新聞深一度／救災車竟違法！消防原廠車易「刁車」超人盼修法

記者陳怡芸、林松斌／綜合報導

花蓮光復鄉厚重濕黏的淤泥造成搜救行動困難，當時特搜特戰人員必須靠民間的大腳車幫忙載運，才能迅速抵達救災地點，但改裝過的大腳車，在台灣上路都算違法，因此民團呼籲政府應該重新檢視消防救災車的需求。

台灣的救災車礙於現行法規「無法改裝、加高車身」，因此花蓮光復這次救災全都仰賴民間的大腳車幫忙。

勇闖泥濘重災區，大腳救災車竟違法！

高雄市特搜隊：「我們要再往前這條岔路過來，這裡有一塊地。」

把握黃金救人72小時，花蓮光復救災特搜隊搶時間找失聯者，就是靠這群民間的大腳車幫忙，才能穿越水路、淤泥進入重災區，更靠近救援點。

廣告 廣告

光復救災大腳車友：「不要催太快。」

連特搜、特戰都搭著民間的大腳車執行任務，進入一般車輛無法到達的地方，但這些光復的救災車英雄開上路就算違法。

救災效能VS.道交法規！民團籲：開放合法變更

光復救災大腳車友李以深：「我們要有功能性的車，就不會符合現在的（交通）法規，政府他可以開放一個規定，就是一個規則，譬如說我們現在車身把它升高了，輪子可以再多大，然後是在安全範圍內，我們去取得一個平衡。」

協助救災，大腳車友也想合法在道路上行駛，但目前「道路交通安全規則」明定，汽車不得變更懸吊系統跟軸距規格，因此像大腳車換大輪胎縮短軸距，更換懸吊系統抬高底盤，都是法規不允許。

台灣極地救援聯盟創辦人吳泰億：「我們完全沒有管道可以申請合法，我們只要在路上被人檢舉的話，基本上我們就要花時間再回去監理站驗車。」

其他國家對於救災車有不同的規範。

會苦惱是因為要把車全部改回原廠裝備才驗的過，但國際上美國、日本、澳洲等地都允許救災車輛改裝，提升抓地力，以利行駛在惡劣地形，而台灣現行的道交規定「禁止汽車改裝」的條文是在民國98年公布，至今已過16年。

中華安駕學會理事長陳和皇：「我們就不單指救災車，日本的車輛你的所謂的改裝的比例，你只要不超過百分之51都是合法的，那美國是更寬鬆，百分之百是free的，因為美國是你對自我負責。」

輪胎．底盤依法未改裝，消防原廠車易「刁車」

知名的越野拉力賽車手陳和皇，長期關注消防隊救災車性能，他曾在公共政策網路參與平台提案「消防/救災車輛可換懸吊與輪胎等變更登記」，因為他發現消防使用的原廠救災越野車，難以行駛在複雜的災害路面，連到海邊救溺水者，車子也會在沙灘上卡住。

中華安駕學會理事長陳和皇：「譬如說你現在有一個人（溺水者）泡在水裡，你可以早到30秒，很有可能他的存活率就更高嘛，為什麼你（消防）不保留你的實力、你的戰力，到災難現場的時候才去發揮呢？而不是浪費在這個通行、這個過程的路上。」

改裝前後車子高度明顯不同。

輪胎加大、底盤提高，改裝前後差在哪？

中華安駕學會理事長陳和皇：「各位可以看到它開始就這麼一點點石頭，它（輪胎）就開始打滑了，這就是全原廠的車輛。輪胎輪圈、前後保險桿以及門式車橋（抬高底盤）的車輛，好的消防救災車就是要這樣子，輕鬆愉快能夠達到災難的現場。」

盼提升台灣救災能力，「超人」呼籲盡速修法

像這台能爬石頭路的消防救災車就有經過改裝，跟民間的大腳車一樣，去監理站驗車就是驗不過，陳和皇在公共政策平台的提案後來附議通過，經過半年討論，交通部回應考量消防機關的車輛有救災需求，已請內政部提出實務需要，後續會配合對消防救災車辦理驗車領照等事宜，內政部消防署則說會配合監理機關建立審驗程序。

中華安駕學會理事長陳和皇：「後續就是交通部推給這個內政部，內政部又推給交通部，我看到我們之前捐了一輛車，就因為它不符合這些規範，（地方消防局）就把它晾在那個地方，受風吹雨打日曬，其實這個我們看我們都覺得心如刀割。」

極端氣候下天災愈來愈多，考量救災急迫性，相關單位應省思法規如何與時俱進，讓每次救災更精進不留遺憾。

更多三立新聞網報導

館長遭3元老毀滅式爆料！網點名特助小宇「忠心盡責」：默默陪伴10年

2025年全球軍力排名出爐！「美俄中」弱點曝光 台灣也入榜

陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心

日本巨熊中彈「假死」！6旬獵人靠近突遭反撲爆頭

