新聞採訪車過彎失控！大力猛撞路邊貨車畫面曝 車頭全爛「下巴」碎裂

記者林盈君／桃園報導

今（9日）上午11時許，桃園龜山區振興路上，發生一起交通車禍事故，某電視台的新聞採訪車，由龜山往體育大學方向行駛，疑似於過彎時未減速，整台車先擦撞中央分隔島，再失控撞擊路邊的大貨車及小客車，警消獲報後趕抵，該車駕駛未受傷，但車頭凹陷毀損，詳細車禍經過及肇因還要再釐清。

新聞採訪車疑似轉彎時未減速，失控撞擊路邊車輛。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，26歲陳姓男子駕駛新聞採訪車，行經龜山區振興路時，疑似於內車道轉彎時未減速，導致車輛失控，先撞擊中央分隔島，再撞上路邊停放的貨車及自小客車。採訪車整個車頭凹爛、引擎蓋翹起，所幸陳姓駕駛未受傷，而車禍發生過程也被監視器拍下，可以清楚看見，該台採訪車過彎時突然失控，最後撞擊路邊車輛。

警方表示，確認陳姓駕駛酒測值為0，初步研判為車速過快所致，被撞擊貨車駕駛正好在車上休息，所幸也未受傷。至於詳細肇因還要進一步調查，警方並呼籲駕駛人，駛轉彎處應該減速慢行，以維護用路人安全。

