新聞眼／川習會我陷邊緣化危機 政府如何確保利益不被犧牲？

「川習會」昨在南韓釜山舉行，引發全球矚目，民眾緊盯電視觀看相關報導。記者曾學仁／攝影

川習會未談及台灣議題，對台灣的影響，目前尚難斷定。不過，川習會前，我國安團隊指出，台美溝通管道暢通，也評估美中雙方將觸及台灣議題，如今證實這樣的判斷顯然不精確，相關單位除了應檢討外，更重要的是美中互動時，台灣是否陷入「邊緣化」的危機。

尤其是面對川普計畫明年訪中，屆時，美台中的三角關係又會出現哪些變化，賴政府和國安團隊又如何確保台灣的利益不被犧牲，都是最嚴峻的挑戰。

在南韓釜山登場的川習會，是川普亞洲行的一環，美中元首這次會晤的重中之重雖是為了經貿議題。不過，川普日前曾稱預計與習近平將談及台灣，但會面前又改口稱不知道是否會談到台灣，凸顯其向來捉摸不定的行事風格，也可能是暗示中方，美國此次只想談經貿議題，屬於戰術的一環。

廣告

這次川習會落幕後，川普透露，烏克蘭問題在會中被明確提及，但代表大陸官方意志的新華社發布新聞稿隻字裡，卻未提台灣，但也談到烏克蘭。顯見對美中而言，當前經濟皆大於政治議題，而對美方來說，烏克蘭又比台灣議題更具有迫切性。

川習會未談及台灣，對台灣、台美關係、兩岸關係，乃至美中台三邊關係，是福？是禍？仍需要時間觀察與評估。只是美中元首會晤，對台灣乃至區域都可能帶來重大影響，我外交部門前強調台美有密切溝通管道，國安局長蔡明彥也在立法院表示，川習會主要聚焦經貿議題，但應會觸及地緣政治與台灣議題，結果證實賴政府對情勢的掌握與研析，與現實有一段落差。

過去拜登任內與習近平的會談或通電，多會談到台灣問題，川習會未提台灣，美中雙方事前到底如何溝通，雙方有何「壓力」或「交換」，甚至台灣是否遭美中邊緣化，我相關單位必須更清楚對外釋疑。

美中貿易問題雖然在川習會未完全獲得解決，但已讓彼此可以稍為喘一口氣，面對川普預告將訪中，若經貿議題已若非重點，那美中雙方可能有更多空間觸及「深水區」的政治議題，北京會如何表述台灣問題，川普和美方又如何應對，賴政府除了忙著消毒疑美棄台論外，也千萬不要再錯估情勢。

