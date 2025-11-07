新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演
北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人口，民生需求迫切，若不能超前部署，將重演台南科技園區人口快速增長，教育資源嚴重不足問題。
各縣市科學園區持續發展，台南LM特區緊鄰南科，善化、新市等地區人口近年逆勢成長，但地方大嘆善化只有一間國中，學生就讀成一大問題，還有人寄戶口到別區就學。
直至2023年蓮潭國中小設校，國際雙語學校的定位吸引許多家長爭相送孩子入學，招生總是大爆滿，仍要繼續設法設校。
眼見北士科也將有科技大廠陸續進駐，市府雖著手洲美國小復校，規畫國中小共27個班，面對大量外來人口，名額恐怕杯水車薪，且現在還在先期規畫，恐怕要到2032年才能完工，但仁寶總部55層大樓最快2027年落成、輝達總部2029年完工，顯然都緩不濟急。
尤其洲美國小預定地，還有近半面積要蓋市長蔣萬安承諾的國際羽球館，教育局、體育局應跨局處協調，應預留增班、擴校等空間，以面對未來就學需求，體育與產業才可兼得。
除了就學、師資招募等要上軌道，市府也該將托育、幼兒園等育兒友善空間納入規畫，面對即將來自全球各地的科技專才，得畫出極具誘因的民生藍圖，市長蔣萬安想打造「最宜居、最幸福、最智慧」的國際AI首都，才能真正落實。
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
「台南幫」發跡企業南紡打造科技園區 預估創900億收益
國內知名的「台南幫」發跡企業「台南紡織」，啟動土地資產活化，選在距離沙崙智慧綠能科學城不遠的仁德，打造全新的科技園區，助攻國內AI的發展，首期今天熱鬧動土，預計2年完工，營運後，初估帶來至少900億元的收益。「南紡科技園區TST PARK」位於仁德義林路上，之前是三廠的基地，一度規劃為世貿展覽館，場自由時報 ・ 18 小時前
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著EBC東森新聞 ・ 11 小時前
詐騙車手狂撞警車逃命！隊長拔槍對空鳴射 驚險畫面曝光
新北有女子遇到假投資詐騙，金額超過百萬，報警求助並與警方合作設局，約出車手假裝要面交。車手開著車赴約，收到錢後準備離開，但他不知道警方早就設下天羅地網圍捕，車手為了逃跑，竟猛踩油門衝撞偵防車，偵查隊長果斷對空鳴槍，最終成功將兩名車手逮捕。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
台南停留7小時！黃仁勳大飽口福後再去台北
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南，原本預計在台南只待5個小時，但他不僅安排拜訪台積電南科3奈米廠，與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
彰化縣8旬老婦跌落灌溉溝 暖警漏夜協尋避免憾事發生
彰化縣芳苑警分局表示，一名家住芳苑鄉的8旬老婦人，原本是在6日午後前往附近訪友聊天，約在下午4點多離開返家；不料，入夜後其丈夫一直等不到老伴如期回家，憂心仲仲的向住在「新北市板橋區」的兒子查詢與告知，中廣新聞網 ・ 10 小時前
傅崐萁萬年總召？藍廢總召2年條款
國民黨立院黨團昨早召開黨團大會，決議廢止黨團總召連選得連任一次的「兩年條款」內規，現任總召傅崐萁將可爭取連任。國民黨主席...聯合新聞網 ・ 4 小時前
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 4 小時前
盧秀燕再道歉 解封後加嚴防疫查核
非洲豬瘟疫情初步解封後，台中市長盧秀燕繼前天二度鞠躬道歉、免職3局處長後，昨出席議會專案報告時再次鞠躬道歉。盧表示，處理...聯合新聞網 ・ 4 小時前
死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇
華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以...聯合新聞網 ・ 4 小時前
蕭美琴現身布魯塞爾！史上首位訪歐現任副總統 攜手林佳龍踏入歐洲議會
副總統蕭美琴、外交部長林佳龍5日分別接見3國駐聯合國常任代表組成的訪團後，即未再有公開行程。台北時間7日晚間接近11時，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）官方社群帳號發出貼文，秀出3張蕭美琴出席IPAC今年在比利時首都布魯塞爾舉辦的年度峰會現場照片，創下我國史上首名副總統在外國議會發表演說的紀錄，林佳龍也陪同出席，民進黨立委范雲稍早則同樣在場發表短講。由42......風傳媒 ・ 6 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 6 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前