新聞眼／誘捕詐團變烏龍 警方戰術制度全鬆散
台北市中山警方為誘捕詐團車手，動員五名便衣員警設伏，卻讓犯嫌在眼皮底下逃脫，「誘餌」三百萬元現金也被搶走，事實上，誘捕行動的首要原則，是確保人身安全與財產安全，這次行動不只是戰術上的挫敗，更暴露警方在誘捕風險評估上的鬆散。
偵辦案件的現場狀況變化多端，常常計畫趕不上變化，這也是為何所有案件執行前會做勤前教育，要預判可能突發狀況，這一切都要建立在「人員安全」與「財產安全」兩大原則上。
以人身安全來說，應該放下警界「搶業績」心態，為「誘餌」的人身安全做最周全的部署。
以二○二○年桃園中壢分局讓十三歲少女協助誘捕性侵犯為例，警方缺乏預防歹徒逃脫的手段，事前沒有布置攔車或封路，結果讓歹徒開車輕鬆帶少女離開，少女反遭性侵，埋伏員警只能徒步追車，鬧出警界的奇恥大辱，涉案四名警員因此遭處分。如果當時歹徒沒載少女回來，而是遭殺害，後果不堪設想。
其次是財產或物品安全，中山警方以被害人的三百萬元真鈔作誘餌，顯然違反風險控管原則，現金其實可用玩具鈔取代。偵查實務上，若要以真實物品誘捕，須符合「控制下交付」程序，報請檢方核准，且須有十足把握能釣到大魚，中山分局此次行動已悖離此原則。
誘捕是可充分準備的行動，既然有時間規畫，就應該思慮周全、安排支援；相較之下，突發案件往往只能依賴臨場應變，誘捕若搞得像突襲，等同自陷風險。
「不打沒有把握的仗」是老刑警的信條，犯嫌再狡猾都能事後追緝，但人命與公共安全一旦出事，代價卻無法挽回。
這次被詐團搶走現金誘餌事件，凸顯誘捕偵查行動缺乏明確的法律規範和足夠的內部監督等缺失，也流露警界長期過度追求績效，導致基層為了破案選擇冒險，同時也被獨攬大功的心態誤導，而不願尋求更多支援人力來辦案。這些習慣和制度若不改，下次重演烏龍誘捕案，恐怕只是時間問題。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
出口大爆發 第三季GDP年增達7.64% 全年確定破5
行政院主計總處昨天公布第三季經濟成長率為百分之七點六四，較八月預測數百分之二點九一，大增四點七三個百分點，主因第三季出口...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
熱錢匯出 台幣月貶2.8角
美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周發表出乎市場預期的鷹派談話，暗示降息腳步可能延後，市場對12月再降息的預期迅速降溫，推升...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩
羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措...CTWANT ・ 50 分鐘前
APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
東協會議上…中美防長會談 台灣成重點
十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。聯合新聞網 ・ 59 分鐘前
台幣高利存款 年息衝15%
聯準會（Fed）再度降息1碼，且自從美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張，民眾資金避險需求增加，各銀行也延長或加碼新台幣存款...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 女為「萬聖節」取景
先前有民眾騎車經過基隆中山隧道時，發現一位長髮女子在遊蕩，讓他嚇壞了，不只自摔受傷，還整晚睡不著！ 警方主動調查，已經找到在路邊嚇人的嫌犯，23歲女子一行3人表示，是為了萬聖節拍片取景，警方依法開罰。 #中山隧道#長髮女鬼#萬聖節#取景東森新聞影音 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談
APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
壯壯應援多年被嗆下台…發文吐心聲惹粉心疼！
娛樂中心／翁莉婷報導啦啦隊女神壯壯（沈立心）擁有精緻小巧臉蛋，結實的健美身材被外界譽為「人間水蜜桃」。同時擔任樂天女孩及Formosa Sexy應援團團長的她，曾是南韓職業足球啦啦隊外援成員，日前還登上倫敦時裝週擠入國際時尚圈。近日她罕見在IG寫下長文抒發心情，讓粉絲感到相當心疼。民視 ・ 14 小時前
習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」
大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩...聯合新聞網 ・ 59 分鐘前
提300萬釣面交！ 車手驚覺有埋伏 棒打警搶錢逃逸
有民眾發文，昨(30)日下午在台北市中山區直擊搶案，還有一群好心人聯手壓制犯人，但事後發現是警方埋伏要逮捕面交車手！一名被害人先前被騙30萬向警方報案，警方請他約車手出來面交，被害人提了三百萬，沒想到...華視 ・ 12 小時前
新聞直擊／已婚國語文權威淪偷吃渣男 北教大型男教授連劈12女
國立台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，常到各地演講，指導國小老師如何備課，因外表挺拔、形象陽光，又被稱為「教育界的王力宏」。不過，本刊最近接獲多名女子爆料，指已婚的他頻繁偷吃，甚至劈腿12名女老師、女校長及女學生，與她們到飯店或雙方住處過夜，把杏壇當成後宮，其中不少女子還是人妻。更惡劣的是，許玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP，行徑十分誇張！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 44 分鐘前
順藥狂跌 法人評等下調、目標價227.5元
[NOWnews今日新聞]晟德集團旗下順藥日前公布，急性缺血性中風新藥LT3001臨床二期結果，市場不埋單，股價連日下跌，從22日的收盤價310元，下跌逾三成，更被在30日遭櫃買中心列入注意股。法人近...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
娃娃車都過不了！ 竹北光明地下道人行通道車阻 今早緊急拆光
新竹縣竹北市光明六路接台1線中華路的光明地下道，因兩側人行通道屢見機車逆向行駛，在民代建議下，縣府決定在出入口施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，不僅是機車，就連娃娃車、輪椅都過不了！對此，交通旅遊處坦言，會勘決議防撞桿是要做在人行道路緣斜坡側，但廠商施工錯誤，將儘快再邀集民自由時報 ・ 1 天前
單親爸身無分文！「靠1招」逆襲創業 年收入破億
單親爸身無分文！「靠1招」逆襲創業 年收入破億EBC東森新聞 ・ 12 小時前
幻藍小熊赴美遭「原地遣返」 還原驚險實況：1個1個被帶到小房間
人氣女團GENBLUE幻藍小熊今（31日）受邀出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益記者會，號召全民透過全台萊爾富門市零錢捐，為弱勢兒童籌募營養餐費。受訪提到她們上月赴美遭遇簽證驚魂，6人心有餘悸坦言，事發當下 心情錯愕又慌亂，遺憾沒能成功與粉絲見面，深感抱歉。鏡報 ・ 16 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前