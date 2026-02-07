新聞眼／當心川式變臉 軍購淪美中籌碼

相較於賴政府推動的軍購特別條例草案在立法院舉步維艱，從我國國防部到外國媒體接二連三披露台美軍售訊息，令人目不暇給。國防部的動作被解讀為配合施壓，但單純的壓力能否突破朝小野大、朝野對立的惡劣局面，加之美國總統川普的交易性格，讓國際局勢越發嚴峻多變，這些消息究竟該如何解讀？

首先我國防部宣布，美方已提供一點二五兆元特別軍購中三項武器裝備的發價書草案，有效期限到三月十五日，若未獲得美方展延效期，我方必須於三月卅一日支付首期款。

時隔不到一天，外媒報導，美方正在彙整包括愛國者、NASAMS防空飛彈等四項對台軍售，金額可能達兩百億美元，已引發中共警告此舉可能危及四月的「川習會」。同時間發生的是，川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。

面對一點二五兆元軍購特別條例卡關，國防部官員先前多次強調「若發價書失效，全案就得重頭再來」，周五公布發價書期限，更是一副「過了這村，沒這店」之勢。

不過熟悉軍售流程就知道，展延發價書確實可能造成申購國必須自行承擔成本增加、武器裝備延後取得等風險，但展延期限沒這麼難，過去也從沒有哪一件軍售案因發價書過期而告吹。國防部的動作被解讀是配合國內外聲浪施壓軍購案。

然而，川普的新軍售政策卻宣示「未來的軍售不再是『先搶先贏』」，國防部的飢餓行銷儼然破功。

進一步探究，華府端出所謂「國防支出」或「戰略重要性」等指標，恐怕又是川普說了算的「軍售版對等關稅」，逼迫北約等各國配合川式遊戲規則，甚至坐等各國捧著優厚條件「讓總統開心」。

更嚴肅的是，即便台灣端出了一點二五兆元的天價軍購，但面對善變、且擅用「衝突、妥協、待價而沽」等生意手段的川普，美台軍售不無可能再次成為華府與北京當局交手的籌碼之一。

台灣充實自我國防實力絕對是第一要務，不過執政當局與其內鬥在野黨、情勒全民以及押注單極，更需要冷靜、理性且務實地看清世局。

