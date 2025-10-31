新聞眼／誘捕詐團變烏龍 警方戰術制度全鬆散

台北市中山警方為誘捕詐團車手，動員五名便衣員警設伏，卻讓犯嫌在眼皮底下逃脫，「誘餌」三百萬元現金也被搶走，事實上，誘捕行動的首要原則，是確保人身安全與財產安全，這次行動不只是戰術上的挫敗，更暴露警方在誘捕風險評估上的鬆散。

偵辦案件的現場狀況變化多端，常常計畫趕不上變化，這也是為何所有案件執行前會做勤前教育，要預判可能突發狀況，這一切都要建立在「人員安全」與「財產安全」兩大原則上。

以人身安全來說，應該放下警界「搶業績」心態，為「誘餌」的人身安全做最周全的部署。

廣告 廣告

以二○二○年桃園中壢分局讓十三歲少女協助誘捕性侵犯為例，警方缺乏預防歹徒逃脫的手段，事前沒有布置攔車或封路，結果讓歹徒開車輕鬆帶少女離開，少女反遭性侵，埋伏員警只能徒步追車，鬧出警界的奇恥大辱，涉案四名警員因此遭處分。如果當時歹徒沒載少女回來，而是遭殺害，後果不堪設想。

其次是財產或物品安全，中山警方以被害人的三百萬元真鈔作誘餌，顯然違反風險控管原則，現金其實可用玩具鈔取代。偵查實務上，若要以真實物品誘捕，須符合「控制下交付」程序，報請檢方核准，且須有十足把握能釣到大魚，中山分局此次行動已悖離此原則。

誘捕是可充分準備的行動，既然有時間規畫，就應該思慮周全、安排支援；相較之下，突發案件往往只能依賴臨場應變，誘捕若搞得像突襲，等同自陷風險。

「不打沒有把握的仗」是老刑警的信條，犯嫌再狡猾都能事後追緝，但人命與公共安全一旦出事，代價卻無法挽回。

這次被詐團搶走現金誘餌事件，凸顯誘捕偵查行動缺乏明確的法律規範和足夠的內部監督等缺失，也流露警界長期過度追求績效，導致基層為了破案選擇冒險，同時也被獨攬大功的心態誤導，而不願尋求更多支援人力來辦案。這些習慣和制度若不改，下次重演烏龍誘捕案，恐怕只是時間問題。

【看原文連結】

更多udn報導

黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝

遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷

錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因

財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑