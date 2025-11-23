新聞眼／「接管」爆裂物無人機 恐引狼入室

政府力推無人機產業、扮演「非紅供應鏈」角色，但在自製反無人機系統上，仍受制於法令不全、產業體質不足等先天問題。 圖／聯合報系資料照片

賴政府要在無人機產業上承擔國際間「非紅供應鏈」的角色，但要自製反無人機系統，先天就有法令不全、體質不良的問題，現在軍政界合力要引進以色列獨有的「接管」技術，對國內產業無異雪上加霜，對戰場需求也不切實際。

無人機與反無人機系統是矛與盾的一體兩面。國土辦委中科院召開「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，是為今後機場、電廠等各種國內基礎建設反無人機系統，研擬統一規格，未來廠商都要按此規格競標政府需求，明、後年需求會大增，陸軍統建的可攜式反無人機系統預算已達新台幣九十六億元，加上關鍵基礎設施需求，額度勢必超過百億元。

但目前國內外反無人機系統功能，以電子干擾與擊毀軟、硬殺功能為主流，國內廠商今年才好不容易建立起以無人機撞毀無人機的硬殺系統，但軍政系統就延伸到接管性能，且不僅執法單位需要，軍方也開出這項作戰需求，傳是海軍高階將領赴美出席海盟會議，回程赴日觀摩以色列公司示範後即要求納入，希望軍方有能力接管闖入的無人機再加以拆解，偵知目標所屬單位、自何處飛出、解析記憶體拍攝內容等，有保防上的需求。

但這項接管技術目前還無法由ＡＩ自動操作，必須人力接管一對一，落地後還要另派人捕捉收回；系統要求偵測目標須達十個以上，接管卻只能針對一架無人機。戰時若面對攜帶爆裂物的無人機，恐怕又要派遣未爆彈小組處理或擊毀，且接管時，還可能面對需將有爆裂物威脅的無人機引導至我方營區或場域，無異「引狼入室」。尤其戰時可能面對群蜂式、低空闖進、操控跳頻與無法干擾接管的光纖線控無人機，主要還是須採硬殺擊毀，接管技術在戰時顯得不切實際。

國軍十餘年前在重要營區建置有手機訊號遮斷器，軍方舉行重要會議時，手機會收不到訊號，媒體在機敏營區採訪時也受到管制。但這項器材後來銷聲匿跡，原因是經檢討違反許多法令、還恐違憲，因為用戶繳費給電信公司，按時付費，軍方遮斷合法業者供應的通訊訊號源，恐造成糾紛；且當年市面上販售的手機訊號遮斷器，都沒有認證，又都是中國大陸製品，軍方因此停止採用中科院研發ＭＤＭ系統鎖手機相機功能，開會時手機收繳在室外「養機場」。

軍方要接管接近營區或在外演習爭議空域的無人機，一樣涉及敏感。對執法電信警察而言，接管違規無人機可保存證據、開具罰單，但需要法令授權。民眾自費採購的無人機普及程度已如同家電，軍方要加以接管捕捉，尤其是在外演習時定義不明的爭議空域，須注意民刑事責任，才不致衍生糾紛。

