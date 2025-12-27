新聞眼／賴總統又使抹紅老招 無助僵局

民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫插針，砲口對準在野黨，定調「對抗到底」意味濃厚，但此舉對內無助朝野僵局和解、對外更不利於兩岸穩定。

賴政府近來對抗在野態度又轉趨強硬的轉折，源自於今年八月「大罷免大失敗」後，黨內曾嘗試過降低與在野黨對抗強度。不過作為雙少數政府，賴政府卻鮮少與在野黨溝通與妥協，導致朝野對抗依舊。近來，賴總統更是火力全開，先是重砲批評在野黨「不知檢討」，接著拉著黨籍立委背書，發起行政院長卓榮泰不副署財劃法新一波攻勢，又頻頻站上第一線，與在野黨領袖隔空交火，甚至搬出「扣紅帽」老招。

賴總統走回抗中老路，但從大罷免的結果，就可發現，台灣社會對於抗中路線早已疲乏、鈍化，人民多數期待兩岸和平、正常交流，而非繼續走向對抗。國民黨新任黨主席鄭麗文從競選黨主席開始，就對民進黨動輒抹紅的路線選擇正面迎戰，勇於論述兩岸路線、摘掉紅帽子，選前選後都不避諱表態若有鄭習會願意赴陸，展開兩岸交流、對話，減少敵意，嘗試從綠營設定的抗中戰場找尋新路徑，找回國民黨失落已久的兩岸話語權，令外界感受新氣象。

結果賴總統又貼上抹紅標籤，但賴總統可別忘了，自己也曾主張兩岸應在對等尊嚴下健康有序交流，更曾提過想請習近平吃蝦仁飯、喝珍奶，現在卻扣國民黨紅帽，不僅讓兩岸交流再受阻，又是雙標的體現。

賴總統緊咬鄭麗文可能與陸方交換條件，國民黨才擋軍購案、國安法案等，這樣的質疑不僅無憑無據，且試問政府提出一點二五兆的軍購案，又是否可同樣理解為是對美交流的「條件」？難道這也是在出賣國家利益嗎？台灣固然要保有自衛的能力與決心，但絕非一味押寶美國、任憑美方需索，一如鄭麗文所言，安全並非「價格」，就算付出了一點二五兆軍購就能保證台灣的安全嗎？

賴政府重回「抗中」老路，不僅讓執政黨本就處理不及格的朝野關係雪上加霜，也讓兩岸更加對峙。問題是，這種抹紅的老招，人民早已看透也厭倦，邊際效應已所剩無幾，恐怕無法再成為民進黨選舉提款機。

