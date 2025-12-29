新聞眼／中共軍演壓縮國際反應時間 後續觀察川普動作

作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普在數月內希望訪問中國與中國大陸國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。

從共軍昨天上午七時卅分發布演習訊息至截稿時間，美日都還沒有發表看法，反應值得觀察。他們不是不知道北京點名的「外部勢力」是誰，一是發表台灣有事的日本首相，一是對台軍售及發表國安戰略的美國總統，種種舉動都符合北京的台獨脈絡劇本；除對個別國家施壓，北京也希望動搖反制以美國為首的反中聯盟。

這是首次毫無預警的圍台軍演，縮短台灣與國際社會的反應時間。未來若常態化，將是共軍機艦越過台海中線滋擾區域穩定的升級版。把這個作為放大到區域來看，我方已經留意到，台海並非唯一的挑戰點，對岸已針對島鏈布局。但到目前為止，美日都還沒有發表意見。

共軍如此貼近台灣演習，製造近身壓力，形成全面包圍的效果，也在擴大嚇阻；國安專家咸認現在是一年內海象很差的時刻，共軍不太可能選擇此時登陸台灣，且登陸需要至少三個月的動員準備，而目前沒有這種跡象。共軍今天有實彈射擊，是否重演過去飛彈穿越台灣高空，刻意射向台灣東部海域，值得關注。

川普如何應對，將牽動日本與台灣的反應。拜登政府過去斥責陸方魯莽行徑，釋出調度美國航空母艦監視區域發展的訊息，這次川普將會如何反應？各界都在觀察。

