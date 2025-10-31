新聞直擊／已婚國語文權威淪偷吃渣男 北教大型男教授連劈12女
國立台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，常到各地演講，指導國小老師如何備課，因外表挺拔、形象陽光，又被稱為「教育界的王力宏」。不過，本刊最近接獲多名女子爆料，指已婚的他頻繁偷吃，甚至劈腿12名女老師、女校長及女學生，與她們到飯店或雙方住處過夜，把杏壇當成後宮，其中不少女子還是人妻。更惡劣的是，許玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP，行徑十分誇張！
今年8月底、暑假接近尾聲，國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，受邀到某國小指導老師如何備課，沒想到，透過大螢幕簡報時，課程突然變成「男女激戰的愛情動作片」，場面一度尷尬。事後許用詼諧口吻在臉書提及這段經歷，表示可能是電腦中毒，不過，看在知情人士Ａ小姐眼裡，卻不以為然，她痛批許劈腿10多名女子，根本是對性愛中毒！
到各地演講 與圈內人偷情
本刊調查，國立台北教育大學專門培育國小師資，許育健的專長是國語文教材教法及教科書設計，近10年都參與國小教科書編撰，並在全台演講近千場，也舉辦教師研習、出書，可以說是該領域的權威、老師的老師，地位崇高。雖然他年過50，但身材挺拔、愛運動，還喜歡品飲威士忌，形象陽光又有品味，而且談吐幽默、不時引經據典，所以被女老師們稱為「教育界的王力宏」，很受歡迎。
更多鏡週刊報導
新聞直擊／情夫猝逝自爆不倫槓正宮 台藝大女教授變身囂張小三
新聞直擊／為比亞迪登台鋪路 直擊代理商夜宴立院高層
新聞直擊／駐衛警上班團購營利、前主播寄生撈錢 直擊台北市議會亂象叢生
其他人也在看
一鏡到底／大腦不外包 簡立峰
簡立峰從Google退休，至今每天忙翻，各方邀約都請他談AI。他在台北多以Ubike代步，婉拒排場，不僱助理，沒有祕書，只穿黑衣節省決策時間，只為省下時間來幫助他人。AI是蝴蝶效應，是變形金剛，也是他家中靈感灶台的每日主菜，他卻說，可以嘗試替大腦開AI外掛，但別輕易外包你的腦。鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
台灣人帶平安符出國 因「一符號」轉機遭海關盤查嚇壞
部分旅客搭乘飛機時，習慣隨身佩戴或珍藏各式護身符、祈福小物。然而，出發前應充分認知不同國家的禁忌與文化差異，以避免在旅途中造成不必要的麻煩，甚至延誤既定行程。一名在德國轉機的旅客，由於身上隨身的「卍」字平安符遭海關質疑是納粹符號，而被盤查。鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲...華視 ・ 9 小時前
5星飯店長大2／辦PARTY是飯店重要行銷 曾出動直升機包下摩天輪
對「玩」充滿天賦的Two Tails Hotel樂樂旅董事長馮傑，將飯店這份高壓又繁瑣的工作，視為一場玩不膩的實境闖關遊戲。職涯橫跨兩岸多個城市，他曾任時尚大帝卡爾．拉格斐的貼身管家，也改造出風靡台北的夜店ZIGA ZAGA。鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
5星飯店長大1／旅館客訴第一名原因是「等」 他用2分鐘搞定
餐飲管理系畢業的馮傑，第一份工作就是在美國5星級飯店工作。他在這個業界打滾近30年，連續20多年時間都在5星級飯店工作，他稱自己是在5星級飯店長大的孩子鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
設計師是「通緝犯」！捲上億落跑 上百戶受害
新北市土城莊園路上一處新建社區大樓，近150戶住戶遭假設計師詐騙裝修費，總金額高達上億元。這名設計師不僅捲款落跑，更被揭發是一名偽造文書通緝犯。警方雖已將人逮捕，但受害住戶面臨嚴峻困境：裝修未完工的新家無法入住，加上已繳納大筆裝修費用及房貸，多數住戶已無多餘資金提起訴訟，只能忍痛承受這筆慘痛損失。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
餐廳噪音惹怒女鄰居！她「打地鼠式攻擊」 男頭破血流縫4針
「打地鼠」式攻擊！台中56歲女子不滿鄰居噪音，持磚鐵片狂砸，導致一名男子頭部受傷流血，緊急送醫縫合4針。這已非該名林姓女子第一次鬧事，今年4月她曾因不滿公車站牌設置未經同意，而持刀砍毀站牌。目擊者指出，林女先持磚頭狠砸，接著隔著圍牆重複蹲下再冒出頭攻擊，最終男子被圓形鐵片擊中後腦，當場流血。警方表示，目前依社會秩序維護法將林女送辦，以維護社區安寧。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
教授偷吃十二女／型男教授後宮遍全台 她嗆「暈船女老師們」不斷邀約也該檢討
被封為「教育界王力宏」的國立台北教育大學教授許育健，昨（29日）遭本刊踢爆婚內出軌、後宮遍全台，不僅同時劈腿12名女老師，甚至網紅女作家、出版社女編輯也為他暈船。對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，許育健的渣男行徑固然不恥，但那些濫用職權邀請他的女教師，同樣值得檢討。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鄭麗文稱「蒲亭非獨裁者」！被問理由這樣說
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」，引發外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 20 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前