新聞直擊／已婚國語文權威淪偷吃渣男 北教大型男教授連劈12女

國立台北教育大學教授許育健有「教育界王力宏」之稱。（翻攝雙龍國小官網）

國立台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，常到各地演講，指導國小老師如何備課，因外表挺拔、形象陽光，又被稱為「教育界的王力宏」。不過，本刊最近接獲多名女子爆料，指已婚的他頻繁偷吃，甚至劈腿12名女老師、女校長及女學生，與她們到飯店或雙方住處過夜，把杏壇當成後宮，其中不少女子還是人妻。更惡劣的是，許玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP，行徑十分誇張！

今年8月底、暑假接近尾聲，國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，受邀到某國小指導老師如何備課，沒想到，透過大螢幕簡報時，課程突然變成「男女激戰的愛情動作片」，場面一度尷尬。事後許用詼諧口吻在臉書提及這段經歷，表示可能是電腦中毒，不過，看在知情人士Ａ小姐眼裡，卻不以為然，她痛批許劈腿10多名女子，根本是對性愛中毒！

許育健是國立台北教育大學（圖）語文與創作學系教授。（翻攝Google Maps）

到各地演講 與圈內人偷情

本刊調查，國立台北教育大學專門培育國小師資，許育健的專長是國語文教材教法及教科書設計，近10年都參與國小教科書編撰，並在全台演講近千場，也舉辦教師研習、出書，可以說是該領域的權威、老師的老師，地位崇高。雖然他年過50，但身材挺拔、愛運動，還喜歡品飲威士忌，形象陽光又有品味，而且談吐幽默、不時引經據典，所以被女老師們稱為「教育界的王力宏」，很受歡迎。

許育健頻繁偷吃，與不同女子入住溫泉旅館。（讀者提供）



