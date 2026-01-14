新聞眼／藍竹縣初選 基本盤再強 也禁不起內耗

新竹縣長藍營初選，黨內協調昨破局，最後拍板依國民黨公職人員參選辦法，採「七成民調、三成黨員投票」已成定局。但關鍵不只在誰出線，而是藍營能否在激烈競爭中守住團結底線，若只拚勝負、沒有收攏，藍營內戰恐成年底選戰破口。

昨天協調會後，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢先隔空交火。雙方交鋒不僅是程序之爭，而是對於初選機制的優劣勢對決。徐欣瑩主打「全民調」，倚賴全國知名度與空戰優勢，加上青年號召力與個人形象經營，有利爭取泛藍與中間選民支持；陳見賢熟悉地方行政體系，黨務與基層組織動員能力雄厚，是典型陸戰型選手，對黨員投票機制自然不陌生。

初選制度定調「七三制」，雙方各有擅場，也意味這場初選短期內難分高下，未來風險已不只是輸贏，而是內耗。昨協調破局消息一出，兩方勢力全面展開陸戰「拔樁、固樁」，加上媒體放話添柴火；但若攻防失控，恐提前耗損藍營整體戰力，一旦分裂，更讓民進黨坐收漁利。

慘痛教訓殷鑑不遠，一九九七年縣長選舉，國民黨提名鄭永金，同黨的邱鏡淳脫黨參選，最終民進黨林光華以三成六得票率勝出。藍營內戰一旦開打，雙方撕裂互不相讓，再強的基本盤也可能將縣長寶座拱手讓人。

