許嘉芫)