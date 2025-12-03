新聞眼／台水連環失靈 把關鬆散又甩鍋

基隆市府調派挖土機到碇內大排現場開挖河中土泥，採樣送驗追查禍首，並清除汙染源，如果檢測合格，將恢復基隆河取水。記者游明煌／攝影

基隆、汐止逾十五萬用水戶水龍頭打開流出「油水」，有民眾喝水嗆到吐，不敢洗衣、洗澡，過濾器也被汙染，大家搶買瓶裝水應急，焦慮用水多日引發民怨。外界不解的是，八堵抽水站油膜偵測器沒發揮作用，從原水到家戶用水，層層關卡都失靈，油汙水一路長驅直入自來水管網，民生用水品質控管與把關讓人捏一把冷汗，台水的螺絲真的太鬆。

八堵抽水站水域原來即有設攔油索，但颱風時曾破損造成漏洞，第一關就沒把油汙攔下；抽水站基隆河取水口水面有兩台油膜偵測器，一台正常運作，但油膜偵測器透過光線反射感應，光線微弱無法偵測到異味，另一台已報廢尚未拆除。也就是說，自動偵測儀器失效，巡查人員發現時機過晚，也沒攔下。

抽水站巡查人員上月廿七日發現原水有油汙，雖立即停抽，但民眾反映在此之前就已發現水有油味，基隆市議員張之豪聲稱民眾曾詢問，但水公司明知有問題卻含糊回應，最後才坦言汙水早已進入管網內部，爆發這次油汙染事件。

油汙進入民生供水，顯示台水靈敏度不足，偵測和淨水設備也形同虛設；事後危機處理更荒腔走板，一開始還否認是油膜偵測器出包，還以受害者自居，直到演變成全面性汙染，才承認問題。

台水總經理李丁來雖聲稱已調整設置點，加強抽水站攔油索，增設一台低濃度有機探測儀，人力廿四小時巡查，都只是亡羊補牢。難怪受災民眾諷刺二○二五年設備還這麼落伍，有光線才能偵測到，廠商夜間摸黑排汙水就好了。

經此事件，外界才赫然發現，台水是全台自來水最主要的供應者，把關竟如此鬆散，這次是可聞到的油汙水，下次若是無色無味的毒水呢？不禁讓人想起一句廣告詞：這是我們喝的水嗎？台水還有多少未爆危機，令人細思極恐。

