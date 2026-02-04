新聞眼／各表一中 台灣對九二共識仍有表述空間

國民黨副主席蕭旭岑表示，絕大多數台灣民眾希望兩岸能交流交往。記者陳政錄／攝影

兩岸局勢持續緊張之際，國共智庫論壇重啟暌違九年的兩岸交流，值得觀察的是，台灣在兩岸交流的論述空間上有無變化。國民黨副主席蕭旭岑在北京直接當面向大陸全國政協主席王滬寧說出「一中各表」的論述，凸顯「九二共識」仍有台灣表述的空間。

蕭旭岑對王滬寧說，海峽兩岸在一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」，就是大家熟知的九二共識。這繼承了國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平在先前賀電復電往來時的論述，也承襲自二○一三年習近平致賀時任總統馬英九當選國民黨主席後，馬英九復電的內容。

即使對綠營而言，這一講法因為沒有提及兩岸對一個中國「涵義」的不同，不能稱為「一中各表」，更接近是「各表一中」，但若咬文嚼字地著墨在有沒有表述涵義，其實反而容易忽視台灣是否仍有論述九二共識的空間。

近十年來，九二共識在台灣爭吵不休，且隨著國民黨的論述力強弱，而有明顯起伏。民進黨政府和陸委會均強調，「九二共識、一中原則、一國兩制」已是三位一體，沒有中華民國存在的空間；但鄭麗文上任後積極重拾九二共識論述，且未有觸及一國兩制，足見九二共識有其新動能，並非完全由民進黨掌控話語權。

鄭麗文先前拋出「美國是恩人、大陸是親人」，凸顯台灣原本不需要在大陸與美國間選邊站，這一認知與西方國家領導人近來頻頻登陸訪問，存在相似的思維。

此次國共最高層級互動是中共政治局常委兼政協主席王滬寧會見國民黨副主席蕭旭岑，現場媒體採訪與陸方會後通稿內容都並沒有提及「統一」，未見以往被認為對台比較強硬的官式用語，也凸顯大陸願意在當前的國共交流環境下，作出一定的用語調整。更重要的是，大陸官方昨宣布近期將開放上海居民到金門馬祖旅遊，顯是基於九二共識下的國共互動成果。

當前兩岸分歧是不爭的事實，但不論用了多麼華麗的政治論述，兩岸和平應該才是通關密語。蕭旭岑昨晚特別在臉書貼文，他在北京人民大會堂與王滬寧會面，「我表達台灣的主流民意是不希望兩岸衝突，兩岸應以和平方式解決爭端；王主席很鄭重告訴我，大陸一直的首要目標是兩岸和平，但台獨是大陸無法接受的紅線」。

台灣內部對於九二共識、一中各表或各表一中等概念見解的尖銳對立，未來仍是政治攻防的焦點，九二共識是否等於一國兩制、是否仍有空間，兩岸需要更成熟的政治智慧來處理。

