新聞眼／若要全民評理 總統請先講理

立法院新會期昨天報到，面對今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續卡關，賴清德總統不思遞出橄欖枝與在野黨溝通，反而當起「名嘴」火力全開，先是批在野黨侵犯行政權，又要全民評評理，不過，總預算卡關的癥結在於行政院不依法編列軍人加薪在先，賴總統要全民評理之前，不是該先講理嗎？

賴總統上任快滿兩年，至今仍是一黨獨大思維，完全無視「朝小野大」，必須用心與在野黨協調。像是軍購特別條例草案，在野都強調不反對合理的國防預算，本可以良性互動，尋求共識，但賴總統既不願赴立院國情報告，更轟民眾黨立院黨團自提軍購條例版本是侵犯行政權。依憲政體制，政院提案本來就須經國會同意，國會更擁有憲法賦予的提案權，何來「侵犯行政權」之說？

賴總統針對立院清倉法案左右開弓，批評藍白強行通過「顏寬恒條款」與「中天條款」。但其實，立法院三讀這兩法案，都未有回溯條款，例如修正後的衛星廣播電視法是指電視台勝訴後才可依法復台，中天也必須打贏了官司才能復台，不是無條件回到五十二台。

另外，立院組織法將助理費定義為補助，是從下屆立委開始適用，僅能讓捲入助理費的立委顏寬恒、林岱樺等人向法院主張從新從寬，無法直接除罪。反倒是，二○二二年當時國會多數的民進黨立委修正「會計法」，毫不避諱在法條寫「如涉刑事責任者，不罰」，直接幫前總統陳水扁除罪，才是量身打造。

賴總統還批評國民黨修正不當黨產條例，但回顧民進黨執政時期藉轉型正義之名，沒收國民黨所有黨產，國民黨至今都還負債廿幾億元、付不出黨工退休金；藍白以多數席次修法，可視為對昔日民進黨占國會多數修法的「校正回歸」，至於方式是否適當，人民自有公評，也會在下一次選舉用選票檢驗。

在野聯手修法，是否合於程序、有無失之偏頗，都是可受公評之事；但賴總統僅站在行政部門及執政者的角度，無視國會自治及在野監督的立場，就要「全民評評理」？若要全民評理，起碼要把事實都完整揭露在國人面前，讓大家看看：政院刻意不編軍警消的預算合理嗎？國防特別預算有無花在刀口上？

