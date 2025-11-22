新聞眼／輝達王牌在手 藍白協調不能再拖
二○二六年選舉藍白合氣氛濃，新北是兵家必爭之地，本該是藍白合最佳「起手式」的戰略城市，但民進黨蘇巧慧和民眾黨黃國昌已率先表態，國民黨手握「輝達王牌」李四川，黨的協調卻還停在原點，再等恐怕耗盡藍白合紅利。
輝達落腳北士科，李四川成功搞定「分手」新壽，印證李四川不只是「最強鐵槌」的工程人，更是城市治理者，投入明年選戰，想必掀起「川伯海嘯」，如今民調更是領先群雄。
藍白二○二八年想拉下賴清德，面對二○二六年選戰，雙方不可能寸土不讓，但問題是哪裡可讓？尤其長期由國民黨執政的新北市還有李四川這名強棒接手，論實力和民調，國民黨於情於理都無法把川伯「禮讓」出去。
另外，回歸國民黨內仍有新北副市長劉和然等潛在人選待協調，藍營誰要參戰，仍未定於一尊，相較民進黨早早選定蘇巧慧，賴清德、蕭美琴等綠營大咖投入加持，氣勢已落於人後。
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面後，黃仍動作頻頻，未見放棄新北選戰，顯然新北等地藍白合進度仍在原地打轉。
局勢很清楚，二○二六年國民黨絕不能輸掉新北，民眾黨也不能沒角色，國民黨在新北市歷經朱立倫、侯友宜市長打下的執政基礎，二人都有政績王牌，李四川也在新北市服務過，並非空降，藍營理應底氣十足，態度無須曖昧不明。
李四川已說了大白話「如果黨一定要我承擔，我不排斥」，再以李的民調和黨內輩份，黨內初選已無必要性，藍營若不快速在藍白合上做決定，耗掉的不只是互信紅利，也恐消磨手中一張王牌。
