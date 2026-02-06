新聞深一度／搶金熱藏地雷! 年輕族群瘋「邊角料、小金豆」

記者李雯珂、何世得、吳承斌／採訪報導

高金價時代，市場掀起「搶金潮」，買不起百萬元的金條，不少年輕人鎖定邊角料。有銀樓就將金條裁切成小塊黃金販售，還有銀樓標榜兩千出頭就能入手的小金豆。不過要提醒大家，這看似降低門檻，但工錢與扣重暗藏的投資成本都得算清楚，不僅如此，假金偽造技術現在也越來越逼真。帶您深入追蹤搶金熱背後不能忽視的地雷。

存金豆在小資族成為熱門議題。

才剛開門營業，民眾陸續上門，項鍊、戒指，都有陳列區出現空蕩蕩、等著補貨。板橋在地經營超過四十年的老銀樓，直呼金價一反彈再度湧現搶金潮，而這外型不規則的黃金看似不起眼，卻成了炙手可熱的搶手貨。

專用剪金鉗子一剪下，黃金瞬間分離，原本完整的250公克金條，以採訪當日金價每錢2萬100元計算，要價約134萬元，銀樓依照顧客預算裁切，第一刀一兩多，第二刀精準湊出二兩，價值約四十萬元。

銀樓老闆娘鍾小姐：「一天可能十幾個客人會進來要買邊角料，因為它可以按照你的預算裁減。你現在預算如果只有3萬的話，我們就可以剪一點點，然後剪剛剛好這樣。」

剪下來的黃金稱為邊角料。

把裁切後的小塊黃金稱為「邊角料」，標榜和一般金條買賣一樣不收工錢，日後回收也不扣重，但真的毫無風險嗎？

銀樓老闆娘鍾小姐：「保證書它上面是寫，我們一錢加兩百塊錢收，金塊的部分，它就只是一個原物料，直接收進來之後，我們可以直接再轉上盤，然後直接可能賣掉之類這樣，但飾金的部分，我們還要再重新提煉。」

無論是國際銀行出品，還是台灣製造的金條，依規會刻印純度9999，也會打上自家LOGO，但金條一旦裁切難以溯源，甚至有邊角料是製作飾金剩餘碎金，就怕來路不明，有銀樓乾脆拒收。

通常正規製造的金條，依規定會刻印純度9999和LOGO。

銀樓業者：「有聽說在電商平台上面，有人在賣一些所謂工料的邊角料，但是因為它不是本來的樣子，所以我們不太確定說裡面的純度是怎麼樣，那避免爭議的情況底下，就不會特別說要去用邊角料。」

銀樓業者：「假的燒完，它整個就是鎔化了，你看。」

「金包銀」的假金火一燒當場現形，但更棘手的是混入錸金的假金，熔點約三千度，高溫下不易變色，X光只驗單點就得多次檢測，不僅耗時又高風險。

金包銀在市面上屢見不鮮。

銀樓業者：「因為錸本身只是說因為相對性現在的金價高漲，願意去讓（錸）很接近這個（黃金）比重的部分去拿來做假，就是一批工廠做出來以後，他可能找一些人到處流竄，能騙一個是一個。」

錸金比一般假金還更難辨別真偽。

迷你的「金豆」也是時下的儲金新寵，最小一分台幣兩千出頭，吸引小資族。

民眾：「現在才四、五科，就是有閒錢的時候就買。」

民眾：「可是我只有買那種一、兩顆而已。（想說慢慢存，還是？）就是看到便宜就買。」

銀樓業者：「差別就是這一個，它太小了，那個字體沒有辦法打上去。」

一錢的金豆會刻印純金四個九，但更小的金豆，有的甚至沒有標示，更關鍵的是，如果不是回原店交易，回收時就可能被當一般飾金扣重。

較小的金豆難以印上標示。

銀樓業者：「因為金豆相對性比較簡單，它模具一個一個壓，一個一個壓，所以（若無清潔）比較容易產生純度不足，或許有些銀樓覺得他可能對於成色或者不是他們賣出去的金豆有疑義的時候，所扣耗損當中會扣得比較多。」

存金豆看似低門檻的黃金投資，但每顆工錢一百到兩百五十元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信：「既然要存（金豆），基本上就是從一錢重的金豆開始，（重量）幾分的話，相對性工資會占蠻多的吧，一顆就要一個工資嘛。」

專家提醒，消費前要先確認是否為銀樓公會的合格業者。

專家提醒，消費前要先確認是否為各縣市銀樓公會的合格業者，也要索取保證卡、蓋上店章，等同於黃金的「身分證」。投資黃金不只要精準掌握入場時機，也要提高警覺，別踩雷。

