新聞眼／民調貓膩 「德」意志展現影響力？

民進黨主席賴清德在徵召區發揮了對提名人選的巨大影響力。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選結果出爐，賴瑞隆以些微差距擊敗邱議瑩出線，由於賴瑞隆和賴清德總統同屬新潮流南流，邱議瑩則是親英系高雄市長陳其邁屬意接棒人選，這場初選不僅是個人形象與組織戰，也是背後所代表的新潮流與英系之爭。而高雄新系勝出後，台南初選同樣是「賴系與非賴」對決，國王人馬是否再下一城，成關鍵指標。

民進黨昨公布三家民調的平均結果，賴瑞隆領先邱議瑩僅約○點六個百分點，邱議瑩落敗的關鍵就在民進黨中央黨部所做民調。

因為，在「山水」和「典通」兩家民調中，賴瑞隆和邱議瑩互有約○點九個百分點的些微領先，若只加總這兩家民調，邱議瑩甚至領先。不過，第三家即民進黨「中央黨部」民調結果，賴瑞隆領先幅度瞬間擴大一倍，贏了約一點九個百分點，在三家民調中差距最大。三家民調加總平均後，邱議瑩就以些微差距落敗。

中央黨部民調結果決定了「賴勝邱敗」，固然不能以此就質疑初選公正性，邱議瑩也表示接受初選結果，但賴總統屬意人選，恰巧在黨中央民調中拿下最佳成績，民調「貓膩」仍引發綠營討論。

此前，民進黨主席賴清德已在徵召區發揮了對提名人選的巨大影響力，包括宜蘭、苗栗、南投等縣長人選，黨內公認「一看就是賴總統欽定的」；選對會美其名廣泛徵詢地方意見，實際仍為「德意志」下的傳聲筒。

高雄初選結果，勢必衝擊今天登場的台南市長初選民調，更何況林俊憲是公認的賴清德嫡系；賴瑞隆昨到台南拉抬林俊憲，正是希望讓成功氣勢外溢至台南，形成勝利連線。原本聲勢看好的陳亭妃如履薄冰，就怕在初選最後民調關頭，出現「技術性」變數。

賴總統主導的黨中央，是否會在賴的政治本命區再發揮關鍵影響力，讓新潮流大軍貫穿南二都？答案很快就會揭曉。

