新聞眼／「法條清楚 數字模糊」 中央地方雞同鴨講

行政院會20日通過政院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰（左二）說明修正重點、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右二）、主計總處主計長陳淑姿（右）出席。記者胡經周／攝影

財劃法爭議未歇，在藍白推進下，行政院總算端出政院版修法草案，但中央宣稱能挹注地方一點二兆元創新高，還能算出直轄市、縣市獲配總額及平均增幅，面對縣市期盼看到具體分配，政院卻僅稱「法條清楚、數字浮動」，模糊帶過，朝野還要繼續雞同鴨講多久？

針對財劃法，朝野鬥法長達一年，在野靠國會多數強勢修法，中央則靠執政優勢五鬼搬運，雙方諜對諜，如今政院總算願意自提修法版本；但政院宣稱該版本可改善長久以來垂直和水平分配缺陷，卻仍有論述矛盾之處，也未回應在野質疑，難以服眾。

首先，政院質疑去年底在野修正的財劃法「掏空國庫」，如今卻以政院版財劃法挹注更多作為亮點，自我矛盾；且若對照立院本月再修正版本釋出總額達一兆四三二九億元，政院版還相對縮水，同樣都是拿錢，誰會想要拿少一些？

其次，中央稱政院版財劃法能使直轄市及縣市獲配財源分別增加八二七億元、一一二二億元，更稱北市統籌稅款仍全國最高，新北三項補助增加數全國最高，卻絕口不提實際獲配數，被發現「蓋牌」後，財政部上周稱「事權未定無法獲知金額」，如今政院又說「法條都有寫、金額會浮動」，說法多變，外界自然霧裡看花。

第三，政院宣稱法條明訂分配公式、權重明確，卻刻意不提新條文裡，中央可依「考績」調整補助，地方若不按中央規範用途，補助還能被暫停。換言之，中央仍握著生殺大權。

國事如麻，朝野何苦一再陷入為錢相爭的僵局？既然中央選擇提出政院版本，就該如實公布試算內容，也便於地方政府預作財政規畫，而非選擇性公布，讓地方玩猜迷遊戲；否則，中央再怎麼強調法條清楚，地方仍無法掌握分配規模，朝野只會陷入「鬼打牆」循環，難以跳脫爭議。

