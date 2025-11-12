新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外
賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩岸小組因有侵犯總統職權之虞，未實質運作，如今藍營「出招」，政治意義大於實質效果。然而，當前兩岸敵意螺旋不斷上升，如何防止火車持續對撞，是賴總統必須深思的課題。
沈伯洋遭中共認定為「台獨頑固分子」進而遭立案偵查，是兩岸關係持續惡化的縮影。賴政府上台後，原本就冰封的兩岸關係雪上加霜。今年三月，因應中國大陸對台滲透情況嚴峻，賴總統提出五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略，全面緊縮兩岸交流，更將中國定義為「境外敵對勢力」。
賴總統呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，藍委替沈伯洋不值指沈被威脅了還要被總統消費，韓國瑜則重砲回敬「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。在屬於總統職權的兩岸議題上，賴總統喊話國會議長表態，在還沒能「一致對外」之前，就先引發更大的朝野對立。
韓國瑜說重話，國民黨團也出招，提議恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去不論藍綠執政，立法院都有類似倡議，二○○五年大陸推動反分裂國家法，當時立院也成立「兩岸事務因應對策小組」，時任立法院長王金平要求各黨團依比例提出成員名單，當時民進黨團雖未阻擋，但時任黨團幹事長賴清德表示「憲法明訂兩岸政策屬於總統的職權，立法院運作必須尊重體制，不可侵犯總統職權，否則國家會亂掉。」
可以預見，對於藍營拋國會「兩岸小組」倡議，賴總統與民進黨仍會持保留態度。只不過，兩岸關係愈來愈緊張是不爭的事實，一旦兩岸之間只剩敵意，最終火車對撞，受害的是無辜人民。
如何維護兩岸和平，以對話取代對抗，取決於兩岸領導人的智慧；而對賴總統而言，在兩岸議題上，與其先在內部挑起「爭端」，更應想方設法凝聚朝野，才能夠團結對外。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
中國通緝沈伯洋 藍黨團拋這解方跟大陸交涉
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
中部菜農搶收「不能讓老天收」
鳳凰颱風來襲，蔬菜主產地的雲林縣西螺、崙背、二崙等鄉鎮農民昨天拂曉搶收。農民說，冬季蔬菜旺季，颱風、大雨卻一波波來襲，菜...聯合新聞網 ・ 1 天前
藍擬成立立法院兩岸對策小組 陸委會這樣說
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
鄭麗文兼任國民黨革實院長 蔣中正後第一人
國民黨主席鄭麗文昨在任內首場中常會宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來會親自授課，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
蛋雞羽毛驗出芬普尼 蛋農恐因除蟲、省錢鋌而走險
中央追查毒蛋，檢出蛋雞羽毛含禁藥芬普尼，彰化縣養雞業者一致指出「應該是噴霧造成」，農藥泡水稀釋後噴蛋雞羽毛，撲殺雞蝨、跳...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
3縣市大雨特報！ 入秋以來最強冷空氣下週報到「低溫下探12度」
氣象署發布大雨特報，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天（13日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。大雨地區：基隆市、台北市、新北市。 氣象署表示今天（13日）水氣仍中廣新聞網 ・ 1 小時前
泰國警方移交佘智江給中國警方 (圖)
泰國警方12日將中國籍賭博集團主謀佘智江從曼谷拘留所押送至素萬那普警察局拘留所，隨後將他移交給中國當局。中央社 ・ 13 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 16 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
總統促韓國瑜聲援沈 綠委拍桌轟邱垂正
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，並威脅展開全球抓捕，總統喊話要立法院長韓國瑜站出來聲援，對此多位國民黨立委今(12日)在委員會質詢問到，不過民進黨立委王美惠質詢陸委會邱垂正時，一度氣到拍桌認為陸委會不夠積極。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。先前有意表態參選2026年新北市長選舉的黃國昌，今日上午在立法院紅樓地圖區前受訪，他坦言仍有意願持續選新北市長。不過，當媒體追問，黃國昌在新北市長民調是「坐二望一」？這是長期的趨勢嗎？他僅稱，這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排；而他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。原文出處：快新聞／大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞 更多民視新聞報導曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了民視影音 ・ 19 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前