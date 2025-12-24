新聞眼／兩岸法律戰 加劇壓力鍋升溫

隨兩岸法律戰升級，今年大陸公安對台灣人的懸賞通告一張接一張，從資通電軍、心戰大隊，所謂「台獨頑固分子」，到昨日被指控走私凍品的簡、陳二人，懸賞金額還不斷加碼，而我方則以國安、打詐為由限制陸配參政、軍公教赴陸，封鎖小紅書。雖就上述行為，雙方政府強調「依法依規」，但不免讓人憂心若沒有對話，只剩政治操作，恐無助兩岸交流中實際發生的問題解決。

賴總統上任後，大陸祭出懲獨二十二條，我方曾發布賴十七條、推動修國安十法因應中共威脅，隨後在大陸紀念所謂「三個八十周年」背景下，雙方法律戰持續升級。在國際上，大陸爭取一中認同，反駁「台灣地位未定論」，與我政府和國際社會在聯大第二七五八號決議涉台問題交鋒；兩岸層面，大陸對我資通電軍、立委、網紅等發布懸賞通告，強調「終身追責」等，塑造對台法治管轄權。

廣告 廣告

然令人憂心的是，相較過往對我國軍、立委、網紅懸賞這類「政治事件」，針對「宏泰五八」貨輪涉拖斷台澎海纜，以及簡、陳二人的走私案，兩岸實可透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」等機制，或海基會、海協會管道溝通尋求更好解決。

此次「宏泰五八」案，在兩岸目前明顯各說各話下，兩岸有關部門未能就此輿論影響巨大的案件有效溝通，不僅彰顯協議失靈，也讓人擔心在兩岸將司法行動泛政治化下，只會加劇兩岸壓力鍋升溫。

【看原文連結】

更多udn報導

55歲美成這樣！玉女掌門人久違現身 出動8保全鎮守

資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

不是過失小就沒事 律師曝車禍後「必做1事」

全身紅疹！4歲女童確診梅毒 竟是祖母「用嘴餵食」