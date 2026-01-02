新聞直擊／深夜接送、買禮品接小孩 江啟臣主任濫用副院長公務車
濫用公務車爭議再起！立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。
政務官或立法委員遭爆濫用公務車時有所聞，立委部分大多關注在院內輪派車輛的使用情況，然而本刊近來接獲爆料，擁有首長專車的立法院副院長江啟臣，辦公室竟然被爆料濫用公務車。
直擊證實 私用公務車
本刊掌握，江啟臣任副院長後，時而在仁愛路的副院長官邸宴客，林姓主任在辦公室內負責行政事務，宴客時也負責安排來賓、菜單、打點伴手禮等工作，通常江啟臣若晚間在官邸宴客，就會留宿台北，專車司機只要在傍晚將江啟臣載到官邸就可下班，但林姓主任竟額外要求宴客結束後送她回家，把公務車當自用車，硬是把司機留下來等到晚間9點、10點宴客結束。
江啟臣有時傍晚搭公務車到台北高鐵站坐車回台中，隨車前往高鐵站的林姓主任也會在江下車後，請公務車載她回家，或載她去接小孩下課。此外，有時林姓主任還要公務車載她去採買公務用品，或在宴客前先要司機戴她拿酒、伴手禮到官邸或者宴客餐廳。
就在江啟臣宣布參選台中市長隔天、12月15日，本刊直擊，江在台北的副院長官邸宴客，當晚住在官邸，晚間10點多客人離去，江的幾位助理則待到晚間11點多，公務專車才緩緩從官邸駛離，往西邊駛去，11點25分，公務車抵達新北某路口，讓林姓主任下車返家。
12月24日，江啟臣預定早上7點到台北市杭州南路的hit FM接受廣播專訪，清晨6點15分，天還未亮，本刊又直擊林姓主任在新北市住處附近的路口搭上江的公務專車，原來她要公務車先來接她，再一起到仁愛路官邸與江會合，接江前往接受專訪。從本刊直擊畫面也證實爆料，江啟臣辦公室主任濫用公務車並非空穴來風。
仗勢差遣 派司機送禮
不僅濫用公務車，林姓主任還曾陪同江啟臣出席M1A2T成軍典禮，坐在觀禮台上惹來側目。當時，左觀禮台將領雲集，林姓主任則坐在右觀禮台第三排，第一排的座椅貼有標示，註明是給退輔會主委、國安諮委等人的座位。
「助理是不能用公務車的，更不用說把公務車當計程車隨叫隨到，真的太離譜！」看不下去公務車被濫用的知情人士如此吐槽。本刊調查，林姓主任因經手辦公室司機、工友的加班事宜，藉此差遣司機、工友做事，例如江啟臣叫林姓主任送禮，林自己親送了幾趟後，後續就叫工友、司機去送。
江啟臣國會辦公室幾名國會助理都掛「主任」職銜，多數都跟隨江許久，林姓主任同樣跟江超過10年，從他還沒當副院長開始就一直在江辦任職。過去江啟臣還是陽春立委時，在台北的用車由立院交通科統一派車，直到江去年2月當選副院長，有了配車之後，林姓主任發覺專車好用，遂開始出現各種將公務專車私用的違規情況，在立法院內引來側目。
用車超時 名單不公布
事實上，2016年立法院經費稽核委員會議，曾揭露立法院各立委的公務車使用時長，當時仍是陽春立委的江啟臣，就在「用車超時」榜上有名，是當年派車超時第三多的立委；當時江啟臣回應，因自己選區幅員廣大，跑一個行程來回就花4、5個小時，若立院決議達到時數就不派車，他一定遵守。
只是，立院公務車使用超時的情況仍多，去年10月，經費稽核委員會乾脆通過藍委陳玉珍提案，未來不再公布用車超時（每個月超過80小時）的立委名單；事實上，陳玉珍2020年就曾經主張不要公布用車超時名單，因為她自己那時就在超時名單上，但當時決議並未通過，孰料，過了4年，陳玉珍仍不改其志，持續在經費稽核委員會推動此一決議並獲通過，大開「國會公開透明」倒車。
依據「立法院公務車輛使用要點」，立法院長、副院長、祕書長、副祕書各配有公務車，其餘車輛由交通科統一調派，委員使用公務車的目的用途，包括委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）及其他使用。
該要點還規定，立法院職工能使用公務車，但限因「婚喪」申請使用，且應報總務處長核准，並以當日使用為限。委職員工因私人事務，經祕書長核准者，亦得借用交通車，且應自行負擔汽油費用，如遇假日，司機之差旅費亦由借用人負擔。
立法院總務處長廖烱志今年6月受訪指出，立法院目前有51輛公務車，依規定必須留有5輛備勤，因此實際使用只有46輛車，需分配給扣除正副院長後的111位立委。
部屬違法 有損江形象
知情人士解釋，實務上立法院正副院長、正副祕書長的辦公室員工，若有用車需求，可由辦公室的祕書依循派車程序，請交通科派車給辦公室的員工使用，但因院內輪派的公務車輛有限，可能因此林姓主任才會選擇轉而差遣江啟臣的專車使用。
只是，林姓主任為圖個人方便，竟把專屬副院長的首長座車拿來當自用車使用，已明顯違反「立法院公務車輛使用要點」，更有貪瀆問題，對於宣布參選台中市長的江啟臣而言，辦公室出現脫序情節，恐怕有損清廉形象。
回應
本刊聯繫江啟臣，惟至截稿為止，尚無法取得其回應。
