新聞眼／吳音寧將掌台肥 看見賴政府故態復萌

吳音寧。本報資料照片

民進黨大罷免失利，很大主因是，民眾厭惡民進黨「我全都要」的無限擴權心態，投下了反對票教訓執政黨。如今賴政府民調才剛從谷底稍稍有點起色，卻馬上故態復萌，安排了極具爭議的吳音寧出任台肥董事長，不顧外界觀感的做法，恐再度引發民意反彈。

吳音寧的父親是民進黨籍總統府資政吳晟，政二代的帽子始終如影隨形。不過，政壇上政二代並不罕見，吳音寧會有諸多鮮明負面形象，主要還是在主管北農期間，爭議事件實在不勝枚舉。

二○一八年春節及元宵時間，台北市果菜市場廿天內三度連休三天，導致蔬菜量增價跌，時任北農董事長的台北市副市長陳景峻舉行記者會說明，原應出席的吳音寧卻神隱，讓陳景峻氣炸怒斥閃躲、不負責。

緊接著，吳音寧又被挖出去年的質詢影片，面對市議員詢問看不看得懂財務報表？吳音寧說，「我有認真在學習。」並表示自己來自產地，對農業有很大的熱情，也有學習的心，所以有自信在北農可以把事情做好，遭砲轟坐領年薪二五○萬元，卻只是個實習生。

吳音寧還曾被爆出濫用公款四處送禮，還買六十九瓶洋酒致贈民進黨，慘遭議員連番砲轟。時任台北市長柯文哲更為此指示官派北農監察人及政風處赴北農調查。

這次吳音寧可望掌理台肥人事消息一出，隨即有吳的親友指稱，吳音寧就是希望好好做事，做得好不好，應等上任後再評斷，而不是北農總經理時期鋪天蓋地攻擊手段又上演。

然而，正是因為吳音寧在北農時期的惹出諸多爭議，讓在野黨與社會對大力批判吳音寧。

台肥是供應全台農業基礎原料與技術的關鍵企業，吳音寧掌台肥挨批酬庸，她如何拿出專業與績效服眾？若如同過去在北農面對質疑時，只以一句「自己有在認真學習」輕輕帶過，不只「高年級實習生」標籤難撕，拔擢她的賴清德政府也會受到傷害。

