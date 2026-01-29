新聞眼／政治獵殺專業 才是軌道建設災難

前政委張景森以「史詩級災難」重砲轟擊北宜高鐵，交通部前部長賀陳旦亦率眾下戰帖要求辯論。然而，當這些昔日交通決策者將矛頭指向鐵道局、交通部，甚至國發會等行政體系時，或許忽略了一個最殘酷的真相，在政治主導一切下，訴諸科學、專業的軌道審查機制早已崩毀。

在正常的流程下，軌道建設應由下而上，經鐵道局等技術幕僚單位「可行性評估」再定案，但檢視過去十年間的重大軌道交通規畫案例，基隆輕軌演變成基隆捷運，歷經九年多時程延宕，基捷路線及內涵一變再變，北基間交通依舊原地踏步；高鐵南延案更是未經專業評估就宣布要執行，規畫的四項方案中民進黨政府更是捨棄最具效益，但卻是前高雄市長韓國瑜極力爭取的「高雄方案」，改為時任閣揆的蘇貞昌最想推行的「左營方案」，鐵道局根本不敢違逆上層意志，只能被迫進行規畫，行政院最後居然又回到原點的高雄方案。

廣告 廣告

至於北宜高鐵同樣也是政治決定，由時任交通部長林佳龍跳過應有評估，直接由碰壁的北宜直鐵「升級」為北宜高鐵。

賀陳旦與張景森都點出了北宜高鐵建設效益低落的問題，不過，兩個人也都落入了一個盲點，張景森認為交通部及國發會棄守把關，賀陳旦則是怪鐵道局刻意排除真相、踐踏專業。但問題是，北宜直鐵是由張景森口中的「天才部長」林佳龍提出，當初的閣揆蘇貞昌看起來也樂觀其成，當一切早已政治決定下，交通部當然綠燈直開，國發會還有「嚴審」的空間嗎？

更遑論身為技術幕僚、中央政府體制「食物鏈」最底層的鐵道局，只能一次又一次在政治人物開出的空頭支票中，被迫找出技術出口。因此，真正的病灶在於「政治獵殺專業」，當執政者將軌道建設視為選舉酬庸籌碼，完全無視專業，再優秀工程師也無法挽救注定失敗的決策。交通部長陳世凱說北宜高鐵經嚴謹的「專業評估」，說穿了，也只是先射箭再畫靶的「必行性評估」。

北宜高鐵與南延方案的低效益、與台鐵功能重疊，這些顯而易見的問題，鐵道局難道不知情？關鍵在於官僚體系已失去了說真話的空間，他們手中的尺，早被政治的手給折斷，這才是為何這十年重大的軌道建設幾乎都成了史詩級災難的原因。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋