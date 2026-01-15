新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

軍購特別條例目前已有5案為外界所知，另有4案尚未通知國會。圖為美方已公布的海馬士火箭。

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

民眾黨主席黃國昌日前訪美返台後，披露「軍購特別預算一定程度跟對美軍購無關」的引爆點；民眾黨團立法院黨團主任陳智菡昨再爆料，目前僅知五項對美軍購金額約三千五百億元，其餘八千億元未知，且不完全由美方建議。直到議題被點燃後，據了解，行政院也覺得事態重大，儘管昨天政院未有國防部相關議程，但國防部副部長徐斯儉仍出席院會後記者會，有特地出面對外澄清之意。

相較於ＡＩＴ積極遊說、爭取在野黨支持軍售案，反觀府院黨乃至於國防部究竟做了什麼？賴清德總統拋出「台灣之盾」後，國安團隊未見更進一步具體說明，府院更只能一再地用國家安全大帽子情勒社會大眾，但對於高達一點二五兆元的民脂民膏究竟要買哪些項目，卻始終說不清楚。

在野黨立委直言，立法院是「政黨對政黨」的局面，但朝野黨魁為什麼從不面對面溝通？其次，國防部面對外界詢問，始終以「在美方知會國會程序之前須保密」的理由來搪塞，若非黃國昌重砲發言，全民至今還不知原來該預算中有三千多億將在國內採購，更不知還有四項不可告知的對美軍購仍在作業程序中。

一點二五兆元特別預算一提出後，國內學者就提醒切記前總統陳水扁上任時的六一○八億元「三項軍購」的教訓，尤其不可忽視對國內各界的溝通說明。賴政府既然明知軍購預算在政治、外交各層面的重要性，難道還認不清妥協的必要性，仍想靠著高高在上的態度，就想要全民照單全收嗎？

