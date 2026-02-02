新聞眼／國共交流成果 北京對台政策指標

國共重啟交流之際，大陸緊接著將召開年度對台工作會議以及下月初的「全國兩會」（人大、政協會議），擘畫和揭露今年對台工作重點。國民黨剛完成中常委改選，也邁入由黨主席鄭麗文領軍的全新階段。此次國共智庫交流期間的兩黨互動，勢必成為觀察今年大陸對台政策的重要指標。

國民黨副主席蕭旭岑昨抵北京，今天將出席在中國大飯店舉行的「國共兩黨智庫論壇」，雖此次定調「輕政治、重民生」，也尚未恢復過去「國共論壇」舉行時，慣例上同時舉行的國共領導人會晤，但這是雙方暌違近十年，恢復高層級且具規模的交流，在當前兩岸僵局下仍有重要意義。

從時間點來看，大陸一般會在農曆春節前後、三月全國兩會前，召開年度對台工作會議，由政協主席王滬寧主持並發表重要涉台談話。其談話主軸將成為三月兩會期間，大陸國務院總理李強所作政府工作報告涉台內容的重要參考。

依此脈絡，蕭旭岑此行與中共高層的互動就格外受關注，例如王滬寧是否在此期間與蕭會見，或由國台辦主任宋濤出馬。若是王滬寧出面，他在互動中的發言就可提供重要參考，就像去年王在對台工作會議中提到擴大兩岸人員往來，陸方隨後就推出對台灣「首來族」大陸景區免門票政策，以及擴大申請落地簽的口岸範圍等。

對國民黨而言，這次也是推動國共交流邁入新階段的重要一步，新任中常委預計明天就職，就在國共智庫論壇舉辦後隔天，若蕭旭岑此行赴陸取得正面成果，一定程度將緩和台海情勢，也為鄭麗文將來訪陸會見中共總書記習近平鋪路。

作為在野黨，國民黨定調論壇聚焦民生和產業交流，符合近年藍營政治人物赴陸推動務實交流的方向，例如針對兩岸農產品卡關，台東縣長饒慶鈴曾赴陸爭取恢復進口；面對觀光議題，金門、澎湖民意代表團赴陸遊說等，未來如何擴大這類交流的實質成果，讓台灣人民有感，以此區隔只有對抗敘事的綠營，才能重新擦亮國民黨的兩岸招牌。

